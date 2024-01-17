0min

طفل بعمر العامين توفي جوعاً بقرب والده المتوفي منذ أيام... أين كانت والدته؟

طفل بعمر العامين توفي جوعاً بقرب والده المتوفي منذ أيام... أين كانت والدته؟







وتم العثور على الطفل برانسون باترسبي بجانب والده البالغ 60 عاماً، والذي توفي إثر أزمة قلبية بعد 14 يومًا من رؤيتهما آخر مرة في المملكة المتحدة.



وتُرك برانسون لفترة طويلة في الظلام دون طعام أو ماء، وغير قادر على الحصول على المساعدة، ما أدى إلى وفاته بسبب الجفاف والجوع، بحسب موقع



ورأت سارة والدة برانسون طفلها آخر مرة قبل عيد الميلاد، قبل أن تذهب مع زوجها السابق.



ويقال إن كينيث العاطل عن العمل كان يعاني من مرض قلبي، وتراجعت حالته خلال الأشهر الأخيرة. وكان يتلقى زيارات أسبوعية من الخدمات الإجتماعية. لكن على ما يبدو أنهم أهملوه ولم يستمروا بزيارته، لذلك لم يستطيعوا إنقاذه وإنقاذ الطفل.



وألقت سارة اللوم على الخدمات الاجتماعية في موت طفلها. توفي طفل في الثانية من عمره جوعاً حيث عُثر عليه إلى جانب جثة والده، بعدما فشلت الخدمات الاجتماعية في إنقاذه.وتم العثور على الطفل برانسون باترسبي بجانب والده البالغ 60 عاماً، والذي توفي إثر أزمة قلبية بعد 14 يومًا من رؤيتهما آخر مرة في المملكة المتحدة.وتُرك برانسون لفترة طويلة في الظلام دون طعام أو ماء، وغير قادر على الحصول على المساعدة، ما أدى إلى وفاته بسبب الجفاف والجوع، بحسب موقع "ذا صن" ورأت سارة والدة برانسون طفلها آخر مرة قبل عيد الميلاد، قبل أن تذهب مع زوجها السابق.ويقال إن كينيث العاطل عن العمل كان يعاني من مرض قلبي، وتراجعت حالته خلال الأشهر الأخيرة. وكان يتلقى زيارات أسبوعية من الخدمات الإجتماعية. لكن على ما يبدو أنهم أهملوه ولم يستمروا بزيارته، لذلك لم يستطيعوا إنقاذه وإنقاذ الطفل.وألقت سارة اللوم على الخدمات الاجتماعية في موت طفلها.