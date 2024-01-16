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تحطم طائرة تابعة لمدرسة طيران في هذا البلد... هل الحادث غير مقصود؟

منوعات
2024-01-16 | 11:49
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تحطم طائرة تابعة لمدرسة طيران في هذا البلد... هل الحادث غير مقصود؟
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تحطم طائرة تابعة لمدرسة طيران في هذا البلد... هل الحادث غير مقصود؟

تحطم طائرة تابعة لمدرسة طيران في هذا البلد... هل الحادث غير مقصود؟

قُتل ثلاثة أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في غرب ولاية ماساتشوستس الأميركية صباح الأحد، وفقًا ما نقل موقع "People" الالكتروني.

وقالت شرطة الولاية إنه تم التعرف على الضحايا يوم الاثنين وهم ويليام هامبتون، فريدريكا بالارد وتشاد ديفيدسون. وبالارد هي مالكة مدرسة الطيران هذه، وكان هامبتون مدرسًا وديفيدسون طالبًا.

وكان هامبتون، بالارد وديفيدسون الوحيدين على متن طائرة المدرسة، ويرجح أنهم كانوا "مصممين على الموت"، وفقًا لبيان الشرطة الصحافي. وتم بعد ذلك نقل الضحايا الثلاث إلى كبير الأطباء الشرعيين.

وتم تعيين محقق لفحص الطيار والطائرة وبيئة التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، سيجمع التحقيق معلومات تتعلق ببيانات مسار الرحلة، واتصالات مراقبة الحركة الجوية، صيانة الطائرات، التنبؤات الجوية، ظروف الطقس والإضاءة، إفادات الشهود، الأجهزة الإلكترونية، وفيديو المراقبة.

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