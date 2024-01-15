بعد عام على تنحيها عن المنصب... رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة تدخل القفص الذهبي (صور)

تزوجت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة، جاسيندا أرديرن، شريك حياتها كلارك غيفورد في حفل زفاف خاص أقيم يوم السبت، وذلك بعد تأجيل الاحتفالات بسبب القيود الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا في البلاد.

وكانت أرديرن، 43 عامًا، وغيفورد، 47 عامًا، قد أعلنا عن الخطوبة في أيار 2019، وكان من المفترض أن يكون حفل الزفاف في بداية عام 2022.

ولكن تم إلغاء الحفل بسبب النهج الحازم لأرديرن في مواجهة جائحة كورونا، مما سمح لنيوزيلندا بالتحكم في عدد الوفيات وتقليل انتشار الفيروس.

وأصبحت أرديرن رمزًا عالميًا للسياسة اليسارية وقيادة المرأة، حيث شغلت منصب رئيسة الوزراء في نيوزيلندا منذ عام 2017 وحتى كانون الثاني من العام الماضي.

وكانت واحدة من امرأتين فقط توليتا رئاسة وطن، وقادت بشجاعة وكفاءة، وحتى أحضرت ابنتها إلى اجتماع للأمم المتحدة.

أما بالنسبة لحفل الزفاف، فقد أقيم في خليج هوكس في مصنع للنبيذ على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا بحضور جمع من 50 إلى 75 ضيفًا، بما في ذلك خليفة أرديرن الحالي، كريس هيبكنز، وزعيم المعارضة الحالي، وفق موقع CNN

وتأتي هذه المناسبة بعد أن قامت أرديرن بثلاث زمالات في جامعة هارفارد خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تعكس هذه الخطوة الجديدة في حياتها الشخصية والعائلية.