الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعرّضت للاغتصاب من أول ضيف في شقتها... هذا ما حصل للمضيفة خلال الليلة المشؤومة!
منوعات
2024-01-17 | 09:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعرّضت للاغتصاب من أول ضيف في شقتها... هذا ما حصل للمضيفة خلال الليلة المشؤومة!
يُزعم أن رجل يُدعى دييغو ديلاروفير، 43 عامًا، اعتدى جنسيًا على سيدة داخل شقتها بكرويدون في لندن عام 2021. وقد تقدمت الضحية بشهادتها أمام المحكمة، مشيرةً إلى تصرفات مزعومة من ديلاروفير بعد دخوله المنزل.
وتبدأ القصة بترحيب المضيفة بضيفها، الّتي اعتبرته غريبًا لطلبه ليلة واحدة فقط عبر Airbnb. ومع تقديم كأس من النبيذ، بدأ المتهم بتصرفات غير مرغوب فيها، من تدليك الكتفين إلى المحاولات الجنسية، مما أدى في النهاية إلى اغتصابها ضدّ إرادتها.
بعد الحادثة، قالت الضحية إنها تحصنت في غرفتها مع حيواناتها الأليفة وقامت بإخفاء السكاكين. ينفي ديلاروفير الاتهامات ويُظهر اهتمام المحكمة بالأدلة المقدمة.
تم تقديم اعتذار من ديلاروفير بعد الحادث، وتسجيل نصي يُظهر اعترافه بالخطأ. تعبر الضحية عن خوفها من رد فعله في حال رفضها لمطالبه، مما دفعها للاحتماء في غرفتها.
تجتمع القضية حول اتهامات الاعتداء الجنسي والاغتصاب، ويتمنى المحامون إلقاء الضوء على التفاصيل الدقيقة خلال المحكمة.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
مضيفة
ضيف
اعتداء جنسي
اغتصاب
لندن
إيجار
منزل
ليلة واحدة
رجل
Airbnb.
التالي
سيدة تشعر بالغضب تجاه حماتها... وما علاقة الطبخ؟
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-15
إلقاء القبض على رجل بتهمة اغتصاب ابنته في هذا البلد...وهذه التفاصيل الصادمة!
منوعات
2024-01-15
إلقاء القبض على رجل بتهمة اغتصاب ابنته في هذا البلد...وهذه التفاصيل الصادمة!
0
منوعات
2024-01-10
حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)
منوعات
2024-01-10
حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)
0
منوعات
2023-12-27
أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)
منوعات
2023-12-27
أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)
0
أخبار دولية
2023-11-28
المدينة المضيفة لمعرض "إكسبو 2030" تُعرف اليوم.. ماذا في التفاصيل؟
أخبار دولية
2023-11-28
المدينة المضيفة لمعرض "إكسبو 2030" تُعرف اليوم.. ماذا في التفاصيل؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:30
امرأة تكافح بين الحياة والموت في حادثة غامضة... لن تُصدقوا ما حصل لها!
منوعات
11:30
امرأة تكافح بين الحياة والموت في حادثة غامضة... لن تُصدقوا ما حصل لها!
0
منوعات
11:21
كيت ميدلتون تخضع لعملية جراحية... وبيان من القصر الملكي عن حالتها الصحية (صورة)
منوعات
11:21
كيت ميدلتون تخضع لعملية جراحية... وبيان من القصر الملكي عن حالتها الصحية (صورة)
0
منوعات
11:01
مُعجزة في هذا البلد... حفرة في الطريق تعيد إحياء رجل ميت!
منوعات
11:01
مُعجزة في هذا البلد... حفرة في الطريق تعيد إحياء رجل ميت!
0
منوعات
10:59
امتيازات ومعاملة خاصة للركاب على متن الطائرة... وما علاقة ارتداء اللون الأحمر بالموضوع؟
منوعات
10:59
امتيازات ومعاملة خاصة للركاب على متن الطائرة... وما علاقة ارتداء اللون الأحمر بالموضوع؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-16
ذهب الى طبيب الأسنان لإزالة اثنين من أسنانه اللبنية... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات بعدها مرعب والنتيجة مأساوية!
منوعات
2024-01-16
ذهب الى طبيب الأسنان لإزالة اثنين من أسنانه اللبنية... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات بعدها مرعب والنتيجة مأساوية!
