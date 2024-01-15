جريمة ارتكبها حفيد أحد أكبر أغنياء أوروبا... قتل صديقه فجأةً!

هزت جريمة قتل مأساوية مدينة كارديف في المملكة المتحدة، حيث تم الكشف عن هوية الجاني المفترض وريث الثروة الضخمة لشركة فطائر تبلغ ثروتها 230 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا للتقارير، فإن ديلان توماس، البالغ من العمر 23 عامًا، يُشتبه في قتل زميله وصديقه ويليام بوش، الذي تعرض للطعن حتى الموت في موقف للسيارات بجوار كاتدرائية لانداف في كارديف ليلة عيد الميلاد.

وفي التفاصيل الصادمة، يعتبر توماس حفيد السير غيلبرت ستانلي توماس، الشخص الذي قام ببناء إمبراطورية أعمال شهيرة تشمل الفطائر.

ويُشير التقرير إلى أن الثنائي كانا أصدقاء مقربين وزملاء دراسة، وكانا يشتركان في نفس المدرسة الخاصة، مدرسة الكاتدرائية في لانداف.

وقد انتقل توماس وبوش للعيش معًا منذ عامين، حيث قضيا فترة من الزمن في منزل مجاور يعود لأجداد توماس، وهو منزل شهير يعود تاريخه لأسطورة لعبة الرغبي الويلزية السير غاريث إدواردز.

وبعد الحادث الأليم، أصدرت عائلة بوش بيانًا يعبر عن حزنها العميق والشديد جراء فقدان ويليام بشكل فجائي. وأكدت على احترام الخصوصية في هذا الوقت العصيب.

ومن المُقرر أن يُحاكم توماس أمام المحكمة في الشهر القادم لمواجهة التهم.