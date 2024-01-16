الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الأب الوحش"... أنجب 7 أطفال من ابنته وحبسها في قبو لأكثر من 20 عاما!
منوعات
2024-01-16 | 09:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"الأب الوحش"... أنجب 7 أطفال من ابنته وحبسها في قبو لأكثر من 20 عاما!
من المتوقع إطلاق سراح "الوحش النمساوي" جوزيف فريتزل من السجن، الذي أنجب سبعة أطفال من ابنته خلال حبسها كعبدة جنس لمدة 24 عامًا، بعد 16 عامًا لأنه لم يعد يشكل تهديدًا للناس، وفقًا للتقارير الرسمية.
ووفق موقع "
نيويورك بوست
"، تلقى فريتزل، البالغ من العمر 88 عامًا، حكمًا بالسجن مدى الحياة في عام 2009 بتهمة سفاح القربى والاغتصاب والإكراه والسجن غير القانوني واستعباد ابنته إليزابيث في قبو منزله، بالإضافة إلى القتل بسبب الإهمال بعد مقتل أحد أطفالها السبعة عقب الولادة.
وبموجب شروط الحكم الصادر بحقه، سيكون فريتزل مؤهلاً للحصول على الإفراج المشروط هذا العام، ويبدو أن إطلاق سراحه مرجح بعد أن قرر تقرير الطب النفسي أنه "لم يعد خطيراً"، حسبما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.
وفي التفاصيل، تم اكتشاف جرائم فريتزل لأول مرة في نيسان 2008 بعد أن أخذ أحد أطفاله من ابنته الّذي كان مولوداً حديثاً إلى المستشفى بسبب مرض يهدد حياته.
من بين الأطفال السبعة الذين ولدوا نتيجة الاعتداء المتكرر على ابنته والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عامًا، بقي ثلاثة في الأسر معها وتوفي واحد بعد وقت قصير من ولادته.
وقام فريتزل وزوجته روزماري بتربية الآخرين بعد أن ادعى أنهم "ظهروا على عتبة بابهم".
وتعيش الآن إليزابيث، التي حصلت على اسم جديد بعد المحاكمة، مع أطفالها الستة الباقين على قيد الحياة في مجمع لم يكشف عنه يشار إليه باسم "القرية إكس" في الريف النمساوي.
آخر الأخبار
منوعات
الوحش
النمساوي
أب
إطلاق سراح
السجن
حبس
عبدة
قبو
اغتصاب
إنجاب
أطفال
وفاة
طفل
ولادة.
التالي
العثور على أقدم غابة في العالم... والعلما يؤكدون: لقد شاهدتها الديناصورات!
حكم جديد بحق الإيرانية المعتقلة الحائزة نوبل للسلام نرجس محمدي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-22
حركة حماس: إطلاق سراح 50 من محتجزي الإحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا
آخر الأخبار
2023-11-22
حركة حماس: إطلاق سراح 50 من محتجزي الإحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا
0
أخبار دولية
17:11
الجيش الإسرائيلي يدين "الإستغلال الوحشي للرهائن الأبرياء" بعد فيديو حماس
أخبار دولية
17:11
الجيش الإسرائيلي يدين "الإستغلال الوحشي للرهائن الأبرياء" بعد فيديو حماس
0
منوعات
2024-01-15
شابة تعيش كطفل رضيع... تلهو بألعاب الأطفال وتنفق الأموال على الحفاضات وهذه قصتها الصادمة! (صور)
منوعات
2024-01-15
شابة تعيش كطفل رضيع... تلهو بألعاب الأطفال وتنفق الأموال على الحفاضات وهذه قصتها الصادمة! (صور)
0
منوعات
2024-01-12
اختارت عدم إنجاب الأطفال...والسبب والدتها؟!
منوعات
2024-01-12
اختارت عدم إنجاب الأطفال...والسبب والدتها؟!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:58
رحلة جوية نهايتها غير متوقعة... نتائج كارثية وخسائر بشرية: إليكم ما حصل!
منوعات
11:58
رحلة جوية نهايتها غير متوقعة... نتائج كارثية وخسائر بشرية: إليكم ما حصل!
