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تعرضت للإحراج بسبب زوجها...الأهل في المدرسة يتحدثون عن فضيحة زوجها مع إحدى الأمهات!

منوعات
2024-01-15 | 14:27
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تعرضت للإحراج بسبب زوجها...الأهل في المدرسة يتحدثون عن فضيحة زوجها مع إحدى الأمهات!
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تعرضت للإحراج بسبب زوجها...الأهل في المدرسة يتحدثون عن فضيحة زوجها مع إحدى الأمهات!

تعرضت للإحراج بسبب زوجها...الأهل في المدرسة يتحدثون عن فضيحة زوجها مع إحدى الأمهات!

تحدثت امرأة عن الثرثرة التي تعرضت لها من قبل أولياء الأمور في مدرسة أطفالها، بعد أن أقام زوجها علاقة مع أم أخرى.

وقالت السيدة: "كان ابننا من أفضل الأصدقاء لابن هذه المرأة، لكنهم الآن نقلوه إلى مدرسة أخرى لتجنب رؤيتي وزوجي. وابننا يفتقد صديقه، وأنا غاضبة. وفي هذه الأثناء يستمر زوجي بالتعامل بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يتغير".

وأوضحت المرأة أنه ينام على الأريكة في المنزل، ولكنه لا يبذل أي جهد، ويتصرف كما لو كان الضحية، بحسب موقع "ذا صن".

وبدأت القصة مع الرجل البالغ من العمر 38 عامًا عندما بدأ بمراسلة المرأة على الهاتف، وأصبحا يتبادلان الصور المثيرة والرسائل الإباحية.

وبعد أن كشفته زوجته البالغة من العمر 36 عامًا، قال إنه لا يحب المرأة الأخرى، وأن الأمر قد انتهى بالنسبة له، وأنها مجرد صديقة. 

وقالت الزوجة: "لم يبذل أي جهد لدعمي. أنا لا أفهم نواياه الحقيقية على الإطلاق".

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