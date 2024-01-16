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تتحضر هذه العروس لفرحتها الكبرى... ولكن ما هي قصتها مع خاتم حبيبة شريكها السابقة؟

منوعات
2024-01-16 | 16:02
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تتحضر هذه العروس لفرحتها الكبرى... ولكن ما هي قصتها مع خاتم حبيبة شريكها السابقة؟
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تتحضر هذه العروس لفرحتها الكبرى... ولكن ما هي قصتها مع خاتم حبيبة شريكها السابقة؟

تتحضر هذه العروس لفرحتها الكبرى... ولكن ما هي قصتها مع خاتم حبيبة شريكها السابقة؟

كشفت امرأة تستعد للارتباط رسميا بشريكها، عن انعجابها الكبير بخاتم الخطوبة الذي اشتراه لصديقته السابقة، وتحدثت عن شعورها بالحيرة إذا كانت غريبة رغبتها بارتدائه، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أخبرت العروس أنها تحب خاتم الخطوبة الخاص بها، لكنها بعد ذلك أُعجبت بالقطعة المميزة التي سبق واشتراها شريكها لحبيبته القديمة.

وقالت العروس إنها على الرغم من أنها تفضل خاتمها الخاص، إلا أنها تأثرت حقًا بقطعة المجوهرات "الجميلة والمتألقة" وتساءلت عما إذا كان من الغريب الاحتفاظ بها لنفسها وارتدائها في يدها الأخرى.

وأوضحت المرأة في منشور، أنها وشريكها في الأربعينيات من عمرهما وكان لهما علاقات جدية من قبل، حيث اشترى الأخير الخاتم لكن حبيبته انفصلت عنه قبل أن تتاح له الفرصة لتقديم الطلب فعليًا.

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