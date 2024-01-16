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بعد أن وظفها في شركته... امرأة تتعرض للاغتصاب من قبل الرئيس التنفيذي!

بعد أن وظفها في شركته... امرأة تتعرض للاغتصاب من قبل الرئيس التنفيذي!







ويُذكر أن المرأة كانت تعمل كمساعدة مدير عام في شركة، كان المتهم فيها هو الرئيس التنفيذي.



وقالت مصادر الشرطة إن الرئيس التنفيذي المتهم، كان قد ساعد المرأة في الحصول على الوظيفة، وفق موقع



وبناءً على شكوى المرأة، سجلت الشرطة قضية بعد إجراء فحص طبي للناجية. وأضاف المسؤولون أن المزيد من التحقيقات جارية بناءً على الأدلة المسجلة. زعمت امرأة أميركية من أصل هندي، تبلغ من العمر 42 عامًا، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل الرئيس التنفيذي لشركة خاصة، في أحد فنادق "دلهي" في الهند في أيلول 2023.ويُذكر أن المرأة كانت تعمل كمساعدة مدير عام في شركة، كان المتهم فيها هو الرئيس التنفيذي.وقالت مصادر الشرطة إن الرئيس التنفيذي المتهم، كان قد ساعد المرأة في الحصول على الوظيفة، وفق موقع "اينديا توداي" وبناءً على شكوى المرأة، سجلت الشرطة قضية بعد إجراء فحص طبي للناجية. وأضاف المسؤولون أن المزيد من التحقيقات جارية بناءً على الأدلة المسجلة.