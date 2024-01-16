"الأب الوحش"... أنجب 7 أطفال من ابنته وحبسها في قبو لأكثر من 20 عاما!

من المتوقع إطلاق سراح "الوحش النمساوي" جوزيف فريتزل من السجن، الذي أنجب سبعة أطفال من ابنته خلال حبسها كعبدة جنس لمدة 24 عامًا، بعد 16 عامًا لأنه لم يعد يشكل تهديدًا للناس، وفقًا للتقارير الرسمية.

ووفق موقع " نيويورك بوست "، تلقى فريتزل، البالغ من العمر 88 عامًا، حكمًا بالسجن مدى الحياة في عام 2009 بتهمة سفاح القربى والاغتصاب والإكراه والسجن غير القانوني واستعباد ابنته إليزابيث في قبو منزله، بالإضافة إلى القتل بسبب الإهمال بعد مقتل أحد أطفالها السبعة عقب الولادة.

وبموجب شروط الحكم الصادر بحقه، سيكون فريتزل مؤهلاً للحصول على الإفراج المشروط هذا العام، ويبدو أن إطلاق سراحه مرجح بعد أن قرر تقرير الطب النفسي أنه "لم يعد خطيراً"، حسبما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.

وفي التفاصيل، تم اكتشاف جرائم فريتزل لأول مرة في نيسان 2008 بعد أن أخذ أحد أطفاله من ابنته الّذي كان مولوداً حديثاً إلى المستشفى بسبب مرض يهدد حياته.

من بين الأطفال السبعة الذين ولدوا نتيجة الاعتداء المتكرر على ابنته والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عامًا، بقي ثلاثة في الأسر معها وتوفي واحد بعد وقت قصير من ولادته.

وقام فريتزل وزوجته روزماري بتربية الآخرين بعد أن ادعى أنهم "ظهروا على عتبة بابهم".

وتعيش الآن إليزابيث، التي حصلت على اسم جديد بعد المحاكمة، مع أطفالها الستة الباقين على قيد الحياة في مجمع لم يكشف عنه يشار إليه باسم "القرية إكس" في الريف النمساوي.