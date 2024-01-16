الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العثور على أقدم غابة في العالم... والعلما يؤكدون: لقد شاهدتها الديناصورات!
منوعات
2024-01-16 | 01:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
العثور على أقدم غابة في العالم... والعلما يؤكدون: لقد شاهدتها الديناصورات!
العثور على أقدم غابة في العالم... والعلما يؤكدون: لقد شاهدتها الديناصورات!
أكد العلماء وجود أقدم غابة في العالم، وتقع هذه البقعة السرية القديمة على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من صخب وضجيج نيويورك.
وتم اكتشاف الغابة لأول مرة في قاع محجر مهجور بالقرب من مدينة القاهرة في جبال كاتسكيل في عام 2009، وكان الخبراء يعملون على معرفة الأعمار الدقيقة للنباتات والأشجار التي تنمو في المنطقة، حيث يقال إن الصخور يصل عمرها إلى 385 مليون سنة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن باحثين من جامعة ولاية نيويورك بينغهامتون وجامعة كارديف في ويلز كانوا متحمسين للعثور على أدلة على وجود نباتات قديمة للغاية، بعضها كان من الممكن أن "تشاهده الديناصورات".
وتقع الغابة على بعد ما يزيد قليلاً عن ساعتين بالسيارة من جسر جورج واشنطن في مدينة نيويورك، وكانت تمتد ذات يوم على مساحة تبلغ حوالي 250 ميلاً.
وقال كريستوفر بيري، عالم النباتات القديمة بجامعة كارديف، لمجلة ساينس في عام 2019: "موقع القاهرة مميز للغاية... أنت تمشي عبر جذور الأشجار القديمة... بالوقوف على سطح المحجر يمكننا إعادة بناء الغابة الحية من حولنا في مخيلتنا".
لسنوات، قام بيري وزملاؤه بفحص أحافير النباتات والأشجار في المنطقة لمساعدتهم في بناء قضيتهم.
وينضم موقع الغابة في نيويورك إلى المزيد من المواقع النائية مثل غابات الأمازون المطيرة وغابة ياكوشيما في اليابان في مجموعة النخبة من O.G.
وسيصاب المهتمون بزيارة الموقع المحدد بخيبة أمل، على الأقل في الوقت الحالي - فالمحجر مملوك لمدينة القاهرة وهو حاليًا مخصص تمامًا للدراسة العلمية، حرصًا على الحفاظ على المنطقة.
ومع ذلك، هناك الكثير مما يمكن رؤيته والقيام به في المنطقة، من التزلج في جبل ويندهام إلى ارتياد المتاجر والمطاعم العصرية في مدينة هدسون على بعد دقائق فقط، في حين تقع مسارات المشي لمسافات طويلة في متنزه كاتسكيل على عتبة القاهرة مباشرةً.
آخر الأخبار
منوعات
العالم...
والعلما
يؤكدون:
شاهدتها
الديناصورات!
التالي
لم تكن تعلم أنها تقيم علاقة غرامية مع زوج أعز صديقاتها... مكالمات جنسية وخدمات خاصة وهكذا اكتشفت الحقيقة! (فيديو)
حكم جديد بحق الإيرانية المعتقلة الحائزة نوبل للسلام نرجس محمدي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-21
ثالث أقدم كنيسة في العالم... تعرفوا إلى كنيسة القديس برفيريوس التي لم تسلم من العدوان الإسرائيلي! (صور)
منوعات
2023-10-21
ثالث أقدم كنيسة في العالم... تعرفوا إلى كنيسة القديس برفيريوس التي لم تسلم من العدوان الإسرائيلي! (صور)
0
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
0
أخبار دولية
14:43
كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟
أخبار دولية
14:43
كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟
0
أخبار دولية
10:39
الصحة العالمية تدعو الى توفير 1.5 مليار دولار للتصدي للأزمات الصحية في العالم
أخبار دولية
10:39
الصحة العالمية تدعو الى توفير 1.5 مليار دولار للتصدي للأزمات الصحية في العالم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:24
وفاة مؤثرة شهيرة شكّل صدمة لمتابعيها...عُرفت بفقدانها الكثير من الوزن ولكن!
