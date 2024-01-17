مُعجزة في هذا البلد... حفرة في الطريق تعيد إحياء رجل ميت!

أعلنت وسائل إعلام هندية عن واقعة شديدة الغرابة، تتمثل بعودة رجل مسنّ إلى الحياة بعدما تم نقله في سيارة الإسعاف إثر الإعلان عن وفاته.

وفي التفاصيل، زعمت عائلة الرجل المذكور أن الحفر التي أثارت ضجة في الهند، والتي تسببت في الإزعاج والغضب والإصابات وحتى الوفيات، تبيّن أنها أنقذت حياة رجل يبلغ من العمر 80 عامًا من ولاية هاريانا يوم الخميس.

وبعدما أعلن الأطباء وفاته، وتم نقل "جثة" دارشان سينغ برار من باتيالا إلى منزله بالقرب من كارنال، حيث تجمع أقارب الحداد، وتم وضع الطعام وجمع الأخشاب لجنازته، كانت سيارة الإسعاف الّتي حملته قد اصطدمت بحفرة عميقة.

وقالت عائلة برار إن حفيده، الذي كان معه في سيارة الإسعاف، لاحظ أنه يحرك يده، وعندما شعر بنبض في القلب، طلب من سائق سيارة الإسعاف التوجه إلى أقرب مستشفى.

وأعلن الأطباء هناك أنه على قيد الحياة. ويخضع مريض القلب البالغ من العمر 80 عامًا الآن للعلاج في مستشفى في كارنال، حيث يقال إن حالته حرجة.

وقد أشادت الأسرة بالحادث ووصفته بأنه معجزة، وتأمل الآن في الشفاء العاجل.