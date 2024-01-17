سيدة تشعر بالغضب تجاه حماتها... وما علاقة الطبخ؟

سيدة تشعر بالغضب تجاه حماتها... وما علاقة الطبخ؟

اعترفت امرأة بأنها تكره الطريقة التي تعتمدها حماتها لطهي الطعام، وزعمت أنها مضرة لصحتها، وكشفت أنها تحاول دائمًا تجنب تناول الطعام في منزل الأخيرة، وفق ما نقل موقع