0
منوعات
11:49
تحطم طائرة تابعة لمدرسة طيران في هذا البلد... هل الحادث غير مقصود؟
منوعات
11:49
تحطم طائرة تابعة لمدرسة طيران في هذا البلد... هل الحادث غير مقصود؟
0
منوعات
11:42
فندق يتسبب بكسور وأضرار دائمة لجدة ستينية... والأخيرة تلجأ إلى القضاء!
منوعات
11:42
فندق يتسبب بكسور وأضرار دائمة لجدة ستينية... والأخيرة تلجأ إلى القضاء!
0
منوعات
10:16
ابتلع دبوساً أثناء اللعب... طفل يُفجع والديه: "خسارته حطمتنا بطريقة لا توصف"
منوعات
10:16
ابتلع دبوساً أثناء اللعب... طفل يُفجع والديه: "خسارته حطمتنا بطريقة لا توصف"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-15
اعتدت جنسياً على طفلة أكثر من مرة... وهذا ما حصل لها بعد 10 سنوات!
منوعات
2024-01-15
اعتدت جنسياً على طفلة أكثر من مرة... وهذا ما حصل لها بعد 10 سنوات!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-12-28
2024 على موعد مع أحد أضخم الاكتشافات المصرية القديمة... ما علاقة الملكة "نفرتيتي" به؟
علوم وتكنولوجيا
2023-12-28
2024 على موعد مع أحد أضخم الاكتشافات المصرية القديمة... ما علاقة الملكة "نفرتيتي" به؟
0
فنّ
2024-01-06
"تحية من مكان ما في الجنة!"... وفاة الممثل كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة وهذه التفاصيل!
فنّ
2024-01-06
"تحية من مكان ما في الجنة!"... وفاة الممثل كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة وهذه التفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-14
ماذا يفعل إيلي صعب في الرياض؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-14
ماذا يفعل إيلي صعب في الرياض؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:26
على الجبهة الجنوبية... غارات إسرائيلية طالت عددا من المناطق
أمن وقضاء
07:26
على الجبهة الجنوبية... غارات إسرائيلية طالت عددا من المناطق
0
أخبار لبنان
07:22
في وزارة التربية... اجتماع تربوي للبحث في ملف المدارس الكاثوليكية
أخبار لبنان
07:22
في وزارة التربية... اجتماع تربوي للبحث في ملف المدارس الكاثوليكية
0
أخبار لبنان
07:10
ميقاتي: حزب الله يتمتع بعقلانية وحكمة
أخبار لبنان
07:10
ميقاتي: حزب الله يتمتع بعقلانية وحكمة
0
أخبار دولية
04:44
رئيس وزراء قطر: الضربات الأميركية والبريطانية لن تكبح هجمات الحوثيين من دون جهود دبلوماسية
أخبار دولية
04:44
رئيس وزراء قطر: الضربات الأميركية والبريطانية لن تكبح هجمات الحوثيين من دون جهود دبلوماسية
0
أخبار دولية
01:33
ترامب بعد فوزه في آيوا: "آن لبلدنا أن يتّحد"
أخبار دولية
01:33
ترامب بعد فوزه في آيوا: "آن لبلدنا أن يتّحد"
0
رياضة
16:25
ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض
رياضة
16:25
ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض
0
رياضة
16:16
فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا
رياضة
16:16
فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا
0
أخبار دولية
15:56
سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!
أخبار دولية
15:56
سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!
0
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:23
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق
خبر عاجل
16:23
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق
2
أخبار لبنان
10:42
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: يوم غد هو يوم عمل عادي
أخبار لبنان
10:42
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: يوم غد هو يوم عمل عادي
3
امن وقضاء
11:24
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
امن وقضاء
11:24
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
4
خبر عاجل
17:21
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية
خبر عاجل
17:21
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية
5
حال الطقس
01:43
الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟
حال الطقس
01:43
الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟
6
خبر عاجل
16:12
الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
خبر عاجل
16:12
الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
7
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
خبر عاجل
16:40
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مواقع لقيادة وتجمعات التنظيمات الإرهابية في سوريا بعدد من الصواريخ الباليستية
خبر عاجل
16:40
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مواقع لقيادة وتجمعات التنظيمات الإرهابية في سوريا بعدد من الصواريخ الباليستية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More