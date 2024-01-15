بعد تعرضها لهجوم سيبرالي بسبب زبونة... العثور على صاحبة مطعم متوفيةً!

عُثر على جيوفانا بيدريتي، صاحبة مطعم في منطقة لومباردي بإيطاليا، متوفيةً في نهر لامبرو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويشتبه في أنها قد أقدمت على الانتحار.

وبحسب المعلومات، تعرضت بيدريتي لضغوط كبيرة عبر الإنترنت بسبب مراجعة سلبية لمطعمها، والتي أثارت جدلاً واسعاً وتعرضت فيها لهجوم بسبب تصريحاتها حول الزبائن.

وكانت البداية عندما طلبت إحدى الزبائن عدم العودة إلى مطعم بيدريتي في سانت أنجيلو لوديجيانو في لومباردي، بعد أن انتقدت المكان واشتكت من وجود مثليين وأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المكان، وذلك في مراجعة نشرتها على الإنترنت.

وأصبحت بيدريتي محط اهتمام واسع بعد هذه المراجعة، حيث تعرضت لانتقادات حادة وهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أن بعض المؤثرين عبر الإنترنت عبروا عن شكوكهم حول صحة المراجعة، إلا أن بيدريتي أصبحت هدفًا للكراهية والتنمر الإلكتروني.

ويشتبه الآن في أن بيدريتي قد قامت بالانتحار، وهو أمر أثار حزنًا وصدمة في الوسط المحلي. وتعكس هذه الحادثة الأثر السلبي الذي يمكن أن يكون للهجوم عبر الإنترنت على الأفراد والأعمال.