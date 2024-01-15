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"الحب ليس للأثرياء بل للفقراء والقبيحين"...امرأة ثرية تقدّم نصائح للشابات وهذه معتقداتها!
منوعات
2024-01-15 | 13:50
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"الحب ليس للأثرياء بل للفقراء والقبيحين"...امرأة ثرية تقدّم نصائح للشابات وهذه معتقداتها!
"الحب ليس للأثرياء بل للفقراء والقبيحين"...امرأة ثرية تقدّم نصائح للشابات وهذه معتقداتها!
ادعت ربة منزل ثرية أن "الحب هو فقط للأشخاص الفقراء والقبيحين".
وزعمت إيزي أنايا البالغة من العمر 44 عامًا أنه يمكن "تعلم حب أي شخص" إذا كنت تسافر على متن طائرته الخاصة.
وإيزي هي أم لولدين، وتدعي أنها "الرئيسة التنفيذية لعائلتها"، بينما يعمل زوجها، رجل الأعمال، لساعات طويلة بعيدًا عن المنزل، وفق موقع
"ذا صن"
.
وشجعت المرأة في فيديوهاتها الشابات في العشرينات من العمر، على العثور على رجل ثري يدفع كل نفقاتهن، لأنها تعتقد أن الرومانسية الحقيقية مخصصة للأشخاص "الفقراء والقبيحين".
وقالت: "لقد أحببت رجلاً ذات مرة... لكن ذلك علمني بسرعة أن الحب للفقراء والقبيحين. نحن الفتيات الجميلات لدينا خيارات عدة، استخدميها!".
ويُذكر أن زوج ايزي قدّم لها طائرة خاصة، ومنزلًا في مدينة نيويورك، وبيوتًا ريفية وبيوت عطلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وعددًا لا يحصى من حقائب اليد المصممة.
لكنها حذرت من الوحدة جراء نمط الحياة الساحر. وقالت: "كوني مستعدة لتربية أطفالك بمفردك لأن زوجك لن يعود إلى المنزل باكراً، وعليك أن تكوني مستقلّة إلى حد كبير".
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