منوعات
06:24
وفاة مؤثرة شهيرة شكّل صدمة لمتابعيها...عُرفت بفقدانها الكثير من الوزن ولكن!
0
منوعات
06:14
"حافية القدمين ومن دون ملابس"... في عيد ميلادها: زوجة كاني ويست تصدم الجمهور باطلالتها الفاضحة! (فيديو)
منوعات
06:14
"حافية القدمين ومن دون ملابس"... في عيد ميلادها: زوجة كاني ويست تصدم الجمهور باطلالتها الفاضحة! (فيديو)
0
منوعات
05:49
فيديو "محاولة اغتصاب سائح في ضريح" في بلد عربي يجتاح مواقع التواصل... ما القصة؟
منوعات
05:49
فيديو "محاولة اغتصاب سائح في ضريح" في بلد عربي يجتاح مواقع التواصل... ما القصة؟
0
منوعات
04:51
تركت الجامعة وارتدت البيكيني لتعمل كمزارعة مع الأبقار... لن تصدقوا المبالغ الّتي تجنيها! (صور)
منوعات
04:51
تركت الجامعة وارتدت البيكيني لتعمل كمزارعة مع الأبقار... لن تصدقوا المبالغ الّتي تجنيها! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:54
ظافر ناصر: رفض الحوار الذي طرحه الرئيس بري كان خاطئا... ولم نبدّ مسألة رئاسة الاركان على قيادة الجيش
أخبار لبنان
04:54
ظافر ناصر: رفض الحوار الذي طرحه الرئيس بري كان خاطئا... ولم نبدّ مسألة رئاسة الاركان على قيادة الجيش
0
منوعات
2024-01-14
هجوم شرس من الخفافيش الطائرة يجبر هذه المدينة على الإغلاق... إليكم ما حدث! (صورة)
منوعات
2024-01-14
هجوم شرس من الخفافيش الطائرة يجبر هذه المدينة على الإغلاق... إليكم ما حدث! (صورة)
0
حال الطقس
2023-11-18
لبنان على موعد مع منخفض جوي: أمطار غزيرة وسيول!
حال الطقس
2023-11-18
لبنان على موعد مع منخفض جوي: أمطار غزيرة وسيول!
0
أخبار لبنان
03:52
انفجار قنينة أوكسيجين عند مفرق العباسية... وإصابة شخص
أخبار لبنان
03:52
انفجار قنينة أوكسيجين عند مفرق العباسية... وإصابة شخص
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
16:25
ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض
رياضة
16:25
ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض
0
رياضة
16:16
فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا
رياضة
16:16
فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا
0
أخبار دولية
15:56
سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!
أخبار دولية
15:56
سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!
0
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
الإحتلال يواصل إنتهاك العمق اللبناني... ضربات جديدة بين جبل الريحان وإقليم التفاح
تقارير نشرة الاخبار
14:53
الإحتلال يواصل إنتهاك العمق اللبناني... ضربات جديدة بين جبل الريحان وإقليم التفاح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
تقارير نشرة الاخبار
14:47
8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
0
أخبار دولية
14:43
كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟
أخبار دولية
14:43
كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟
0
أخبار دولية
13:45
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن... هذا ما تضمنه
أخبار دولية
13:45
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن... هذا ما تضمنه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:50
إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!
منوعات
09:50
إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!
2
خبر عاجل
10:38
القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها
خبر عاجل
10:38
القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها
3
خبر عاجل
16:23
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق
خبر عاجل
16:23
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق
4
خبر عاجل
17:21
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية
خبر عاجل
17:21
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية
5
خبر عاجل
16:12
الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
خبر عاجل
16:12
الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
6
خبر عاجل
16:40
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مواقع لقيادة وتجمعات التنظيمات الإرهابية في سوريا بعدد من الصواريخ الباليستية
خبر عاجل
16:40
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مواقع لقيادة وتجمعات التنظيمات الإرهابية في سوريا بعدد من الصواريخ الباليستية
7
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
منوعات
08:57
شكّت بزوجها بعد أن اشترى لها شقة فخمة في دبي...ما هي نواياه خلف ذلك؟
منوعات
08:57
شكّت بزوجها بعد أن اشترى لها شقة فخمة في دبي...ما هي نواياه خلف ذلك؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More