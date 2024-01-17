الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حاول التدخل لفضّ إشكال في المترو...ولكن النتيجة كانت مأساوية!
منوعات
2024-01-17 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حاول التدخل لفضّ إشكال في المترو...ولكن النتيجة كانت مأساوية!
حاول التدخل لفضّ إشكال في المترو...ولكن النتيجة كانت مأساوية!
قُتل رجل بالرصاص في مترو أنفاق نيويورك بعد أن وقف لفضّ مشاجرة بين ركّاب، على ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية الاثنين.
وقالت السلطات في بيان إن ريتشارد هندرسون البالغ 45 عاماً أصيب برصاصة في الظهر والكتف قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث أُعلنت وفاته.
وأثناء عودته إلى منزله بمترو الأنفاق مساء الأحد، أصيب هندرسون بالرصاص بعد أن تدخّل بين راكبين كانا يتعاركان في قطار المترو بسبب موسيقى صاخبة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت الشرطة إنها لم تعتقل أي مشتبه بهم في هذه المرحلة، وفق "وكالة فرانس بريس".
وكان الرجل، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال وجدّ لحفيدين، قد أمضى المساء في مشاهدة مباراة لكرة القدم الأميركية مع صديق، بحسب ما ذكرت شبكة "سي بي إس" نقلا عن شقيقه.
جريمة القتل هذه هي أحدث مثال على مشاجرات تبدو عادية لكنها تتحول إلى مأساة في الولايات المتحدة، التي يتخطى فيها عدد الأسلحة النارية عدد السكان.
وتسجل الولايات المتحدة أعلى معدل للوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في أي دولة متقدمة.
آخر الأخبار
منوعات
مقتل
جريمة
إشكال
نتيجة
مأساوية
تطبيق مدرسي يتحول إلى كابوس لهذه المعلمة... وانتقام غير متوقع من التلميذة: إليكم ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
08:55
ذهب الى طبيب الأسنان لإزالة اثنين من أسنانه اللبنية... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات بعدها مرعب والنتيجة مأساوية!
منوعات
08:55
ذهب الى طبيب الأسنان لإزالة اثنين من أسنانه اللبنية... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات بعدها مرعب والنتيجة مأساوية!
0
آخر الأخبار
2023-12-23
أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 أسرى صهاينة نتيجة قصف صهيوني ونرجح مقتل الأسرى جراء القصف
آخر الأخبار
2023-12-23
أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 أسرى صهاينة نتيجة قصف صهيوني ونرجح مقتل الأسرى جراء القصف
0
منوعات
2023-12-11
ثقب في السياج ساعد الكلاب على الهروب… والنتيجة مأساوية!
منوعات
2023-12-11
ثقب في السياج ساعد الكلاب على الهروب… والنتيجة مأساوية!
0
منوعات
2023-11-05
جريمة مأساوية... رجل يتهم بقتل والدته المسنّة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-05
جريمة مأساوية... رجل يتهم بقتل والدته المسنّة وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:54
تطبيق مدرسي يتحول إلى كابوس لهذه المعلمة... وانتقام غير متوقع من التلميذة: إليكم ما حصل!
منوعات
06:54
تطبيق مدرسي يتحول إلى كابوس لهذه المعلمة... وانتقام غير متوقع من التلميذة: إليكم ما حصل!
