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أرادت إنهاء زواجها كل شهر لمدة سبع سنوات وفكرت بالانتحار ثم اكتشفت المشكلة... ما علاقة أعراض الدورة الشهرية؟!

منوعات
2024-01-15 | 09:37
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أرادت إنهاء زواجها كل شهر لمدة سبع سنوات وفكرت بالانتحار ثم اكتشفت المشكلة... ما علاقة أعراض الدورة الشهرية؟!
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أرادت إنهاء زواجها كل شهر لمدة سبع سنوات وفكرت بالانتحار ثم اكتشفت المشكلة... ما علاقة أعراض الدورة الشهرية؟!

أرادت إنهاء زواجها كل شهر لمدة سبع سنوات وفكرت بالانتحار ثم اكتشفت المشكلة... ما علاقة أعراض الدورة الشهرية؟!

كادت امرأة أن تنهي زواجها كل شهر لمدة سبع سنوات بسبب أعراض الدورة الشهرية الشديدة.

وتم تشخيص إصابة بريتني مارسدن، 36 عامًا، باضطراب ما قبل الحيض المزعج (PMDD) - وهو نسخة حادة من متلازمة ما قبل الحيض (PMS) - في تشرين الأول 2020.

وترتبط الحالة بالتغيرات في مستويات الهرمونات أثناء الدورة الشهرية للمرأة وتسبب تقلبات مزاجية شديدة والاكتئاب والقلق، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وأثارت اضطرابات ما بعد الحيض (PMDD) الذي تعاني منه بريتني عواطفها لدرجة أنها وجدت نفسها ترغب في ترك زوجها، جيك تورنر، 39 عامًا كل أربعة أسابيع بسبب أن نظامها العصبي "خارج عن السيطرة".

كما أمضت سنوات في محاربة الأفكار الانتحارية والخلل والذهان خلال الفترة التي سبقت الدورة الشهرية، والتي كانت ستستمر بعد أيام قليلة من بدايتها.

وفي ثلاث مناسبات، أُجبرت بريتني على دخول المستشفى بعد إصابتها بالذهان الذي جعلها تخشى على حياتها.

وبعد تشخيص إصابتها باضطراب ما قبل الحيض (PMDD)، تم وصف مسكنات الألم لبريتني وشعرت أنها لم تقدم لها سوى "القليل جدًا من الدعم" لعلاج أعراضها.

وأخذت الأمور على عاتقها، وبعد بحث مكثف والعمل مع عالم الوراثة، تقول بريتني إنها "عالجت" 90 في المائة من أعراضها بمساعدة علاج الصدمات والمكملات الغذائية.

وخضعت أيضًا لعملية التخلص من سموم المعادن الثقيلة - لإزالة المعادن الثقيلة مثل الزئبق من الجسم بشكل آمن - بالإضافة إلى التحول إلى نظام غذائي منخفض الهستامين والتوقف عن الأطعمة المصنعة والسكر والكافيين.

وقالت بريتني، وهي طبيبة صحة نسائية، من غولد كوست بأستراليا: "قيل لي إن أعراض اضطراب ما بعد الحيض التي أعاني منها كانت من أسوأ الأعراض التي شاهدها الأطباء على الإطلاق... لا يزال هناك القليل من المعلومات عن هذه الحالة، وقد تركتني أشعر بالوحدة... كنت أفكر في الانتحار كل شهر، وكاد زواجي أن يفشل... أردت أن أترك زوجي مرة واحدة في الشهر - كان الأمر فظيعا."

وأضافت: "كان علي أن أدافع عن نفسي وأقوم بأبحاثي الخاصة، لكنني وجدت طريقة لإدارة حالتي... أريد أن يعرف الناس أن هناك طريقة للشفاء، وليس عليك أن تعاني."

وبدأت بريتني تعاني من الدورة الشهرية عندما كانت مراهقة، عندما تم تشخيص إصابتها بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) في سن الخامسة عشرة.

وتقول أيضًا إنها تعرضت لصدمة شديدة عندما كانت طفلة، مما أدى إلى خلل في الجهاز العصبي.

