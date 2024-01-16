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تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
منوعات
2024-01-16 | 16:17
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تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
تعرّض ثنائي أسترالي لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن عرضا عملية التجديد الإبداعي لمنزلهما، لأن الديكور غير مناسب تمامًا لأي شخص لديه أطفال، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قامت مصممة الديكور الداخلي "نينا سكرزينسكي" وزوجها "ترينت مارتن" بتجديد وإعادة تصميم منزلهما، والذي بلغت تكلفته 3.4 مليون دولار.
وفي هذا السياق، اعترف الزوجان بأنهما منعا طفلهما الصغير من الدخول إلى غرفة الجلوس ووضعا قوانين صارمة للحفاظ على مظهر منزلهما الجديد والأنيق.
ولكن المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لم ينبهروا، خاصة بغرفة المعيشة البيضاء المشرقة، والتي تتميز بسجادة حريرية بيضاء باهظة الثمن وأريكة بيضاء مصممة، حيث قال الكثيرون إن المنزل غير مناسب على الإطلاق لزوجين لديهما أطفال صغار.
وأوضحت نينا أن الجبن والمقرمشات هي كل ما هو مسموح به في هذه الغرفة، كما أن السوائل ممنوعة على الإطلاق.
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