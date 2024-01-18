وريثة في هذا البلد تعلن تبرعها بمبلغ يفوق 27 مليون دولار... وتلقي اللوم على الدولة!

أعلنت وريثة نمساوية أنها ستتبرع بمعظم ثروتها البالغة 27.1 مليون دولار، وستدفع لـ 50 شخصًا غريبًا لمساعدتها في الأمر.

وقد ورثت مارلين إنغلهورن، 31 عامًا، هذا المبلغ الهائل من جدتها، تراودل إنغلهورن-فيتشياتو، التي توفيت في أيلول 2022 عن عمر يناهز 95 عامًا.

لكن مع عدم الحاجة إلى كل هذه الأموال، أطلقت الوريثة مبادرة بعنوان "المجلس الصالح لإعادة التوزيع".

وكتبت في بيان لبي بي سي: "لقد ورثت ثروة، وبالتالي السلطة، دون أن أفعل أي شيء من أجلها. والدولة لا تريد حتى فرض ضرائب عليها."

وأضافت: "إذا لم يقوم السياسيون بعملهم ويعيدوا التوزيع، فسوف يتعين علي إعادة توزيع ثروتي بنفسي".

ومن غير الواضح مقدار الأموال التي سيتم التبرع بها، لكن إنغلهورن ذكرت سابقًا أنها ستتخلى عن ما يصل إلى 90 في المئة من ثروتها.

ويُذكر أن جدة إنغلهورن كانت من نسل فريدريش إنغلهورن، مؤسس شركة الكيماويات BASF. وذكرت مجلة فوربس أن ثروتها كانت تقدر بـ 4.2 مليار دولار قبل وفاتها.