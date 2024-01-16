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ذهب الى طبيب الأسنان لإزالة اثنين من أسنانه اللبنية... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات بعدها مرعب والنتيجة مأساوية!

منوعات
2024-01-16 | 08:55
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ذهب الى طبيب الأسنان لإزالة اثنين من أسنانه اللبنية... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات بعدها مرعب والنتيجة مأساوية!
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ذهب الى طبيب الأسنان لإزالة اثنين من أسنانه اللبنية... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات بعدها مرعب والنتيجة مأساوية!

ذهب الى طبيب الأسنان لإزالة اثنين من أسنانه اللبنية... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات بعدها مرعب والنتيجة مأساوية!

توفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بعد أن قام طبيب الأسنان بإزالة اثنين من أسنانه اللبنية تحت التخدير العام.

وتحقق الشرطة حاليًا في المأساة التي خلفت موتًا دماغيًا للطفل فيليس بعد العملية الروتينية في عيادة في لفيف، أوكرانيا.

في 17 كانون الأول، اصطحبت ماريانا فاخنياك وشريكها فيكتور باشنيك طفلهما البالغ من العمر خمس سنوات إلى عيادة أوري-دينت لطب الأسنان لخلع اثنين من أسنانه اللبنية، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وبحسب ما ورد كان فيليس متوتراً لذا عرض الجراح إخضاعه للتخدير العام أثناء العملية.

ووافق والديه، وكلاهما موسيقيان، على ذلك، ولكن يقال إن الشاب أصبح مضطربًا ورفض أن يتم تخديره.

وزعمت فاخنياك بعد ذلك أنها طلبت وقف الإجراء، لكن مناشداتها لم تُسمع، وتم وضع فيليس تحت تأثير المخدر، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية Unian.

ومع ذلك، بعد وقت قصير من بدء العملية، سمعت الأم ضجة وشاهدت في رعب العاملين الطبيين يندفعون إلى الغرفة.

وبعد 20 دقيقة، وصل فريقان من مستجيبي الطوارئ إلى العيادة ونقلوا فيليس إلى مستشفى سانت نيكولاس المحلي.

وقالت فاخنياك إنها قيل لها إن قلبه توقف بعد أن تم وضعه تحت التخدير العام.

وتمكن الأطباء من إعادة تشغيل القلب ولكن بحلول الوقت الذي تم فيه نقله إلى وحدة العناية المركزة، تم تشخيص حالة فيليس على أنه ميت دماغيًا.

وقال والده الحزين في كانون الأول: "لا يزال من غير الواضح بالنسبة لنا ما الذي حدث في غرفة العمليات لطفل يتمتع بصحة جيدة بحيث أصبح الآن في غيبوبة دون أي فرصة للحياة".

وتم وضع فيليس على أجهزة دعم الحياة وتوفي لاحقًا في 13 كانون الثاني.

وقال مكتب المدعي العام إنه تم فتح تحقيق للشرطة، وتحقق الشرطة فيما إذا كان العاملون الطبيون مسؤولون عن وفاة الطفل.

وقالت الوزارة إن التحقيق "مستمر" وأنه "سيتم إجراء تقييم قانوني لتصرفات العاملين في المجال الطبي".

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