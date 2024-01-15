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ما اكتشفه خلال توجهه الى المدرسة مرعب... مخلوق بمعالم غريبة ظهر أمامه وهذه التفاصيل!

منوعات
2024-01-15 | 09:52
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ما اكتشفه خلال توجهه الى المدرسة مرعب... مخلوق بمعالم غريبة ظهر أمامه وهذه التفاصيل!
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ما اكتشفه خلال توجهه الى المدرسة مرعب... مخلوق بمعالم غريبة ظهر أمامه وهذه التفاصيل!

ما اكتشفه خلال توجهه الى المدرسة مرعب... مخلوق بمعالم غريبة ظهر أمامه وهذه التفاصيل!

وجد تلميذ مخلوقًا غامضًا يشبه التمساح على ممر المشاة في المملكة المتحدة، وترك الناس في حالة ذهول بعد اكتشافه غير العادي خصوصًا عندما قامت والدته بنشر صور الحيوان الغريب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أصيب التلميذ المراهق بالذعر بعد رؤيته لمخلوق مرعب يشبه التمساح وهو في طريقه إلى المدرسة، عام 2020. والملفت في الحيوان أنه بدا وكأنه جزء من سمكة وجزء من الزواحف في آن واحد. 

ولاقت الصور انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام والدة التلميذ بمشاركتها، كما بلغ طوله حوالي قدمين ونصف، وله أنف طويل وأسنانه حادة ومرعبة، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

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