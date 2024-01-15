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شكّت بزوجها بعد أن اشترى لها شقة فخمة في دبي...ما هي نواياه خلف ذلك؟

شكّت بزوجها بعد أن اشترى لها شقة فخمة في دبي...ما هي نواياه خلف ذلك؟







وشاركت مليكة رجا أفكارها في مقطع فيديو على تيك توك، حيث قالت: "لا أعرف ما إذا كنت سأشكره أم أشكك في نواياه، اذ ليس لدي أي فكرة عن سبب شرائه المنزل لي. ولا بد أن يكون هناك سبب".



ثم استطردت مليكة لتكشف عن قائمة الشكوك المتعلقة بزوجها، واعتبرت أنه إما يخونها ويحاول الإعتذار، أو ينوي الزواج من امرأة ثانية ويريد موافقتها على ذلك، أو يرغب بإنجاب طفل آخر.



وشاركت ربة المنزل في الفيديو مقاطع من الشقة المذهلة والضخمة في دبي، وفق موقع



وعبّرت مليكة عن عدم حماسها بشأن مكان سكنها الجديد، رغم فخامته، وأنها تشعر بالقلق إزاء ما يفعله زوجها خفيةً عنها. اشتكت امرأة متزوجة من مليونير في دبي من قلقها بشأن نوايا زوجها الذي اشترى لها شقة بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني.وشاركت مليكة رجا أفكارها في مقطع فيديو على تيك توك، حيث قالت: "لا أعرف ما إذا كنت سأشكره أم أشكك في نواياه، اذ ليس لدي أي فكرة عن سبب شرائه المنزل لي. ولا بد أن يكون هناك سبب".ثم استطردت مليكة لتكشف عن قائمة الشكوك المتعلقة بزوجها، واعتبرت أنه إما يخونها ويحاول الإعتذار، أو ينوي الزواج من امرأة ثانية ويريد موافقتها على ذلك، أو يرغب بإنجاب طفل آخر.وشاركت ربة المنزل في الفيديو مقاطع من الشقة المذهلة والضخمة في دبي، وفق موقع "ذا صن" وعبّرت مليكة عن عدم حماسها بشأن مكان سكنها الجديد، رغم فخامته، وأنها تشعر بالقلق إزاء ما يفعله زوجها خفيةً عنها.