0
منوعات
06:40
سيدة تشعر بالغضب تجاه حماتها... وما علاقة الطبخ؟
منوعات
06:40
سيدة تشعر بالغضب تجاه حماتها... وما علاقة الطبخ؟
0
منوعات
16:17
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
منوعات
16:17
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
0
منوعات
16:05
بعد محاولات عدة لخسارة الوزن... استطاعت هذه المرأة التخلص من 46 كيلوغرامًا: والسبب تطبيق الكتروني؟
منوعات
16:05
بعد محاولات عدة لخسارة الوزن... استطاعت هذه المرأة التخلص من 46 كيلوغرامًا: والسبب تطبيق الكتروني؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:39
الصين تدعو إلى "ضبط النفس" بعد ضربة في باكستان نسبت إلى إيران
أخبار دولية
02:39
الصين تدعو إلى "ضبط النفس" بعد ضربة في باكستان نسبت إلى إيران
0
منوعات
2024-01-10
مشاعر الرجال تجاه شريكاتهم تدوم أكثر من مشاعر النساء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة
منوعات
2024-01-10
مشاعر الرجال تجاه شريكاتهم تدوم أكثر من مشاعر النساء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة
0
فنّ
2024-01-16
صورة لبيومي فؤاد على جهاز التنفس في المستشفى... وحالته الصحيّة تقلق محبّيه
فنّ
2024-01-16
صورة لبيومي فؤاد على جهاز التنفس في المستشفى... وحالته الصحيّة تقلق محبّيه
0
اخبار البرامج
03:49
"مرحبا دولة..!" جديد الـ"LBCI" ابتداءً من غدٍ الخميس مع محمد دايخ وحسين قاووق
اخبار البرامج
03:49
"مرحبا دولة..!" جديد الـ"LBCI" ابتداءً من غدٍ الخميس مع محمد دايخ وحسين قاووق
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
جولة تفقدية لوزير الصّحة على عددٍ من مستشفيات الجنوب
أخبار لبنان
08:00
جولة تفقدية لوزير الصّحة على عددٍ من مستشفيات الجنوب
0
امن وقضاء
07:57
بعد استرداد المدعي العام العدلي مذكرة التوقيف الغيابية.. أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
امن وقضاء
07:57
بعد استرداد المدعي العام العدلي مذكرة التوقيف الغيابية.. أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
0
أخبار سياسية
07:50
وفدٌ من اللقاء الديمقراطي يلتقي إرسلان..فماذا رشح عن اللقاء؟
أخبار سياسية
07:50
وفدٌ من اللقاء الديمقراطي يلتقي إرسلان..فماذا رشح عن اللقاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:48
الجنوب تحت نيران القصف الإسرائيلي…
تقارير نشرة الاخبار
06:48
الجنوب تحت نيران القصف الإسرائيلي…
0
تقارير نشرة الاخبار
06:44
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض مباراته الثانية ضمن بطولة كأس آسيا في قطر
تقارير نشرة الاخبار
06:44
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض مباراته الثانية ضمن بطولة كأس آسيا في قطر
0
أخبار دولية
05:53
غوتيريش: طرفا الصراع في غزة يسحقان القانون الدوليّ
أخبار دولية
05:53
غوتيريش: طرفا الصراع في غزة يسحقان القانون الدوليّ
0
أخبار دولية
05:50
بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي
أخبار دولية
05:50
بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بطولة آسيا مستمرة في قطر واللبنانيون على موعد مع مباراة مهمة غداً
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بطولة آسيا مستمرة في قطر واللبنانيون على موعد مع مباراة مهمة غداً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:03
بعد أن وظفها في شركته... امرأة تتعرض للاغتصاب من قبل الرئيس التنفيذي!
منوعات
10:03
بعد أن وظفها في شركته... امرأة تتعرض للاغتصاب من قبل الرئيس التنفيذي!
2
آخر الأخبار
06:35
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يستعد للإعلان عن منح المستفيدين من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارًا شهريًا
آخر الأخبار
06:35
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يستعد للإعلان عن منح المستفيدين من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارًا شهريًا
3
امن وقضاء
11:24
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
امن وقضاء
11:24
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
4
أخبار لبنان
10:42
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: يوم غد هو يوم عمل عادي
أخبار لبنان
10:42
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: يوم غد هو يوم عمل عادي
5
منوعات
10:16
ابتلع دبوساً أثناء اللعب... طفل يُفجع والديه: "خسارته حطمتنا بطريقة لا توصف"
منوعات
10:16
ابتلع دبوساً أثناء اللعب... طفل يُفجع والديه: "خسارته حطمتنا بطريقة لا توصف"
6
خبر عاجل
10:30
مسؤولون أميركيون لرويترز: الولايات المتحدة نفذت اليوم الثلاثاء ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن
خبر عاجل
10:30
مسؤولون أميركيون لرويترز: الولايات المتحدة نفذت اليوم الثلاثاء ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن
7
خبر عاجل
04:34
بلينكن: هناك مخاطر كبيرة وواقعية لامتداد الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط
خبر عاجل
04:34
بلينكن: هناك مخاطر كبيرة وواقعية لامتداد الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط
8
منوعات
16:17
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
منوعات
16:17
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More