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إلقاء القبض على رجل بتهمة اغتصاب ابنته في هذا البلد...وهذه التفاصيل الصادمة!

إلقاء القبض على رجل بتهمة اغتصاب ابنته في هذا البلد...وهذه التفاصيل الصادمة!







وكانت الفتاة على علاقة بشاب من طبقة إجتماعية مختلفة، ما جعل الأب يرفض علاقتهما.



ويُذكر أن الشرطة كانت في انتظار التقرير الطبي للقاصر التي تعرضت للإغتصاب "من قبل والدها في مناسبات عدة، عندما لم يكن هناك أحد في المنزل"، حسبما زعمت.



وحُكم على المتهم بالسجن، في حين تم إرسال القاصر التي كانت تعيش مع والدها وجدتها لإجراء فحص طبي، بحسب موقع



ووالدة الضحية كانت قد تركت زوجها منذ حوالي ثلاث سنوات وتزوجت مرة أخرى من رجل آخر.



وتبيّن خلال التحقيق أن الفتاة القاصر كانت على علاقة مع صبي من طائفة أخرى، وكانت تريد الزواج منه. وبعد أن وبّخها والدها وحذّرها من الانفصال عنه، من المرجّح أن تكون الفتاة قد غضبت من والدها وقدّمت شكوى كاذبة ضدّه، بحسب الضابط "فول حسن".



وأضاف الضابط: "حاول ضباطنا التحدث معها لكنها تمسكت بشكواها. نحن نحقق في الأمر وننتظر التقرير الطبي للقاصر".



ألقي القبض على رجل لاغتصابه ابنته البالغة من العمر 13 عاماً في منطقة "ساران" في الهند،رغم نفيه التهمة الموجهة إليه.وكانت الفتاة على علاقة بشاب من طبقة إجتماعية مختلفة، ما جعل الأب يرفض علاقتهما.ويُذكر أن الشرطة كانت في انتظار التقرير الطبي للقاصر التي تعرضت للإغتصاب "من قبل والدها في مناسبات عدة، عندما لم يكن هناك أحد في المنزل"، حسبما زعمت.وحُكم على المتهم بالسجن، في حين تم إرسال القاصر التي كانت تعيش مع والدها وجدتها لإجراء فحص طبي، بحسب موقع "تايمز اوف اينديا" ووالدة الضحية كانت قد تركت زوجها منذ حوالي ثلاث سنوات وتزوجت مرة أخرى من رجل آخر.وتبيّن خلال التحقيق أن الفتاة القاصر كانت على علاقة مع صبي من طائفة أخرى، وكانت تريد الزواج منه. وبعد أن وبّخها والدها وحذّرها من الانفصال عنه، من المرجّح أن تكون الفتاة قد غضبت من والدها وقدّمت شكوى كاذبة ضدّه، بحسب الضابط "فول حسن".وأضاف الضابط: "حاول ضباطنا التحدث معها لكنها تمسكت بشكواها. نحن نحقق في الأمر وننتظر التقرير الطبي للقاصر".