وقالت بريتني: "حوالي 83% من النساء المصابات باضطراب ما بعد الحيض تعرضن لصدمات في مرحلة الطفولة... كان نظامي العصبي خارج نطاق السيطرة تمامًا بسبب كل ما مررت به عندما كنت أصغر سناً... بعد سنوات فقط علمت أن هذا كان يساهم في أعراض PMDD التي أعاني منها."

وفي كل شهر، كانت بريتني تعاني من أعراض منهكة، مما جعلها "تحترق ذاتيًا".

وتبدأ هذه الأعراض قبل أسبوع من الدورة الشهرية، حيث تعاني من القلق الشديد والعواطف المتزايدة.

وقالت بريتني: "كنت أجلس على الأرض وأبكي بشكل هيستيري".

وأثناء ذروة اضطراب ما بعد الحيض، عانت بريتني من الذهان مما جعلها تشعر بالارتباك و"الحزن المنكوب" و"الخروج عن السيطرة تمامًا".

وفي إحدى المرات، أمضت بريتني ثلاثة أسابيع في المستشفى أثناء خضوعها للتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) - وهو إجراء يستخدم المجالات المغناطيسية لتحفيز الخلايا العصبية في الدماغ لتحسين أعراض الاكتئاب الشديد.

وقالت بريتني: "كان الأمر مرعباً، لم أشعر بنفسي وأردت فقط الخروج من جسدي... أردت فقط أن يتوقف الأمر، ولم أشعر بالأمان في نفسي".

كما أثرت أعراضها الشديدة على زواجها، حيث كان زوج بريتني يكافح لمعرفة أفضل السبل لدعم زوجته.

وقال جيك: "في الأيام الأولى كان الأمر صعبًا للغاية لأنني لم أكن بالضرورة على دراية بما كانت تمر به بريتني أو حتى ما كانت تعانيه من اضطراب ما قبل الحيض... لم يكن الأمر كذلك حتى أصبحت أنا وبريتني أكثر تعليماً حتى تمكنت من تعلم كيفية دعمها وكذلك التنقل في السفينة الدوارة الشهرية الناجمة عن PMDD.".

وتابع: "أوصي شركاء أولئك الذين يعانون من اضطراب ما بعد الحيض (PMDD) بأخذ الوقت الكافي للتعرف عليه."

وأضافت بريتني: "التقلبات الهرمونية جعلت جسدي في حالة من التوتر، مما يعني أنني كنت دائمًا في حالة من القتال أو الهروب... لحسن الحظ كان جيك داعمًا ومتفهمًا بشكل لا يصدق خلال حلقات PMDD الخاصة بي... الآن، يتتبع جيك دورتي معي، حتى يعلم أن الأسبوع الذي يسبق الدورة الشهرية هو من المقرر أن يحافظ على هدوء المنزل ويكثف الأعمال المنزلية لدعمي."

وبمجرد بدء الدورة الشهرية، تبدأ بريتني في الشعور بالتحسن، وبعد ثلاثة أيام تعود إلى الشعور الطبيعي مرة أخرى، لكن الدورة تتكرر بعد بضعة أسابيع فقط.

وتم تشخيص بريتني أخيرًا بأنها تعاني من اضطراب ما بعد الحيض (PMDD) بعد سنوات من النضال، لكنها شعرت أنه لا يزال هناك نقص في الفهم والدعم حول هذه الحالة.

وقررت إجراء بحثها الخاص وزيارة عالم الوراثة - الذي كشف أن لديها جين MTHFR.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية للجين في تزويد الجسم بالتعليمات اللازمة لتكوين بروتين MTHFR، الذي يساعد الجسم على تكوين فيتامين ب، إلا أن هناك مشاكل صحية مرتبطة بتحوره.

وبعد أسابيع قليلة من تناول مكملات ميثيل فولات ب12، التي تصحح النقص الناتج عن جين MTHFR، بدأت بريتني تلاحظ تحسنا كبيرا.

والآن، وبعد مرور ثلاث سنوات، تعتقد بريتني أن 90% من أعراضها قد خفت، وتريد أن تمنح الأمل للنساء الأخريات اللاتي يعانين.

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