0
أخبار دولية
07:10
هل تشهد معاهدة إيرانية روسية النور قريبًا؟
أخبار دولية
07:10
هل تشهد معاهدة إيرانية روسية النور قريبًا؟
0
آخر الأخبار
2023-11-29
أ.ف.ب: تأكيد وفاة شخص في تحطم الطائرة العسكرية الأميركية قبالة اليابان
آخر الأخبار
2023-11-29
أ.ف.ب: تأكيد وفاة شخص في تحطم الطائرة العسكرية الأميركية قبالة اليابان
0
صحة وتغذية
2023-12-27
عادات قد تجعلكم تعيشون للـ100 عام... اعتمدوها الآن لمكافحة الشيخوخة!
صحة وتغذية
2023-12-27
عادات قد تجعلكم تعيشون للـ100 عام... اعتمدوها الآن لمكافحة الشيخوخة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
جولة تفقدية لوزير الصّحة على عددٍ من مستشفيات الجنوب
أخبار لبنان
08:00
جولة تفقدية لوزير الصّحة على عددٍ من مستشفيات الجنوب
0
امن وقضاء
07:57
بعد استرداد المدعي العام العدلي مذكرة التوقيف الغيابية.. أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
امن وقضاء
07:57
بعد استرداد المدعي العام العدلي مذكرة التوقيف الغيابية.. أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
0
أخبار سياسية
07:50
وفدٌ من اللقاء الديمقراطي يلتقي إرسلان..فماذا رشح عن اللقاء؟
أخبار سياسية
07:50
وفدٌ من اللقاء الديمقراطي يلتقي إرسلان..فماذا رشح عن اللقاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:48
الجنوب تحت نيران القصف الإسرائيلي…
تقارير نشرة الاخبار
06:48
الجنوب تحت نيران القصف الإسرائيلي…
0
تقارير نشرة الاخبار
06:44
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض مباراته الثانية ضمن بطولة كأس آسيا في قطر
تقارير نشرة الاخبار
06:44
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض مباراته الثانية ضمن بطولة كأس آسيا في قطر
0
أخبار دولية
05:53
غوتيريش: طرفا الصراع في غزة يسحقان القانون الدوليّ
أخبار دولية
05:53
غوتيريش: طرفا الصراع في غزة يسحقان القانون الدوليّ
0
أخبار دولية
05:50
بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي
أخبار دولية
05:50
بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بطولة آسيا مستمرة في قطر واللبنانيون على موعد مع مباراة مهمة غداً
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بطولة آسيا مستمرة في قطر واللبنانيون على موعد مع مباراة مهمة غداً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
06:35
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يستعد للإعلان عن منح المستفيدين من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارًا شهريًا
آخر الأخبار
06:35
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يستعد للإعلان عن منح المستفيدين من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارًا شهريًا
2
خبر عاجل
08:33
إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر
خبر عاجل
08:33
إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر
3
منوعات
16:17
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
منوعات
16:17
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
4
خبر عاجل
04:34
بلينكن: هناك مخاطر كبيرة وواقعية لامتداد الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط
خبر عاجل
04:34
بلينكن: هناك مخاطر كبيرة وواقعية لامتداد الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط
5
خبر عاجل
15:06
الخارجية القطرية: اتفاق بين إسرائيل وحماس لإدخال مساعدات للمدنيين وأدوية للرهائن في غزة
خبر عاجل
15:06
الخارجية القطرية: اتفاق بين إسرائيل وحماس لإدخال مساعدات للمدنيين وأدوية للرهائن في غزة
6
فنّ
07:19
الموت يفجع قصي خولي
فنّ
07:19
الموت يفجع قصي خولي
7
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل اسرائيل جاهزة لدخول لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل اسرائيل جاهزة لدخول لبنان؟
8
خبر عاجل
08:26
التحكم المروري: تعطل شاحنة على أوتوستراد جونية الغربي وحركة مرور كثيفة بالمحلة ودراج من مفرزة سير جونية في المحلة للمعالجة
خبر عاجل
08:26
التحكم المروري: تعطل شاحنة على أوتوستراد جونية الغربي وحركة مرور كثيفة بالمحلة ودراج من مفرزة سير جونية في المحلة للمعالجة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More