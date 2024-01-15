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صُدمت بحضور شابة أخرى أثناء موعدها الغرامي مع حبيبها... وبهذه الطريقة المستفزّة انتقمت منه!
منوعات
2024-01-15 | 12:56
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صُدمت بحضور شابة أخرى أثناء موعدها الغرامي مع حبيبها... وبهذه الطريقة المستفزّة انتقمت منه!
صُدمت بحضور شابة أخرى أثناء موعدها الغرامي مع حبيبها... وبهذه الطريقة المستفزّة انتقمت منه!
تحدثت شابة عن صدمتها عندما أدركت أن صديقها طلب مواعدتها ومواعدة شابة أخرى في نفس الوقت.
وشاركت كايلي تجربة الموعد الأول السيئة مع متابعيها على تيك توك، حيث أوضحت أنها تلقت دعوة للخروج لتناول المشروبات بعد العمل.
ولكنها تفاجئت أثناء جلوسها مع حبيبها على البار بشابة أخرى نادت الأخير متفاجئة: "جيمس!".
ثم التفتت إليها الشابة قائلة: "من أنت؟"، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وبعد أن قدمت كايلي نفسها، غضبت الشابة الأخرى بشدة، واكتشفت حينها كايلي أن جيمس دعا فتاتين في نفس الموعد.
ورغم صدمتها، حاولت كايلي تهدئة الشابة الأخرى بشراء مشروب لها، ولكن الأخيرة كانت في حالة سيئة.
وبعد هذا الموعد الرهيب، لم يتحدث الاثنان لأسابيع.
ولكن جيمس التقى مع كايلي في الحانة صدفةً، وعرض عليها دفع مشروباتها ومشروبات أصدقائها كعرض سلام. فاستغلّت الشابة الموقف للإنتقام، وقامت بشراء كميات كبيرة من المشروبات باستخدام بطاقة جيمس التي عرضها عليها، ووزعتها على كل الموجودين.
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