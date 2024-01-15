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شابة تعيش كطفل رضيع... تلهو بألعاب الأطفال وتنفق الأموال على الحفاضات وهذه قصتها الصادمة! (صور)
منوعات
2024-01-15 | 10:28
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شابة تعيش كطفل رضيع... تلهو بألعاب الأطفال وتنفق الأموال على الحفاضات وهذه قصتها الصادمة! (صور)
شابة تعيش كطفل رضيع... تلهو بألعاب الأطفال وتنفق الأموال على الحفاضات وهذه قصتها الصادمة! (صور)
اعترفت امرأة بإنفاق مبلغ ضخم قدره 230 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا على الحفاضات للحفاظ على نمط حياتها كطفلة بالغة بدوام كامل.
وتبدأ منشئة المحتوى بيغي ميلر، من الساحل الشرقي بالولايات المتحدة الأميركية، كل يوم بالاستيقاظ في سريرها. بعد تغيير حفاضاتها في الصباح، تقضي وقتها في اللعب بالألعاب وإنشاء محتوى عبر الإنترنت لمجتمع الأطفال البالغين ومحبي الحفاضات (ABDL) عبر الإنترنت في الحضانة الخاصة بها.
ومن خلال إنشاء خدمة الاشتراك الخاصة بها، كانت تأمل أن تتمكن من مساعدة الآخرين على الشعور بقدر أقل من الخجل مع تمويل النفقات الباهظة التي تأتي مع الحياة كطفل بالغ، وفق ما نقل موقع
ميرور
البريطاني.
وتبنت بيغي أسلوب الحياة هذا في عام 2018 وأوضحت مرة أخرى في عام 2020 أن هدفها كان دائمًا تطبيع نمط الحياة أثناء تمويله. وهي تنفق 230 جنيهًا إسترلينيًا (300 دولار) شهريًا على الحفاضات وحدها - بتمويل من مشتركيها المدفوعين البالغ عددهم 426.
والتزمت بيغي أسلوب الحياة هذا بدوام كامل. ولا تتأثر بالردود السلبية من أولئك الذين لا يفهمون أسلوب حياتها - على الرغم من تشكيك المنتقدين باستمرار في ذكائها.
وقالت بيغي: "لقد كنت أقوم دائمًا بجمع الألعاب وكان لدي روح الدعابة عندما كنت أصغر سناً، لذلك كان جميع أصدقائي وعائلتي متقبلين للغاية..."
وأضافت: "بمجرد أن بلغت السن القانونية، بدأت البحث في الإنترنت لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون مثلي وكان هناك مجتمع بأكمله... أحد أبرز المشاعر التي يشعر بها الناس هو الخجل، لذلك قررت أن أعلن ذلك. لقد أنشأت قناة على يوتيو،ب وأنشأت موقعًا على شبكة الإنترنت. الأمر كله يتعلق بكيفية عيش أفضل حياة كطفل بالغ".
وتابعت: "نحن نحب اللعب بالألعاب. وتجلب لنا الأشياء التي قمنا بها عندما كنا صغارًا السعادة. أنا أجمع بولي بوكيت وباربي. أحب اللعب بحيواناتي المحشوة. "
وتلقت بيغي استجابة إيجابية للغاية من عدد كبير من متابعيها عبر الإنترنت.
وقالت: "بعض الناس لا يفهمون سبب رغبة شخص بالغ في التصرف أو العيش كطفل. الأمر كله يتعلق بعقلية السماح للأشياء الصغيرة بأن تجلب لك السعادة... ما زلنا بالغين. يتعين علينا القيام بأشياء عادية للبالغين مثل دفع الفواتير، ولكن لدينا أيضًا مسؤولية إضافية تتمثل في الحفاظ على أسلوب حياتنا."
"أواجه الكثير من الناس الذين يشككون في ذكائي. ويتساءلون لماذا يعيش شخص ذكي عادي بهذه الطريقة... أنا لا أرد على السلبية. هذا لا يستدعي الرد... في حياتي اليومية، لا أفرض أسلوب حياتي على أي شخص آخر... قد أرتدي ملابس مثل الأطفال، لكنني لن أشرب زجاجة من الحليب وأمتص اللهاية. أنا متحفظة عندما أكون في الأماكن العامة"، وفق ما روت بيغي.
وأسلوب حياة بيغي لم يؤثر على تجارب المواعدة الخاصة بها. قالت بيغي: "أنا مخطوبة لشخص كنت معه لمدة خمس سنوات. لا يتمتع بأسلوب الحياة هذا، لكنه يدعمه".
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