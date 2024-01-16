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رغبتها في خسارة الوزن جعلتها تعتمد هذه الطريقة... وما علاقة حقن مرضى السكري بالموضوع؟
منوعات
2024-01-16 | 14:53
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رغبتها في خسارة الوزن جعلتها تعتمد هذه الطريقة... وما علاقة حقن مرضى السكري بالموضوع؟
رغبتها في خسارة الوزن جعلتها تعتمد هذه الطريقة... وما علاقة حقن مرضى السكري بالموضوع؟
كشفت "كيلي" التي أخذت إحدى الحقن الشهيرة التي تساعد على التنحيف، عن آثارها الجانبية السيئة للغاية لدرجة أنها شعرت بأعراض تشبه أعراض الحمل، وفق ما نقل موقع "
ذا صن
" البريطاني.
وبعد اكتسابها القليل من الوزن خلال جائحة كوفيد-19، قررت المثابرة على فقدان الوزن، واشترت كيلي في الأسابيع الفائتة هذه الحقنة، حيث لا تزال هيئة الخدمات الصحية الوطنية تبدأ في طرح الدواء في المملكة المتحدة.
وشرحت كيلي أنها كانت تتخذ الحقنة مرة واحدة خلال كل أسبوع، وخسرت أربعة كيلوهات من وزنها إلا أنها لم تستطع بعد ذلك خسارة المزيد.
وخلال أسبوعها السادس من تناول الحقن التي كلفتها 200 جنيه إسترليني شهريا، لاحظت كيلي العديد من الآثار الجانبية غير المريحة.
وفي التفاصيل، عانت كيلي من صداع شديد، كما لو أنها مصابة بصداع نصفي في العين، وكانت تشعر بالغثيان باستمرار، وكان الأخير أشبه بغثيان الحمل، بالإضافة إلى الكثير من التعب.
وعلى الرغم من أنها أقل شيوعًا، إلا أنه من الممكن أن تكون هناك آثار جانبية أخرى أكثر خطورة، مثل التهاب البنكرياس، ونقص السكر في الدم، ومشاكل في الكلى، والاكتئاب.
واعتُبرت هذه الحقنة جزءًا من جيل جديد من الأدوية التي يتم الترحيب بها باعتبارها تغير قواعد اللعبة في مكافحة السمنة، بناءً على العلوم التي تم تطويرها للمساعدة في علاج مرض السكري من النوع الثاني.
وفي هذا السياق، تم تصميم هذا النوع من الحقن في الأصل لعلاج السمنة لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لكن الخدمات الصحية وافقت على استخدامها لإنقاص الوزن للحد من أزمة السمنة للأشخاص العاديين.
وتزامنت قصة كيلي مع طرح دراسة وجدت أن حقن الدهون العصرية يمكن أن تلحق الضرر بأمعاء الأشخاص الذين يتناولونها لإنقاص الوزن، كما يمكن أن تحتاج الحالات إلى عملية جراحية لإصلاحها وتكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها.
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