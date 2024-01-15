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أرسلت "سيلفي" لأصدقائها ولكنها لم تتوقع هذه المفاجأة المرعبة... لم تكن وحدها في الصورة! (صور)

أرسلت "سيلفي" لأصدقائها ولكنها لم تتوقع هذه المفاجأة المرعبة... لم تكن وحدها في الصورة! (صور)





وفي التفاصيل، أرادت نان أن توثق ليلتها المجنونة عندما شاركت عددًا كبيرًا من صور السيلفي وهي في حالة سكر مع أصدقائها المقربين في إحدى محادثاتهم الجماعية.



وبدت نان التي كانت ترتدي سترة كبيرة الحجم في حالة ذهول أثناء التحديق في كاميرا هاتفها ولكنها لم تنتبه للتفصيل الذي رصده صديقها، والذي لفت انتباهها الى أنها ليست وحدها بل هناك عنكبوت في الصورة.



وأظهرت الصورة العنكبوت المخيف الذي يختبئ على بعد صغير فقط من عين نان. أرسلت "أوليفيا نان"، بعد قضاء ليلة مع رفاقها، صورة سيلفي إلى أصدقائها على إحدى محادثتهم الجماعية، لكنها لم تلاحظ أنها ليست وحدها في الصورة وهناك ضيف غير مرحب به يختبئ داخل قبّعة سترتها، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، أرادت نان أن توثق ليلتها المجنونة عندما شاركت عددًا كبيرًا من صور السيلفي وهي في حالة سكر مع أصدقائها المقربين في إحدى محادثاتهم الجماعية.وبدت نان التي كانت ترتدي سترة كبيرة الحجم في حالة ذهول أثناء التحديق في كاميرا هاتفها ولكنها لم تنتبه للتفصيل الذي رصده صديقها، والذي لفت انتباهها الى أنها ليست وحدها بل هناك عنكبوت في الصورة.وأظهرت الصورة العنكبوت المخيف الذي يختبئ على بعد صغير فقط من عين نان.