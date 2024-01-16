تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)

تركت الجامعة وارتدت البيكيني لتعمل كمزارعة مع الأبقار... لن تصدقوا المبالغ الّتي تجنيها! (صور)

تركت الجامعة وارتدت البيكيني لتعمل كمزارعة مع الأبقار... لن تصدقوا المبالغ الّتي تجنيها! (صور)

"هذا أمر ضار ومثير للاشمئزاز تمامًا"... هدية من والدين لطفلتهما أشعلت غضب رواد الانترنت: هذا ما قدماه لابنتهما! (فيديو)