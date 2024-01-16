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o
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تركت الجامعة وارتدت البيكيني لتعمل كمزارعة مع الأبقار... لن تصدقوا المبالغ الّتي تجنيها! (صور)
منوعات
2024-01-16 | 04:51
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تركت الجامعة وارتدت البيكيني لتعمل كمزارعة مع الأبقار... لن تصدقوا المبالغ الّتي تجنيها! (صور)
تجني مزارعة شابة ثروة طائلة من خلال المنصة الاجتماعية OnlyFans من خلال تصوير نفسها وهي تحلب الأبقار وتقود الجرارات وتنظف الحظائر القذرة بينما ترتدي "البيكيني" أو لباس البحر.
أوضحت بريتني وودز، 29 عاما، إنها تكسب الآن ثلاثة أضعاف ما كانت تحصل عليه أثناء عملها كمزارعة بدوام كامل مع ملابسها بالكامل.
وقالت الشابة النيوزيلندية: "أستطيع الآن أن أجعل ساعات عملي تناسبني"، مؤكدةً أنها ليست "خجولة" بشأن راتبها المكون من ستة أرقام.
وأضافت: "لقد تلقيت الكثير من الكراهية من النساء اللواتي قلن إنهنّ لن يرتدن ما أرتديه أثناء العمل في المزرعة، لكن كل هذه الضجة ساعدت في دفع كل شيء إلى الأمام".
ويُذكر أن وودز تركت الجامعة منذ ما يقرب من عقد من الزمن وتأمل في يوم من الأيام أن تشتري مزرعتها الخاصة، موضحةً "لقد أنهيت دراستي الثانوية وذهبت إلى الجامعة ودرست إدارة الأعمال والتسويق، ولكن بعد عامين فقدت الاهتمام واتبعت شغفي بالزراعة بدلاً من ذلك".
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مزارعة
الأبقار
حظيرة
ملابس بحر
بيكيني
Only Fans.
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