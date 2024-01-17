الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إشعال البلاستيك والحطب للتدفئة في قطاع غزة

منوعات
2024-01-17 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إشعال البلاستيك والحطب للتدفئة في قطاع غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
إشعال البلاستيك والحطب للتدفئة في قطاع غزة

إشعال البلاستيك والحطب للتدفئة في قطاع غزة

في خيمة من القماش والبلاستيك نصبت في العراء في جنوب مدينة رفح، يجلس إسماعيل نبهان مع أبنائه وأحفاده أمام موقد نار للحصول على بعض الدفء... البرد قارس، والخيمة تصارع الرياح الشديدة في محاولة للصمود.

ويقول نبهان (60 عاما) "قبل يومين كانت الرياح قوية، حاولنا طيلة الليل أن نثبّت النايلون على الخيمة، نحن نعيش في صحراء، والبحر أمامنا، البرد مضاعف".

وتنبعث من الخيمة التي يسكن فيها 28 فردا رائحة كريهة بسبب إشعال حطب وقطع بلاستيكية، كما يملأ الدخان الخانق المكان.

وتقول رائدة عوض، زوجة اسماعيل نبهان، "الدخان الذي نستنشقه من حرق البلاستيك يحرق صدورنا".

وخيمة العائلة التي نزحت من وسط قطاع غزة واحدة من آلاف خيم النازحين المستحدثة في جنوب القطاع المحاصر. تبعد مئات الأمتار عن شاطئ البحر المتوسط في أقصى جنوب غرب مدينة رفح قرب الحدود مع مصر.

الى جانبها، يسعل حفيدها. وتقول عوض (50 عاما) "جميع الأطفال مرضى من الرائحة ومن البرد، لا يتوقفون عن السعال والرشح، الملابس ليست ثقيلة بشكل كاف لتدفئتهم".

وتضيف "الأغطية بالكاد تكفي، كل ثلاثة يتشاركون بغطاء واحد".

تطلب رائدة من ابنها حاتم أن يحضر بعض الحطب. وتقول "الحطب مبلّل، سنحتاج أربعة أيام لتجفيفه ليكفينا يوما أو اثنين للتدفئة والطهي لثلاثين شخصا. الوضع مأساوي".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إثر هجوم شنته الحركة داخل الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول، وتسبّب بمقتل 1140 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتوعّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشنّ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعملية برية منذ 27 تشرين الأول، ما تسبّب بمقتل 24100 شخص، معظمهم من النساء والفتية والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

"سنموت من البرد" 
وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد النازحين في قطاع غزة اليوم 1,9 مليون من أصل 2,4 مليون هو عدد سكان القطاع قبل الحرب.

وأكد بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الأحد أن هناك "حاجة ملحة" في قطاع غزة "الى تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية". ودعا الى تأمين طرق إمداد "بشكل أكثر أمنا وأسرع"، محذرا من أن مستوى المساعدات الحالي "أقل بكثير مما هي الحاجة لتجنّب مزيج قاتل من الجوع وسوء التغذية والمرض".

وقالت وكالة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية (أوتشا) في تقريرها الأحد إن النقص يشمل "مليون و200 ألف بطانية ومرتبة، وما لا يقل عن 50 ألف خيمة عائلية معدة لفصل الشتاء و200 ألف قطعة ملابس شتوية، بالإضافة إلى قماش مشمع وأغطية البلاستيكية".

في رفح، يقول محمد كحيل النازح من شمال القطاع "ليس لدينا طعام ولا ماء أو تدفئة. نحن نتجمّد حتى الموت".

ونزحت حنين عدوان (31 عاما)، الأم لستة أطفال النازحة من مخيم النصيرات في وسط قطاع الى رفح، "في الليل، أشعر أننا سنموت من البرد، جميعنا مرضى نعاني من الرشح والسعال".

وتضع عدوان التي تبعد خيمتها مئات الأمتار عن البحر، ثلاث فرشات فوق بعضها لتجنب البرد.

وتقول "لا يوجد وسيلة للتدفئة سوى النار، لكن سعر الحطب مرتفع ولا نملك نقودا. نشعل النار بالبلاستيك، نختنق من الرائحة".

إلى جوارها، يجلس ابنها فادي (14 عاما) الذي يتولى توفير البلاستيك لإشعال النار. ويقول الفتى وهو يشير الى يديه اللتين صبغتا باللون الأسود "أذهب هناك بالقرب من برك الصرف الصحي عند الحدود، يوجد أسفلها بلاستيك تحت الرمل، أقوم يوميا بالحفر وتقطيع البلاستيك بالسكين".

ويقول غير مكترث بالجروح التي تغطي يديه نتيجة هذا العمل "يموت إخوتي من البرد في الليل وأنا أيضا، يجب أن نشعل أي شيء وإلا سنتجمد".

مطر واجتياح 
في خيمة مجاورة، يعد خالد فرج الله (36 عاما) الخبز لعائلته المؤلفة من ستة أطفال بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يخبز فرج الله الذي نزح من منزله شرق مدينة غزة الأرغفة في زاوية الخيمة ويناولها لابنه.

