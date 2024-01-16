الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رغبتها في خسارة الوزن جعلتها تعتمد هذه الطريقة... وما علاقة حقن مرضى السكري بالموضوع؟

منوعات
2024-01-16 | 14:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رغبتها في خسارة الوزن جعلتها تعتمد هذه الطريقة... وما علاقة حقن مرضى السكري بالموضوع؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رغبتها في خسارة الوزن جعلتها تعتمد هذه الطريقة... وما علاقة حقن مرضى السكري بالموضوع؟

رغبتها في خسارة الوزن جعلتها تعتمد هذه الطريقة... وما علاقة حقن مرضى السكري بالموضوع؟

كشفت "كيلي" التي أخذت إحدى الحقن الشهيرة التي تساعد على التنحيف، عن آثارها الجانبية السيئة للغاية لدرجة أنها شعرت بأعراض تشبه أعراض الحمل، وفق ما نقل موقع "ذا صن" البريطاني.

وبعد اكتسابها القليل من الوزن خلال جائحة كوفيد-19، قررت المثابرة على فقدان الوزن، واشترت كيلي في الأسابيع الفائتة هذه الحقنة، حيث لا تزال هيئة الخدمات الصحية الوطنية تبدأ في طرح الدواء في المملكة المتحدة.

وشرحت كيلي أنها كانت تتخذ الحقنة مرة واحدة خلال كل أسبوع، وخسرت أربعة كيلوهات من وزنها إلا أنها لم تستطع بعد ذلك خسارة المزيد.

وخلال أسبوعها السادس من تناول الحقن التي كلفتها 200 جنيه إسترليني شهريا، لاحظت كيلي العديد من الآثار الجانبية غير المريحة.

وفي التفاصيل، عانت كيلي من صداع شديد، كما لو أنها مصابة بصداع نصفي في العين، وكانت تشعر بالغثيان باستمرار، وكان الأخير أشبه بغثيان الحمل، بالإضافة إلى الكثير من التعب.

وعلى الرغم من أنها أقل شيوعًا، إلا أنه من الممكن أن تكون هناك آثار جانبية أخرى أكثر خطورة، مثل التهاب البنكرياس، ونقص السكر في الدم، ومشاكل في الكلى، والاكتئاب.

واعتُبرت هذه الحقنة جزءًا من جيل جديد من الأدوية التي يتم الترحيب بها باعتبارها تغير قواعد اللعبة في مكافحة السمنة، بناءً على العلوم التي تم تطويرها للمساعدة في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

وفي هذا السياق، تم تصميم هذا النوع من الحقن في الأصل لعلاج السمنة لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لكن الخدمات الصحية وافقت على استخدامها لإنقاص الوزن للحد من أزمة السمنة للأشخاص العاديين.

وتزامنت قصة كيلي مع طرح دراسة وجدت أن حقن الدهون العصرية يمكن أن تلحق الضرر بأمعاء الأشخاص الذين يتناولونها لإنقاص الوزن، كما يمكن أن تحتاج الحالات إلى عملية جراحية لإصلاحها وتكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها.

آخر الأخبار

منوعات

خسارة

الوزن

جعلتها

تعتمد

الطريقة...

علاقة

السكري

بالموضوع؟

LBCI التالي
لم تكن تعلم أنها تقيم علاقة غرامية مع زوج أعز صديقاتها... مكالمات جنسية وخدمات خاصة وهكذا اكتشفت الحقيقة! (فيديو)
العثور على أقدم غابة في العالم... والعلما يؤكدون: لقد شاهدتها الديناصورات!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:05

بعد محاولات عدة لخسارة الوزن... استطاعت هذه المرأة التخلص من 46 كيلوغرامًا: والسبب تطبيق الكتروني؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-11

أي وقت من اليوم هو الأنسب لخسارة الوزن عند ممارسة الرياضة؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-09

هل تريدون فقدان الوزن بعد الأعياد؟ اعتمدوا هذه الطريقة البسيطة من المنزل (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-03

جريمة مرعبة حصلت عام 1932 ضحيتها طفل صغير... قاضية متقاعدة تعيد النظر في القضية وتتهم الأب: ما علاقة التجارب الطبية بالموضوع؟!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:17

تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)

LBCI
منوعات
16:05

بعد محاولات عدة لخسارة الوزن... استطاعت هذه المرأة التخلص من 46 كيلوغرامًا: والسبب تطبيق الكتروني؟

LBCI
منوعات
16:02

تتحضر هذه العروس لفرحتها الكبرى... ولكن ما هي قصتها مع خاتم حبيبة شريكها السابقة؟

LBCI
منوعات
14:37

غفت أثناء القيادة... حادث مأساوي نتائجه غير متوقعة: إليكم التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:22

ظهرت مع ابنتيها التوأم وببطن منتفخ... فاليري أبو شقرا تحتفل بعيد ميلادها (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-08

الرئيس العراقيّ: ما تعرض له الصحافيّ الشجاع وائل الدحدوح وعائلته من استهداف وقتل هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم

LBCI
آخر الأخبار
08:29

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد البداوي بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

من الدوحة بيت "الصقر السعودي "... مزيج بين التاريخ والمستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

بطولة آسيا مستمرة في قطر واللبنانيون على موعد مع مباراة مهمة غداً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

ترامب يحقق فوزاً كاسحاً في الإنتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية iowa ... فماذا تعني هذه النتيجة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

من المتضرر الاكبر من توقف الغاز القطري عن المرور بالبحر الاحمر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

٨٥ مهاجرا غير شرعي انطلقوا من لبنان وفقد الاتصال بهم منذ أكثر من شهر... غرق أو ممنوعات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

ايران تقصف العراق وسوريا .. لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

هل اسرائيل جاهزة لدخول لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الأجهزة الأمنية والكابينت الموسع والحربيّ في اجتماعات تقييم للوضع بعد عملية رعنانا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
11:24

في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء

LBCI
أخبار لبنان
10:42

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: يوم غد هو يوم عمل عادي

LBCI
منوعات
06:14

"حافية القدمين ومن دون ملابس"... في عيد ميلادها: زوجة كاني ويست تصدم الجمهور باطلالتها الفاضحة! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:43

الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟

LBCI
اقتصاد
02:07

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
10:03

بعد أن وظفها في شركته... امرأة تتعرض للاغتصاب من قبل الرئيس التنفيذي!

LBCI
خبر عاجل
10:30

مسؤولون أميركيون لرويترز: الولايات المتحدة نفذت اليوم الثلاثاء ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن

LBCI
فنّ
04:22

ظهرت مع ابنتيها التوأم وببطن منتفخ... فاليري أبو شقرا تحتفل بعيد ميلادها (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More