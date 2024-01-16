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رحلة جوية نهايتها غير متوقعة... نتائج كارثية وخسائر بشرية: إليكم ما حصل!
منوعات
2024-01-16 | 11:58
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رحلة جوية نهايتها غير متوقعة... نتائج كارثية وخسائر بشرية: إليكم ما حصل!
رحلة جوية نهايتها غير متوقعة... نتائج كارثية وخسائر بشرية: إليكم ما حصل!
أعلنت السلطات الأميركية مقتل أربعة أشخاص ودخول شخص واحد في حالة حرجة بعد تحطم منطاد الهواء الساخن خلال عطلة نهاية الأسبوع في ولاية أريزونا الأميركية، وفق ما نقل موقع "
People
" الالكتروني.
وحددت الشرطة هوية الضحايا الأربعة الذين لقوا حتفهم وهم "تشايتون ويشوليك"، "كايتلين بارتروم"، "أتاهان كيليكوت"، والطيار "كورنيليوس فان دير والت".
وقالت إدارة شرطة إيلوي إنها تعمل مع المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية على التحقيق في الحادث.
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