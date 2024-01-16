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سحبها التمساح إلى الماء أمام أشقائها... وما حصل بعدها مرعب!
منوعات
2024-01-16 | 09:20
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سحبها التمساح إلى الماء أمام أشقائها... وما حصل بعدها مرعب!
سحبها التمساح إلى الماء أمام أشقائها... وما حصل بعدها مرعب!
لقيت فتاة في التاسعة من عمرها مصرعها بعد تعرضها لهجوم من تمساح أمام أشقائها أثناء قيامهم بالصيد.
وكانت الفتاة تجدف في النهر عندما انقض عليها التمساح وسحبها إلى الماء.
وركض شقيقاها الأكبر سناً عائدين إلى قريتهما في "ليموامبو" بإندونيسيا طلباً للمساعدة، لكن التمساح كان قد سحب الفتاة المدعوة "ديسي".
وبعد مرور 6 ساعات، عثرت فرق البحث على بقايا الجثة على بعد مئات الأمتار أسفل النهر، وفق موقع
"ذا صن"
.
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