تعرّضت للاغتصاب من أول ضيف في شقتها... هذا ما حصل للمضيفة خلال الليلة المشؤومة!

يُزعم أن رجل يُدعى دييغو ديلاروفير، 43 عامًا، اعتدى جنسيًا على سيدة داخل شقتها بكرويدون في لندن عام 2021. وقد تقدمت الضحية بشهادتها أمام المحكمة، مشيرةً إلى تصرفات مزعومة من ديلاروفير بعد دخوله المنزل.

وتبدأ القصة بترحيب المضيفة بضيفها، الّتي اعتبرته غريبًا لطلبه ليلة واحدة فقط عبر Airbnb. ومع تقديم كأس من النبيذ، بدأ المتهم بتصرفات غير مرغوب فيها، من تدليك الكتفين إلى المحاولات الجنسية، مما أدى في النهاية إلى اغتصابها ضدّ إرادتها.

بعد الحادثة، قالت الضحية إنها تحصنت في غرفتها مع حيواناتها الأليفة وقامت بإخفاء السكاكين. ينفي ديلاروفير الاتهامات ويُظهر اهتمام المحكمة بالأدلة المقدمة.

تم تقديم اعتذار من ديلاروفير بعد الحادث، وتسجيل نصي يُظهر اعترافه بالخطأ. تعبر الضحية عن خوفها من رد فعله في حال رفضها لمطالبه، مما دفعها للاحتماء في غرفتها.

تجتمع القضية حول اتهامات الاعتداء الجنسي والاغتصاب، ويتمنى المحامون إلقاء الضوء على التفاصيل الدقيقة خلال المحكمة.