ويقول "بعد الثانية فجرا، لا يتمكن أحد من النوم بسبب شدة البرد حتى لو وضعت ألف بطانية، الأرض باردة والتراب ينقل الرطوبة والبرد".

ويتشارك أطفاله الستة ثلاث فرشات.

ويصارع الأب ما بين إشعال النار للتدفئة وخوفه من القصف.

ويقول "كل ليلة أشعل النار داخل الخيمة من أجل التدفئة، لأنني أخاف أن يقصفنا الطيران الإسرائيلي".

ويستدرك "أصبح لدينا هاجس أنهم (إسرائيل) يمكن أن يقصفوا لأي سبب".

ويشير الأب إلى طفله "سند" بأسف. ويقول "كان يتفاعل ويضحك لكنه أصبح دائم الصمت ولا يتحرك خصوصا أنه طيلة الوقت مريض بسبب البرد ولا يحصل على أدوية".

ويخشى فرج المطر والاجتياح الإسرائيلي ويقول "إذا أمطرت بغزارة سيموت الناس من البرد، وإذا اجتاح الإسرائيليون المنطقة ماذا سأفعل؟ سأهرب من أجل أبنائي إلى هناك"، مشيرا إلى الحدود المصرية.
 

آخر الأخبار

منوعات

بلاستيك

حطب

تدفئة

غزة

LBCI التالي
سيدة تشعر بالغضب تجاه حماتها... وما علاقة الطبخ؟
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:58

القسام: قصفنا ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية من 20 صاروخًا إنطلاقًا من جنوب لبنان في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية في لبنان

LBCI
أخبار دولية
10:31

وزير خارجية إيران: الهجمات على إسرائيل تنتهي بتوقف حرب غزة

LBCI
آخر الأخبار
10:27

نتنياهو: الحرب مستمرة حتى نحقق كل أهدافنا إعادة المختطفين والقضاء على حماس وضمان عدم تشكيل غزة تهديدًا لنا

LBCI
آخر الأخبار
08:41

كتائب القسام: دمرنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 على جبل الريس شرق حي التفاح في مدينة غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:30

امرأة تكافح بين الحياة والموت في حادثة غامضة... لن تُصدقوا ما حصل لها!

LBCI
منوعات
11:21

كيت ميدلتون تخضع لعملية جراحية... وبيان من القصر الملكي عن حالتها الصحية (صورة)

LBCI
منوعات
11:01

مُعجزة في هذا البلد... حفرة في الطريق تعيد إحياء رجل ميت!

LBCI
منوعات
10:59

امتيازات ومعاملة خاصة للركاب على متن الطائرة... وما علاقة ارتداء اللون الأحمر بالموضوع؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-16

ذهب الى طبيب الأسنان لإزالة اثنين من أسنانه اللبنية... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات بعدها مرعب والنتيجة مأساوية!

LBCI
أخبار دولية
07:10

هل تشهد معاهدة إيرانية روسية النور قريبًا؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-29

أ.ف.ب: تأكيد وفاة شخص في تحطم الطائرة العسكرية الأميركية قبالة اليابان

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-27

عادات قد تجعلكم تعيشون للـ100 عام... اعتمدوها الآن لمكافحة الشيخوخة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

جولة تفقدية لوزير الصّحة على عددٍ من مستشفيات الجنوب

LBCI
امن وقضاء
07:57

بعد استرداد المدعي العام العدلي مذكرة التوقيف الغيابية.. أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل

LBCI
أخبار سياسية
07:50

وفدٌ من اللقاء الديمقراطي يلتقي إرسلان..فماذا رشح عن اللقاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:48

الجنوب تحت نيران القصف الإسرائيلي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:44

منتخب لبنان لكرة القدم يخوض مباراته الثانية ضمن بطولة كأس آسيا في قطر

LBCI
أخبار دولية
05:53

غوتيريش: طرفا الصراع في غزة يسحقان القانون الدوليّ

LBCI
أخبار دولية
05:50

بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

بطولة آسيا مستمرة في قطر واللبنانيون على موعد مع مباراة مهمة غداً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
06:35

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يستعد للإعلان عن منح المستفيدين من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارًا شهريًا

LBCI
خبر عاجل
08:33

إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر

LBCI
منوعات
16:17

تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)

LBCI
خبر عاجل
04:34

بلينكن: هناك مخاطر كبيرة وواقعية لامتداد الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
15:06

الخارجية القطرية: اتفاق بين إسرائيل وحماس لإدخال مساعدات للمدنيين وأدوية للرهائن في غزة

LBCI
فنّ
07:19

الموت يفجع قصي خولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

هل اسرائيل جاهزة لدخول لبنان؟

LBCI
خبر عاجل
08:26

التحكم المروري: تعطل شاحنة على أوتوستراد جونية الغربي وحركة مرور كثيفة بالمحلة ودراج من مفرزة سير جونية في المحلة للمعالجة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More