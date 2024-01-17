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امتيازات ومعاملة خاصة للركاب على متن الطائرة... وما علاقة ارتداء اللون الأحمر بالموضوع؟
منوعات
2024-01-17 | 10:59
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امتيازات ومعاملة خاصة للركاب على متن الطائرة... وما علاقة ارتداء اللون الأحمر بالموضوع؟
امتيازات ومعاملة خاصة للركاب على متن الطائرة... وما علاقة ارتداء اللون الأحمر بالموضوع؟
قالت الكاتبة "ستيفاني لي" إن ارتداء اللون الأحمر أثناء الرحلة الجوية يمكن أن يكون له تأثير كبير على تجربة السفر. لهذا السبب نصحت المتابعين بإعادة التفكير في الأزياء المعتمدة أثناء الرحلة، وفق ما نقل موقع
ميرور
البريطاني.
وفي التفاصيل، شرحت لي أن ارتداء اللون الأحمر قد يؤدي إلى الحصول على معاملة خاصة من قبل الموظفين، وربما حتى بعض الامتيازات الإضافية على متن الطائرة.
ووفقًا للكاتبة لي، قد ينظر موظفو شركات الطيران دون وعي إلى الركاب الذين يرتدون اللون الأحمر على أنهم أكثر أهمية أو ذوي مكانة أعلى، ما يؤدي إلى تحسين تجارب خدمة العملاء.
وعلى الصعيد النفسي، ثبت أن اللون الأحمر يساعد على إثارة المشاعر، في حين أن الألوان الأكثر هدوءًا مثل الأخضر والأزرق تعتبر عادةً مهدئة، ولكن الأحمر هو اللون الذي يرتبط عادة بالعاطفة، الحب، القوة، الثقة والغضب.
وغالبًا ما يتم استخدامه في الأعمال التجارية أيضًا، حيث ترتدي بعض النساء الأكثر نفوذاً وشهرة اللون الأحمر عمدًا لإرسال رسالة ثقة.
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