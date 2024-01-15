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إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!

إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!







وظهرت صور المشتبه بها، واسمها نانسي، وهي مكبّلة اليدين وترتدي ثوبًا أبيض أثناء احتجازها في المكسيك.



وتم القبض عليها لدى وصولها إلى الكنيسة، ومثلت أمام النيابة العامة بفستان زفافها الأبيض. وتمكن زوجها المطلوب بنفس التهم من الفرار.



ويُذكر أن نانسي وزوجها اتهما بابتزاز تجار الدجاج المحليين في "تولوكا" بالقرب من "مكسيكو سيتي" بالمكسيك.



وقالت السلطات إنها ألقت القبض على ستة أشخاص آخرين لصلتهم بعملية الاحتيال. كما يشتبه في قيام المجموعة باختطاف أربعة عمال من محل دواجن. ألقي القبض على عروس في يوم زفافها بتهمة الابتزاز، وفق موقع "ذا صن" وظهرت صور المشتبه بها، واسمها نانسي، وهي مكبّلة اليدين وترتدي ثوبًا أبيض أثناء احتجازها في المكسيك.وتم القبض عليها لدى وصولها إلى الكنيسة، ومثلت أمام النيابة العامة بفستان زفافها الأبيض. وتمكن زوجها المطلوب بنفس التهم من الفرار.ويُذكر أن نانسي وزوجها اتهما بابتزاز تجار الدجاج المحليين في "تولوكا" بالقرب من "مكسيكو سيتي" بالمكسيك.وقالت السلطات إنها ألقت القبض على ستة أشخاص آخرين لصلتهم بعملية الاحتيال. كما يشتبه في قيام المجموعة باختطاف أربعة عمال من محل دواجن.