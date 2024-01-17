الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مُعجزة في هذا البلد... حفرة في الطريق تعيد إحياء رجل ميت!
منوعات
2024-01-17 | 11:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مُعجزة في هذا البلد... حفرة في الطريق تعيد إحياء رجل ميت!
أعلنت وسائل إعلام هندية عن واقعة شديدة الغرابة، تتمثل بعودة رجل مسنّ إلى الحياة بعدما تم نقله في سيارة الإسعاف إثر الإعلان عن وفاته.
وفي التفاصيل، زعمت عائلة الرجل المذكور أن الحفر التي أثارت ضجة في الهند، والتي تسببت في الإزعاج والغضب والإصابات وحتى الوفيات، تبيّن أنها أنقذت حياة رجل يبلغ من العمر 80 عامًا من ولاية هاريانا يوم الخميس.
وبعدما أعلن الأطباء وفاته، وتم نقل "جثة" دارشان سينغ برار من باتيالا إلى منزله بالقرب من كارنال، حيث تجمع أقارب الحداد، وتم وضع الطعام وجمع الأخشاب لجنازته، كانت سيارة الإسعاف الّتي حملته قد اصطدمت بحفرة عميقة.
وقالت عائلة برار إن حفيده، الذي كان معه في سيارة الإسعاف، لاحظ أنه يحرك يده، وعندما شعر بنبض في القلب، طلب من سائق سيارة الإسعاف التوجه إلى أقرب مستشفى.
وأعلن الأطباء هناك أنه على قيد الحياة. ويخضع مريض القلب البالغ من العمر 80 عامًا الآن للعلاج في مستشفى في كارنال، حيث يقال إن حالته حرجة.
وقد أشادت الأسرة بالحادث ووصفته بأنه معجزة، وتأمل الآن في الشفاء العاجل.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
إحياء
رجل
مسن
وفاة
موت
حفرة
طريق
سيارة
إسعاف
الهند
معجزة.
التالي
سيدة تشعر بالغضب تجاه حماتها... وما علاقة الطبخ؟
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-10
استيقظت لتكتشف وفاة شقيقتها وشقيقها...وطريقة الموت كانت مأساوية!
منوعات
2024-01-10
استيقظت لتكتشف وفاة شقيقتها وشقيقها...وطريقة الموت كانت مأساوية!
0
منوعات
2023-12-25
وفاة رجل بعد أيام على موت زوجته وجنينها... واقعة مأساوية أفجعت العائلة والأصدقاء!
منوعات
2023-12-25
وفاة رجل بعد أيام على موت زوجته وجنينها... واقعة مأساوية أفجعت العائلة والأصدقاء!
0
منوعات
2023-12-15
تُرك ينزف لأكثر من 6 ساعات... وفاة مسنّ أمام منزله والسبب الإسعاف؟!
منوعات
2023-12-15
تُرك ينزف لأكثر من 6 ساعات... وفاة مسنّ أمام منزله والسبب الإسعاف؟!
0
أمن وقضاء
09:16
وفاة سيدة وإصابة مواطن بحادث إصطدام سيارة بعمود كهرباء في الهرمل
أمن وقضاء
09:16
وفاة سيدة وإصابة مواطن بحادث إصطدام سيارة بعمود كهرباء في الهرمل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:40
ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)
منوعات
13:40
ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)
0
منوعات
11:30
امرأة تكافح بين الحياة والموت في حادثة غامضة... لن تُصدقوا ما حصل لها!
منوعات
11:30
امرأة تكافح بين الحياة والموت في حادثة غامضة... لن تُصدقوا ما حصل لها!
