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تزوجت بشخص غريب بسبب تحدٍ على تيك توك وتوقعا أن ينفصلا بعد أسبوع... ما حصل معهما بعد ذلك أذهل الجميع!

تزوجت بشخص غريب بسبب تحدٍ على تيك توك وتوقعا أن ينفصلا بعد أسبوع... ما حصل معهما بعد ذلك أذهل الجميع!







وكشفت دانييل غروس وغونار ميشيلز، وكلاهما يبلغان من العمر 26 عامًا، أنهما خططا في البداية للطلاق بعد أسبوع من الحفل، لكن انتهى بهما الأمر بالوقوع في حب بعضهما البعض بدلاً من ذلك، وفق ما نقل موقع



وعرفت دانييل دائمًا أنها تريد الزواج بطريقة "سخيفة"، لذلك عندما رأت رجلاً وسيمًا يطلب يد امرأة للزواج على "تيك توك"، اغتنمت الفرصة لتقول: "أقبل".



ونشر غونار مقطع فيديو يدعي فيه أنه يريد الزواج من شخص غريب ليثبت أن الحياة ليست بهذه الجدية، وقال إنه سيدفع تكاليف الأمر برمته.



وبعد أسبوعين، قام الزوجان برحلة برية إلى لاس فيغاس لعقد قرانهما في عيد الحب عام 2021.



ونظر غونار في عدد كبير من الطلبات المقدمة من نساء تأملن في أن تصبحن جزءًا من التجربة، لكنه اختار دانييل.



وعند مقابلتها لأول مرة، اشترى غونار مجموعة من الورود الحمراء وجثى على ركبة واحدة ليتقدم لخطبتها.



وكشف الزوجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهما لم يتوقعا أبدًا الوقوع في الحب، لكنهما يعتقدان أن الزواج من شخص غريب كان مثاليًا لكليهما.



وقالت دانييل: "علاقتنا ليست مثالية، لكننا تزوجنا كغرباء، وإليك بعض الأسباب التي جعلتنا ننجح في ذلك... لقد دخلنا في هذه العلاقة دون أي توقعات... كانت الخطة الأصلية في الواقع هي الطلاق بعد أسبوع واحد، لذلك لم نمارس أي ضغط على العلاقة على الإطلاق... لم يكن لدينا أي تأثير خارجي من أصدقائنا وعائلتنا، مما يعني أنه لم يكن هناك أحد لزرع بذور الشك حول الشخص الآخر".



وأضافت دانييل أنه لم يكن أي منهما ليختار الآخر في تطبيقات المواعدة بسبب تفضيلات الطول والعمر، مما يثبت أن أيًا من هذه الأشياء لا يهم حقًا.



وقالت: "لقد أتاحت لنا هذه التجربة أن نفتح عقولنا أمام أشخاص خارج نطاق المواعدة النموذجي لدينا".



وانتشرت قصة الحب المجنونة بين الزوجين على تيك توك وتابعها الكثير من الأشخاص منذ البداية.



وقد جمع حساب تيك توك الخاص بالزوجين @danielleandgunnar أكثر من 300 ألف متابع و8 ملايين إعجاب.



وكتب أحد الأشخاص: "لا يزال هذا الأمر غريبًا جدًا بالنسبة لي. أشعر أنه كان هناك مشاعر إيجابية قوية من الجميع الذين يأملون في بقائكم معًا".



تركت امرأة فازت بزوجها في تحدٍ عبر تيك توك، الناس في حالة ذهول بعد أن ظل الزوجان معًا لمدة ثلاث سنوات.وكشفت دانييل غروس وغونار ميشيلز، وكلاهما يبلغان من العمر 26 عامًا، أنهما خططا في البداية للطلاق بعد أسبوع من الحفل، لكن انتهى بهما الأمر بالوقوع في حب بعضهما البعض بدلاً من ذلك، وفق ما نقل موقع ذا صن وعرفت دانييل دائمًا أنها تريد الزواج بطريقة "سخيفة"، لذلك عندما رأت رجلاً وسيمًا يطلب يد امرأة للزواج على "تيك توك"، اغتنمت الفرصة لتقول: "أقبل".ونشر غونار مقطع فيديو يدعي فيه أنه يريد الزواج من شخص غريب ليثبت أن الحياة ليست بهذه الجدية، وقال إنه سيدفع تكاليف الأمر برمته.وبعد أسبوعين، قام الزوجان برحلة برية إلى لاس فيغاس لعقد قرانهما في عيد الحب عام 2021.ونظر غونار في عدد كبير من الطلبات المقدمة من نساء تأملن في أن تصبحن جزءًا من التجربة، لكنه اختار دانييل.وعند مقابلتها لأول مرة، اشترى غونار مجموعة من الورود الحمراء وجثى على ركبة واحدة ليتقدم لخطبتها.وكشف الزوجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهما لم يتوقعا أبدًا الوقوع في الحب، لكنهما يعتقدان أن الزواج من شخص غريب كان مثاليًا لكليهما.وقالت دانييل: "علاقتنا ليست مثالية، لكننا تزوجنا كغرباء، وإليك بعض الأسباب التي جعلتنا ننجح في ذلك... لقد دخلنا في هذه العلاقة دون أي توقعات... كانت الخطة الأصلية في الواقع هي الطلاق بعد أسبوع واحد، لذلك لم نمارس أي ضغط على العلاقة على الإطلاق... لم يكن لدينا أي تأثير خارجي من أصدقائنا وعائلتنا، مما يعني أنه لم يكن هناك أحد لزرع بذور الشك حول الشخص الآخر".وأضافت دانييل أنه لم يكن أي منهما ليختار الآخر في تطبيقات المواعدة بسبب تفضيلات الطول والعمر، مما يثبت أن أيًا من هذه الأشياء لا يهم حقًا.وقالت: "لقد أتاحت لنا هذه التجربة أن نفتح عقولنا أمام أشخاص خارج نطاق المواعدة النموذجي لدينا".وانتشرت قصة الحب المجنونة بين الزوجين على تيك توك وتابعها الكثير من الأشخاص منذ البداية.وقد جمع حساب تيك توك الخاص بالزوجين @danielleandgunnar أكثر من 300 ألف متابع و8 ملايين إعجاب.وكتب أحد الأشخاص: "لا يزال هذا الأمر غريبًا جدًا بالنسبة لي. أشعر أنه كان هناك مشاعر إيجابية قوية من الجميع الذين يأملون في بقائكم معًا".