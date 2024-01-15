اعتدت جنسياً على طفلة أكثر من مرة... وهذا ما حصل لها بعد 10 سنوات!

تمكنت السلطات في المكسيك من القبض على السيدة إيريس إليانا رودريغيز، الهاربة والمتهمة بارتكاب جرائم جنسية مع فتاة قاصر في ولاية تكساس الأميركية.

وتم القبض على السيدة المتهمة في خاليسكو بالمكسيك يوم الجمعة، أي بعد مرور نحو عقد من الزمن على فرارها.

وكانت رودريغيز، البالغة من العمر 34 عامًا، قد هربت في كانون الثاني 2015 بعدما تم ضبط علاقتها غير اللائقة مع طفلة تبلغ من العمر 11 عاما في لاريدو، تكساس.

وقد أصدرت مقاطعة ويب أوامر باعتقالها بتهم تشمل الاعتداء الجنسي والتحرش، وكانت مكافأة مالية قد وُضعت للإبلاغ عن مكان تواجدها، وفق موقع " ديلي ميل ".

وتمكنت السلطات المكسيكية من القبض على رودريغيز في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. ومن المقرر أن تواجه تهمها أمام المحكمة، لكن لم يُحدد بعد موعد الجلسة القضائية.

وتعود جريمة رودريغيز إلى عام 2015، حينما ارتبطت بشكل غير لائق مع فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا أثناء عملها كمستشارة في برنامج خدمات الأطفال والمراهقين والآباء في لاريدو، الأمر الّذي كان سبب هروبها وتجنبها المسائلة القانونية.