0
منوعات
11:21
كيت ميدلتون تخضع لعملية جراحية... وبيان من القصر الملكي عن حالتها الصحية (صورة)
منوعات
11:21
كيت ميدلتون تخضع لعملية جراحية... وبيان من القصر الملكي عن حالتها الصحية (صورة)
0
منوعات
10:59
امتيازات ومعاملة خاصة للركاب على متن الطائرة... وما علاقة ارتداء اللون الأحمر بالموضوع؟
منوعات
10:59
امتيازات ومعاملة خاصة للركاب على متن الطائرة... وما علاقة ارتداء اللون الأحمر بالموضوع؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:37
فيديو مثير للريبة... رؤوس بشريّة على مأدبة طعام بحضور نانسي عجرم
فنّ
07:37
فيديو مثير للريبة... رؤوس بشريّة على مأدبة طعام بحضور نانسي عجرم
0
اقتصاد
2024-01-16
جمعية المصارف تصدر العدد 11 من تقريرها الاقتصادي... ماذا تضمن؟
اقتصاد
2024-01-16
جمعية المصارف تصدر العدد 11 من تقريرها الاقتصادي... ماذا تضمن؟
0
أخبار دولية
10:15
طهران تؤكد إستهداف "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان
أخبار دولية
10:15
طهران تؤكد إستهداف "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان
0
أخبار دولية
2024-01-16
مناقصة ديوان الحبوب التونسيّ لشراء القمح... ماذا في التفاصيل؟
أخبار دولية
2024-01-16
مناقصة ديوان الحبوب التونسيّ لشراء القمح... ماذا في التفاصيل؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قرصنة المطار جرس إنذار للبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قرصنة المطار جرس إنذار للبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أثار عوفر كاسيف عاصفة سياسية في إسرائيل... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أثار عوفر كاسيف عاصفة سياسية في إسرائيل... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الجبهة الجنوبية لا تزال على حماوتها... فكيف هي الصورة في الميدان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الجبهة الجنوبية لا تزال على حماوتها... فكيف هي الصورة في الميدان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
صواريخ حماس على إسرائيل تضع كابينت الحرب في موقف حرج
تقارير نشرة الاخبار
13:37
صواريخ حماس على إسرائيل تضع كابينت الحرب في موقف حرج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عباس رحمة قصة مهجر من متجرين إلى بسطة طريق
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عباس رحمة قصة مهجر من متجرين إلى بسطة طريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في الجنوب... إنتظار وقف النار سيطول
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في الجنوب... إنتظار وقف النار سيطول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
سعيد عقل خالد في شعره رغم مرور ١٠ سنوات على غيابه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
سعيد عقل خالد في شعره رغم مرور ١٠ سنوات على غيابه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
بعد طول انتظار... محبو الـSKI يرتدون لباس التزلج وإلى المنتجعات در
تقارير نشرة الاخبار
13:20
بعد طول انتظار... محبو الـSKI يرتدون لباس التزلج وإلى المنتجعات در
0
رياضة
13:14
على الرغم من تعادله مع المنتخب الصيني... آمال المنتخب اللبناني ما زالت موجودة للتأهل للدور الـ16
رياضة
13:14
على الرغم من تعادله مع المنتخب الصيني... آمال المنتخب اللبناني ما زالت موجودة للتأهل للدور الـ16
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
06:35
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يستعد للإعلان عن منح المستفيدين من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارًا شهريًا
آخر الأخبار
06:35
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يستعد للإعلان عن منح المستفيدين من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارًا شهريًا
2
فنّ
07:37
فيديو مثير للريبة... رؤوس بشريّة على مأدبة طعام بحضور نانسي عجرم
فنّ
07:37
فيديو مثير للريبة... رؤوس بشريّة على مأدبة طعام بحضور نانسي عجرم
3
خبر عاجل
08:33
إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر
خبر عاجل
08:33
إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر
4
منوعات
16:17
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
منوعات
16:17
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
5
خبر عاجل
04:34
بلينكن: هناك مخاطر كبيرة وواقعية لامتداد الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط
خبر عاجل
04:34
بلينكن: هناك مخاطر كبيرة وواقعية لامتداد الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط
6
فنّ
07:19
الموت يفجع قصي خولي
فنّ
07:19
الموت يفجع قصي خولي
7
خبر عاجل
15:06
الخارجية القطرية: اتفاق بين إسرائيل وحماس لإدخال مساعدات للمدنيين وأدوية للرهائن في غزة
خبر عاجل
15:06
الخارجية القطرية: اتفاق بين إسرائيل وحماس لإدخال مساعدات للمدنيين وأدوية للرهائن في غزة
8
خبر عاجل
08:26
التحكم المروري: تعطل شاحنة على أوتوستراد جونية الغربي وحركة مرور كثيفة بالمحلة ودراج من مفرزة سير جونية في المحلة للمعالجة
خبر عاجل
08:26
التحكم المروري: تعطل شاحنة على أوتوستراد جونية الغربي وحركة مرور كثيفة بالمحلة ودراج من مفرزة سير جونية في المحلة للمعالجة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More