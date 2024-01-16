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بعد محاولات عدة لخسارة الوزن... استطاعت هذه المرأة التخلص من 46 كيلوغرامًا: والسبب تطبيق الكتروني؟

بعد محاولات عدة لخسارة الوزن... استطاعت هذه المرأة التخلص من 46 كيلوغرامًا: والسبب تطبيق الكتروني؟





وفي التفاصيل، أدركت كراوزيك، والبالغة من العمر 34 عاماً، أنه عليها إجراء تغيير نظام حياتها الغذائية عندما ارتفع وزنها بشكل كبير بعد أن أنجبت طفلها الثاني في عام 2015.



وعانت كراوزيك دائمًا بسبب صحتها، إذ غيرت نظامها الغذائي وممارسة التمارين الرياضية الروتينية مرات عدة؛ ولكن ساعدتها تعديلات بسيطة على التخلص من الدهون وبناء بنية جسم قوية على الرغم من ميزانيتها المحدودة.



وفي البداية، خسرت كراوزيك 20 كيلو غرامًا بسرعة كبيرة، لكن الأمر استغرق عامين آخرين، مع ولادة طفل بينهما، لتفقد الباقي، كما قالت إن التركيز على الميزان هو أكبر خطأ يرتكبه الناس.



وفي هذا السياق، اعتمدت كراوزيك ممارسة التمارين المنزلية عبر أحد التطبيقات الالكترونية، واعتمدت نظامًا غذائيًا جديدًا مليئًا بالأطعمة الكاملة والكثير من الوجبات الخفيفة والعصائر التي تصنعها بنفسها.



وبالتالي، قالت كراوزيك أن ما تعلمته جعلها تثق بنفسها، وتتمتع بصحة جيدة وحيوية بما يكفي لمواكبة أطفالها الصغار وتقليل خطر إصابتها بمرض السكري.



وللحفاظ على لياقتها، بدأت كراوزيك، التي تعمل في مجال الصحة، يومها بشرب القهوة والخبز المحمص قبل الاستمتاع بزبدة الفول السوداني وأعواد الجزر أو بعض البيض المسلوق في منتصف الصباح، وبعد ذلك تتناول سلطة باستخدام وصفة من التطبيق.



أما العشاء فهو متوازن جدا وكامل، إذ تعد كراوزيك كرات اللحم مع الخضار، وتأكل لاحقا حلوى "الشوكولاتة" الصحية أو قالب حلوى بالنعناع مع أطفالها.



واستمرت كراوزيك بالقيام بالتمارين الرياضية ثلاثة أيام في الأسبوع، وتقوم باليوغا عبر التطبيق الذي ساعدها على اعتماد الحمية الصحية المتكاملة. شاركت "كاسي كراوزيك"، وهي أم لأربعة أطفال، كيفية فقدانها 46 كيلوغرامًا من خلال تعديلات بسيطة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، أدركت كراوزيك، والبالغة من العمر 34 عاماً، أنه عليها إجراء تغيير نظام حياتها الغذائية عندما ارتفع وزنها بشكل كبير بعد أن أنجبت طفلها الثاني في عام 2015.وعانت كراوزيك دائمًا بسبب صحتها، إذ غيرت نظامها الغذائي وممارسة التمارين الرياضية الروتينية مرات عدة؛ ولكن ساعدتها تعديلات بسيطة على التخلص من الدهون وبناء بنية جسم قوية على الرغم من ميزانيتها المحدودة.وفي البداية، خسرت كراوزيك 20 كيلو غرامًا بسرعة كبيرة، لكن الأمر استغرق عامين آخرين، مع ولادة طفل بينهما، لتفقد الباقي، كما قالت إن التركيز على الميزان هو أكبر خطأ يرتكبه الناس.وفي هذا السياق، اعتمدت كراوزيك ممارسة التمارين المنزلية عبر أحد التطبيقات الالكترونية، واعتمدت نظامًا غذائيًا جديدًا مليئًا بالأطعمة الكاملة والكثير من الوجبات الخفيفة والعصائر التي تصنعها بنفسها.وبالتالي، قالت كراوزيك أن ما تعلمته جعلها تثق بنفسها، وتتمتع بصحة جيدة وحيوية بما يكفي لمواكبة أطفالها الصغار وتقليل خطر إصابتها بمرض السكري.وللحفاظ على لياقتها، بدأت كراوزيك، التي تعمل في مجال الصحة، يومها بشرب القهوة والخبز المحمص قبل الاستمتاع بزبدة الفول السوداني وأعواد الجزر أو بعض البيض المسلوق في منتصف الصباح، وبعد ذلك تتناول سلطة باستخدام وصفة من التطبيق.أما العشاء فهو متوازن جدا وكامل، إذ تعد كراوزيك كرات اللحم مع الخضار، وتأكل لاحقا حلوى "الشوكولاتة" الصحية أو قالب حلوى بالنعناع مع أطفالها.واستمرت كراوزيك بالقيام بالتمارين الرياضية ثلاثة أيام في الأسبوع، وتقوم باليوغا عبر التطبيق الذي ساعدها على اعتماد الحمية الصحية المتكاملة.