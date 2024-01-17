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حيلة بسيطة وناجحة للمواعدة قد تساعدكم في العثور على الحب... اعتمدوها الآن!

حيلة بسيطة وناجحة للمواعدة قد تساعدكم في العثور على الحب... اعتمدوها الآن!





وأخبرت "كوكو شيفر" عبر حسابها على تيك توك، عن أفضل حيلة للمواعدة يجب الالتزام بها للعثور على الصداقات بالإضافة إلى الحب.



ومن خلال تجربتها الخاصة، أخبرت شيفر المتابعين كيف تعمل حيلتها البسيطة حقًا، والسر يكمن بالمتابعة، كما حصد الفيديو حوالي 90 ألف مشاهدة.



وفي هذا السياق، روت شيفر رحلتها الشخصية للانتقال من لوس أنجلوس إلى نيويورك، موضحة أن المواعدة في مدينة جديدة قد يكون أمرًا صعبًا، ومع ذلك قررت أن تبدأ هي بالمبادرة دون انتظار قيام الرجال بالخطوة الأولى.



وبالتالي، قررت شيفر أنه عليها التواصل مع الأشخاص، ومتابعتهم على الفور على انستغرام، بدلاً من مجرد انتظارهم، وكانت تبحث عن حساباتهم وتقوم بالمتابعة فورًا. كشفت امرأة أميركية عن حيلة للمواعدة مكونة من كلمة واحدة قد تغير قواعد اللعبة في العثور على الحب، مدعيةً أنها تنجح في كل مرة رغم بساطتها، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وأخبرت "كوكو شيفر" عبر حسابها على تيك توك، عن أفضل حيلة للمواعدة يجب الالتزام بها للعثور على الصداقات بالإضافة إلى الحب.ومن خلال تجربتها الخاصة، أخبرت شيفر المتابعين كيف تعمل حيلتها البسيطة حقًا، والسر يكمن بالمتابعة، كما حصد الفيديو حوالي 90 ألف مشاهدة.وفي هذا السياق، روت شيفر رحلتها الشخصية للانتقال من لوس أنجلوس إلى نيويورك، موضحة أن المواعدة في مدينة جديدة قد يكون أمرًا صعبًا، ومع ذلك قررت أن تبدأ هي بالمبادرة دون انتظار قيام الرجال بالخطوة الأولى.وبالتالي، قررت شيفر أنه عليها التواصل مع الأشخاص، ومتابعتهم على الفور على انستغرام، بدلاً من مجرد انتظارهم، وكانت تبحث عن حساباتهم وتقوم بالمتابعة فورًا. @cococoschiffer WORKS EVERY TIME!!!!! ♬ original sound - Coco Schiffer