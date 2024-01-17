كان يستمتع بإجازته... فسقط أرضاً وتوفي أمام زوجته!

سقط سائح بريطاني أرضاً ولقي حتفه أمام زوجته أثناء إجازته في الأرجنتين، بحسب تقارير بريطانية محلية.

وكان الضحية، الذي تم تحديده على أنه رجل يبلغ من العمر 65 عامًا من يوركشاير، يقيم في مزرعة Puesto Viejo Estancia، وهو فندق ومجمع للعبة "البولو" على بعد 30 ميلاً من بوينس آيرس.

وتفيد التقارير أن الرجل سقط أرضاً في حوالي الساعة السابعة صباحًا يوم الأحد وتوفي بعد بضع دقائق نتيجة فشل الجهاز التنفسي والقلب.

وأبلغ العاملون في المزرعة السلطات المحلية، التي تأكدت من وفاة الرجل لأسباب طبيعية، قبل نقل جثته إلى مركز شرطة قريب.