حاول التدخل لفضّ إشكال في المترو...ولكن النتيجة كانت مأساوية!

قُتل رجل بالرصاص في مترو أنفاق نيويورك بعد أن وقف لفضّ مشاجرة بين ركّاب، على ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية الاثنين.وقالت السلطات في بيان إن ريتشارد هندرسون البالغ 45 عاماً أصيب برصاصة في الظهر والكتف قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث أُعلنت وفاته.وأثناء عودته إلى منزله بمترو الأنفاق مساء الأحد، أصيب هندرسون بالرصاص بعد أن تدخّل بين راكبين كانا يتعاركان في قطار المترو بسبب موسيقى صاخبة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.وقالت الشرطة إنها لم تعتقل أي مشتبه بهم في هذه المرحلة، وفق "وكالة فرانس بريس".وكان الرجل، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال وجدّ لحفيدين، قد أمضى المساء في مشاهدة مباراة لكرة القدم الأميركية مع صديق، بحسب ما ذكرت شبكة "سي بي إس" نقلا عن شقيقه.جريمة القتل هذه هي أحدث مثال على مشاجرات تبدو عادية لكنها تتحول إلى مأساة في الولايات المتحدة، التي يتخطى فيها عدد الأسلحة النارية عدد السكان.وتسجل الولايات المتحدة أعلى معدل للوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في أي دولة متقدمة.