الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الأب الوحش"... أنجب 7 أطفال من ابنته وحبسها في قبو لأكثر من 20 عاما!

منوعات
2024-01-16 | 09:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الأب الوحش&quot;... أنجب 7 أطفال من ابنته وحبسها في قبو لأكثر من 20 عاما!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"الأب الوحش"... أنجب 7 أطفال من ابنته وحبسها في قبو لأكثر من 20 عاما!

من المتوقع إطلاق سراح "الوحش النمساوي" جوزيف فريتزل من السجن، الذي أنجب سبعة أطفال من ابنته خلال حبسها كعبدة جنس لمدة 24 عامًا، بعد 16 عامًا لأنه لم يعد يشكل تهديدًا للناس، وفقًا للتقارير الرسمية.
 
ووفق موقع "نيويورك بوست"، تلقى فريتزل، البالغ من العمر 88 عامًا، حكمًا بالسجن مدى الحياة في عام 2009 بتهمة سفاح القربى والاغتصاب والإكراه والسجن غير القانوني واستعباد ابنته إليزابيث في قبو منزله، بالإضافة إلى القتل بسبب الإهمال بعد مقتل أحد أطفالها السبعة عقب الولادة.
 
وبموجب شروط الحكم الصادر بحقه، سيكون فريتزل مؤهلاً للحصول على الإفراج المشروط هذا العام، ويبدو أن إطلاق سراحه مرجح بعد أن قرر تقرير الطب النفسي أنه "لم يعد خطيراً"، حسبما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.
 
وفي التفاصيل، تم اكتشاف جرائم فريتزل لأول مرة في نيسان 2008 بعد أن أخذ أحد أطفاله من ابنته الّذي كان مولوداً حديثاً إلى المستشفى بسبب مرض يهدد حياته.
 
من بين الأطفال السبعة الذين ولدوا نتيجة الاعتداء المتكرر على ابنته والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عامًا، بقي ثلاثة في الأسر معها وتوفي واحد بعد وقت قصير من ولادته.
 
وقام فريتزل وزوجته روزماري بتربية الآخرين بعد أن ادعى أنهم "ظهروا على عتبة بابهم".
 
وتعيش الآن إليزابيث، التي حصلت على اسم جديد بعد المحاكمة، مع أطفالها الستة الباقين على قيد الحياة في مجمع لم يكشف عنه يشار إليه باسم "القرية إكس" في الريف النمساوي.

آخر الأخبار

منوعات

الوحش

النمساوي

أب

إطلاق سراح

السجن

حبس

عبدة

قبو

اغتصاب

إنجاب

أطفال

وفاة

طفل

ولادة.

LBCI التالي
العثور على أقدم غابة في العالم... والعلما يؤكدون: لقد شاهدتها الديناصورات!
حكم جديد بحق الإيرانية المعتقلة الحائزة نوبل للسلام نرجس محمدي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-11-22

حركة حماس: إطلاق سراح 50 من محتجزي الإحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا

LBCI
أخبار دولية
17:11

الجيش الإسرائيلي يدين "الإستغلال الوحشي للرهائن الأبرياء" بعد فيديو حماس

LBCI
منوعات
2024-01-15

شابة تعيش كطفل رضيع... تلهو بألعاب الأطفال وتنفق الأموال على الحفاضات وهذه قصتها الصادمة! (صور)

LBCI
منوعات
2024-01-12

اختارت عدم إنجاب الأطفال...والسبب والدتها؟!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:58

رحلة جوية نهايتها غير متوقعة... نتائج كارثية وخسائر بشرية: إليكم ما حصل!

LBCI
منوعات
11:49

تحطم طائرة تابعة لمدرسة طيران في هذا البلد... هل الحادث غير مقصود؟

LBCI
منوعات
11:42

فندق يتسبب بكسور وأضرار دائمة لجدة ستينية... والأخيرة تلجأ إلى القضاء!

LBCI
منوعات
10:16

ابتلع دبوساً أثناء اللعب... طفل يُفجع والديه: "خسارته حطمتنا بطريقة لا توصف"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-15

اعتدت جنسياً على طفلة أكثر من مرة... وهذا ما حصل لها بعد 10 سنوات!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-28

2024 على موعد مع أحد أضخم الاكتشافات المصرية القديمة... ما علاقة الملكة "نفرتيتي" به؟

LBCI
فنّ
2024-01-06

"تحية من مكان ما في الجنة!"... وفاة الممثل كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة وهذه التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-14

ماذا يفعل إيلي صعب في الرياض؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:26

على الجبهة الجنوبية... غارات إسرائيلية طالت عددا من المناطق

LBCI
أخبار لبنان
07:22

في وزارة التربية... اجتماع تربوي للبحث في ملف المدارس الكاثوليكية

LBCI
أخبار لبنان
07:10

ميقاتي: حزب الله يتمتع بعقلانية وحكمة

LBCI
أخبار دولية
04:44

رئيس وزراء قطر: الضربات الأميركية والبريطانية لن تكبح هجمات الحوثيين من دون جهود دبلوماسية

LBCI
أخبار دولية
01:33

ترامب بعد فوزه في آيوا: "آن لبلدنا أن يتّحد"

LBCI
رياضة
16:25

ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض

LBCI
رياضة
16:16

فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا

LBCI
أخبار دولية
15:56

سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!

LBCI
أخبار دولية
15:45

تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:23

الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق

LBCI
أخبار لبنان
10:42

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: يوم غد هو يوم عمل عادي

LBCI
امن وقضاء
11:24

في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء

LBCI
خبر عاجل
17:21

الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية

LBCI
حال الطقس
01:43

الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟

LBCI
خبر عاجل
16:12

الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة

LBCI
اقتصاد
02:07

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
16:40

الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مواقع لقيادة وتجمعات التنظيمات الإرهابية في سوريا بعدد من الصواريخ الباليستية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More