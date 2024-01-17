امرأة تكافح بين الحياة والموت في حادثة غامضة... لن تُصدقوا ما حصل لها!

تكافح امرأة من للبقاء على قيد الحياة في المستشفى بعد أن تعرضت للطعن على يد رجل في جنوب شرق لندن أمس.

وأطلق محققو "سكوتلاند يارد" عملية مطاردة للرجل بالسكين بعد الهجوم الذي وقع في طريق بنهيل، بيكسلي، في حوالي الساعة الرابعة مساءً.

وتم نقل المرأة، وهي في الثلاثينيات من عمرها، إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة.

ويعتقد أن المشتبه به معروف لها. وبدورهم، وصل الضباط في غضون دقائق وقدموا الإسعافات الأولية جنبًا إلى جنب مع المسعفين في خدمة الإسعاف بلندن.

وفي تحديث هذا الصباح، أعلنت الشرطة أن الضحية لا تزال في حالة حرجة ولم يتم اعتقال أي شخص لغاية الآن.