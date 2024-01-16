ابتلع دبوساً أثناء اللعب... طفل يُفجع والديه: "خسارته حطمتنا بطريقة لا توصف"

توفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بعد أن ابتلع دبوساً عن طريق الخطأ، مما ترك والديه في حالة من اليأس.

وفي التفاصيل، ابتلع كايل لويس دبوساً يُستخدم في الرسم والتلوين مقاسه بوصة واحدة، في منزل عمه في ثريبيرغ ببريطانيا، ما أدّى إلى وفاته في المستشفى في تشرين الأول عام 2022.

وتوصل تحقيق أمس في محكمة دونكاستر للطب الشرعي إلى أن الدبوس عرقل مجرى الهواء لدى الشاب وتم نقله إلى المستشفى.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الطاقم الطبي، إلا أنه لم يكن من الممكن إزالة الدبوس وتوفي بعد يومين بسبب فقدان الأكسجين.

وقال والدا الطفل مارك وإيما لويس: "إن خسارة كايل حطمتنا بشكل لا يمكن وصفه بالكلمات. نحن نحبه وسنفتقده إلى الأبد."

ويُذكر أن كان كايل واحدًا من ستة أشقاء ووُصِف بأنه "محب للمرح".