شجار حادّ انتهى بشكل مأساوي... أطلق النار على ابن حبيبته وهذا ما فعله بنفسه!

تظهر لقطات مخيفة تم تداولها عبر الإنترنت رجلاً مختلاً يطلق النار على ابن حبيبته ويصيبه من مسافة قريبة وسط مشاجرة حامية، انتهت بانتحار مطلق النار بعد مواجهة طويلة مع الشرطة.

في التفاصيل، توفي جيفري سكوت ويست، 68 عامًا، من فريندزفيل بولاية تينيسي الأميركية، بعد أن أطلق النار على كايل دبليو سبيتز، 24 عامًا، فأصابه مرة واحدة في أذنه، بعد مشاجرة بين الاثنين في 25 آب 2023، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة بلونت.

في اللقطات الصادمة، يُسمع ويست وهو يصرخ على الشاب قبل أن يظهر في مدخل غرفة نومه وهو يلوح بمسدس.

وقال ويست: "أنا مستعد لتفجير عقلك اللعين!"... بهذه الكلمات هدد ويست الشاب وهو يصرخ من خلف الباب والمسدس موجه مباشرة نحو سبيتز وهو يرقد على سريره.

وشوهدت والدة سبيتز، ميلاني، وهي تتجه مسرعة إلى حبيبها وتطلب منه "إيقاف الأمر"، وفي النهاية أبعدته عن باب غرفة النوم، إلا أن ويست استمرّ في التهديد مرارًا وتكرارًا ووجه مسدسه نحو سبيتز طوال الحادث.

في خضم الجدل، شوهد ويست وهو يطلق رصاصة واحدة على سبيتز. عندها، اندفع سبيتز إلى خارج الباب الخلفي للمنزل في حالة من الذعر للحصول على المساعدة مع انتهاء المقطع.

وأشار مكتب عمدة مقاطعة بلونت إلى أنه بعد فترة وجيزة، تم إجراء مكالمة على رقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن إطلاق النار.

ووصل الضباط حوالي الساعة 8:15 مساءً، حيث عثروا على سبيتز ووالدته خارج المنزل، فيما بدأ ويست في تحصين نفسه داخل المنزل.

بعد ما يقرب من ساعتين ونصف من المحاولات الفاشلة للتواصل مع مُطلق النار، عُثر على ويست ميتًا متأثرًا بجراحه نتيجة الانتحار بطلق ناري، وفقًا للسلطات المحلية.