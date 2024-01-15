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وجدت السعادة عندما ارتبطت بشاب في سنّ أبنائها... إليكم قصة هذه المعلمة!

منوعات
2024-01-15 | 10:53
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وجدت السعادة عندما ارتبطت بشاب في سنّ أبنائها... إليكم قصة هذه المعلمة!
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وجدت السعادة عندما ارتبطت بشاب في سنّ أبنائها... إليكم قصة هذه المعلمة!

وجدت السعادة عندما ارتبطت بشاب في سنّ أبنائها... إليكم قصة هذه المعلمة!

بدأت "راشيل"، ,المعلمة التي تبلغ من العمر 48 عامًا، بمواعدة "أليكس"، البالغ 25 عامًا، بعد مقابلته عبر تطبيق خاص بالمواعدة، ولكن هذه العلاقة الرومانسية لم تكن جيدة بالنسبة إلى أبنائها الأقرب في السن إليه.

وشاركت راشيل سعادتها بالارتباط برجل أصغر سنًا منها، وقالت إنها كانت مطلّقة حديثًا وأقنعها أحد الأصدقاء بالاشتراك في تطبيق المواعدة حيث التقت بأليكس، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

بدوره، شرح أليكس أنه كان متحمسًا للارتباط والتقرب من امرأة أكبر منه سناً، وأوضح أنه لا فرق بين هذه العلاقة وعلاقة بين طرفين بالعمر عينه.

ومع ذلك، لم يكن ابنا راشيل، البالغان من العمر 22 و19 عامًا، الوحيدين الذين لديهما مخاوف بشأن علاقتها، إذ كان لدى المسؤول عنها وطلابها أسئلة أيضًا وتعليقات لاذعة نتيجة علاقتها الرومنسية الغريبة.

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