الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

امرأة تواعد صديق زوجها المفضل سراً... ولكن ما حصل لم يكن متوقعاً!

منوعات
2024-01-17 | 09:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
امرأة تواعد صديق زوجها المفضل سراً... ولكن ما حصل لم يكن متوقعاً!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
امرأة تواعد صديق زوجها المفضل سراً... ولكن ما حصل لم يكن متوقعاً!

امرأة تواعد صديق زوجها المفضل سراً... ولكن ما حصل لم يكن متوقع!

أخبرت امرأة تبلغ من العمر 49 عاماً أنها تواعد صديق زوجها البالغ 50 عاماً سراً وأنها واقعة في حبه، وتقيم مع زوجها فقط من باب الراحة، وأن أطفالهما أصبحوا مستقلين وغادروا المنزل.

واعترفت أنها كانت تتمنى الزواج من حبيبها في يوم من الأيام لأنها تشعر بالسعادة الحقيقية معه.

ولكنه فاجأها الشهر الفائت أنه يواعد شابة أصغر منها بكثير، ويريد أن يلتزم معها. ولم تكن المرأة على علم بوجود أي فتاة أخرى في حياته، لذلك انصدمت من الخبر.

وقال لها إنه يمكنهما أن يلتقيا ولكن كأصدقاء فقط، أي أنهما لن يستطيعا ممارسة الجنس مجدداً، وفق موقع "ذا صن".

ويُذكر أن زوجها وصديقه يعرفان بعضهما البعض منذ المدرسة الابتدائية، وهما أقرب الأصدقاء.

وقالت المرأة: "لقد كنت أنا وهذا الصديق نتغزل دائمًا ببعض ولكن لا يوجد شيء جدي. ثم في إحدى الليالي كنت بالخارج مع اثنين من زملائي واصطدمت به في المدينة. وأخبرني أنه معجب بي وسألني عما إذا كنت مستعدة لأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك. لقد شعرت بالإطراء لدرجة أنني وافقت".

وتابعت: "بدأنا نلتقي لممارسة الجنس، عادة في سيارته. أشعر بالذنب تجاه ما كنت أفعله ولكني مفتونة بهذا الرجل وأحب التحدث إليه وقضاء الوقت معه".

آخر الأخبار

منوعات

مواعدة

سر

صديق

زوج

LBCI التالي
سيدة تشعر بالغضب تجاه حماتها... وما علاقة الطبخ؟
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
15:21

بعد هروبها من المنزل نتيجة العنف الأسري... تزوجت من رجل "لطيف" ثم ضبطته في السرير مع صديقتها: وهذه قصة دعاء!

LBCI
منوعات
2024-01-16

لم تكن تعلم أنها تقيم علاقة غرامية مع زوج أعز صديقاتها... مكالمات جنسية وخدمات خاصة وهكذا اكتشفت الحقيقة! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-14

غارة إسرائيلية شُنّت على وادي غسيون بين قانا وصديقين وأخرى شُنّت على صديقين وغارة ثالثة شُنّت على كفركلا

LBCI
منوعات
2024-01-09

قتلها ثم غطاها بملابس وفراش سرير... جريمة ارتكبها زوج وهكذا عُثر على الضحية!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:28

وريثة في هذا البلد تعلن تبرعها بمبلغ يفوق 27 مليون دولار... وتلقي اللوم على الدولة!

LBCI
منوعات
16:10

بعد 7 أعوام... أرسل لها هدية بمناسبة فسخ العلاقة وما جاء فيها فاجأ الجميع! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:49

شجار حادّ انتهى بشكل مأساوي... أطلق النار على ابن حبيبته وهذا ما فعله بنفسه!

LBCI
منوعات
13:40

ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-01-12

طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟

LBCI
صحف اليوم
23:58

فرنسا تتحدث عن نافذة رئاسية من بوابة التمديد العسكري (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
11:30

امرأة تكافح بين الحياة والموت في حادثة غامضة... لن تُصدقوا ما حصل لها!

LBCI
أخبار دولية
02:07

الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت نحو 60 مسلحا فلسطينيا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:34

تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
16:09

بوحبيب: اسرائيل بلد "طمّيع" ولا تريد التفاوض... والحلّ الشامل يكمن بتطبيق القرار 1701

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

قرصنة المطار جرس إنذار للبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

أثار عوفر كاسيف عاصفة سياسية في إسرائيل... فمن هو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الجبهة الجنوبية لا تزال على حماوتها... فكيف هي الصورة في الميدان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

صواريخ حماس على إسرائيل تضع كابينت الحرب في موقف حرج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عباس رحمة قصة مهجر من متجرين إلى بسطة طريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في الجنوب... إنتظار وقف النار سيطول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

سعيد عقل خالد في شعره رغم مرور ١٠ سنوات على غيابه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
06:35

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يستعد للإعلان عن منح المستفيدين من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارًا شهريًا

LBCI
فنّ
07:37

فيديو مثير للريبة... رؤوس بشريّة على مأدبة طعام بحضور نانسي عجرم

LBCI
خبر عاجل
23:30

باكستان تشنّ غارات داخل إيران

LBCI
منوعات
13:40

ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)

LBCI
اخبار البرامج
14:22

باعها والدها ثم أجبرها على "زواج المتعة" مقابل 100 دولار لرجل ستيني... وهذه قصة "سمرا" المأساوية!

LBCI
منوعات
09:58

امرأة تواعد صديق زوجها المفضل سراً... ولكن ما حصل لم يكن متوقعاً!

LBCI
خبر عاجل
08:33

إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر

LBCI
فنّ
07:19

الموت يفجع قصي خولي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More