الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كذبة دمّرت إمكانية حضورها حفل زفاف صديقتها... علاقة انتهت لأسباب غريبة وغير مفهومة!
منوعات
2024-01-18 | 05:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كذبة دمّرت إمكانية حضورها حفل زفاف صديقتها... علاقة انتهت لأسباب غريبة وغير مفهومة!
كذبة دمّرت إمكانية حضورها حفل زفاف صديقتها... علاقة انتهت لأسباب غريبة وغير مفهومة!
كشفت "إيمي ديكنسون" أنه لم تتم دعوتها لحضور حفل زفاف صديقتها، كما انصدمت من انتشار الأكاذيب عنها بعد ذلك، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وقالت ديكنسون إن صديقتها التي كانت تستعد لزفافها، قامت بتأليف عذر مثير للشفقة لتبرير عدم حضور ديكنسون إلى الحفلة.
وفي التفاصيل، بدأت القصة في حفلة توديع العزوبية، حيث تعرضت إحدى صديقاتها للصراخ والتوبيخ لأنها التقطت صورًا لديكنسون والعروس، ما جعلها تركض إلى الحمام وهي تبكي.
وأسرعت ديكنسون وراء صديقتها الباكية إلى الحمام لتهدئتها، وعندما عادتا إلى المجموعة وجدت أن كل رفيقاتها والعروس عبسن في وجهها. وقالت والدة العروس إن السبب في ذلك هو أن ديكنسون نشرت صورة من عطلة نهاية الأسبوع على إنستغرام، وهذا يخالف قاعدة غير معلنة لحفلات توديع العزوبية.
واتهمت والدة العروس ديكنسون بأنها دمّرت كل شيء بنشرها هذه الصورة قبل أن تتاح للعروس فرصة نشر أي شيء من عطلة نهاية الأسبوع.
ومع ذلك، اتضح أن سبب التخلي عن ديكنسون كإشبينة للعروس وإلغاء دعوتها إلى حفل الزفاف كان إقامتها علاقة جنسية مع رجل غريب، وهو قبطان يخت، والأمر غير صحيح تمامًا.
آخر الأخبار
منوعات
دمّرت
إمكانية
حضورها
صديقتها...
علاقة
انتهت
لأسباب
غريبة
مفهومة!
التالي
صعقة كهربائية أودت بحياة أفراد أثناء العاصفة... وإليكم قصة نجاة الرضيع! (فيديو)
فيديو لشابة أميركية يثير جدلًا واسعًا... اكتشفت أن الشواطئ الأسترالية دون مستوى التوقعات (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-14
صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟
منوعات
2024-01-14
صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟
0
منوعات
2024-01-11
طلبت من صديقتها أن تستلم فستان زفافها عنها... ما قامت به "الصديقة" بالفستان لا يُصدق: "استولت عليه"؟!
منوعات
2024-01-11
طلبت من صديقتها أن تستلم فستان زفافها عنها... ما قامت به "الصديقة" بالفستان لا يُصدق: "استولت عليه"؟!
0
منوعات
2024-01-10
بدأت القصة باختبار له علاقة بالأفكار التي تقوي العلاقة الجنسية... وانتهت بانفصال؟
منوعات
2024-01-10
بدأت القصة باختبار له علاقة بالأفكار التي تقوي العلاقة الجنسية... وانتهت بانفصال؟
0
منوعات
2024-01-09
ألغت دعوة صديقتها المقربة إلى زفافها... أقاويل الأخيرة أثارت جدلاً وهذا ما اتهمت العريس به! (صورة)
منوعات
2024-01-09
ألغت دعوة صديقتها المقربة إلى زفافها... أقاويل الأخيرة أثارت جدلاً وهذا ما اتهمت العريس به! (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:54
جدل بين عروس ووصيفتها... والسبب: حمالة الصدر!
منوعات
09:54
جدل بين عروس ووصيفتها... والسبب: حمالة الصدر!
0
منوعات
08:40
القبض على جدة بتهمة المؤامرة... دبرت مع فرد من العائلة جريمة قتل صهرها! (فيديو)
منوعات
08:40
القبض على جدة بتهمة المؤامرة... دبرت مع فرد من العائلة جريمة قتل صهرها! (فيديو)
0
منوعات
08:06
حادث سير غامض يودي بحياة شاب عشريني... مأساة تعيشها العائلة المفجوعة
منوعات
08:06
حادث سير غامض يودي بحياة شاب عشريني... مأساة تعيشها العائلة المفجوعة
0
منوعات
07:44
اعتقد أنها جرة فخارية قديمة ورخيصة... السر المخفي خلفها حوّلها الى ثروة!
منوعات
07:44
اعتقد أنها جرة فخارية قديمة ورخيصة... السر المخفي خلفها حوّلها الى ثروة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
13:40
ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)
منوعات
13:40
ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)
0
فنّ
2023-12-13
فستان نجوى كرم الذهبي يخطف الأنفاس... إليكم سعره
فنّ
2023-12-13
فستان نجوى كرم الذهبي يخطف الأنفاس... إليكم سعره
0
آخر الأخبار
2024-01-15
الجمعيات العمومية للمعلمين لم تصوّت على الاضراب غدا انما صوّتت على تفويض نقيب المعلمين باعلان الاضراب في حال كانت الاجواء سلبية في الاجتماع مع الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر يوم غد الساعة ٢ في مكتب وزير التربية
آخر الأخبار
2024-01-15
الجمعيات العمومية للمعلمين لم تصوّت على الاضراب غدا انما صوّتت على تفويض نقيب المعلمين باعلان الاضراب في حال كانت الاجواء سلبية في الاجتماع مع الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر يوم غد الساعة ٢ في مكتب وزير التربية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-05
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-05
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
من بكركي... إطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"
تقارير نشرة الاخبار
07:04
من بكركي... إطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"
0
أخبار دولية
07:00
وزير الخارجية السعودية بحث مع نظيره الإيراني في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين
أخبار دولية
07:00
وزير الخارجية السعودية بحث مع نظيره الإيراني في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:51
ماذا في آخر التطورات في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
06:51
ماذا في آخر التطورات في الجنوب؟
0
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
0
أخبار دولية
16:13
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أميركية في خليج عدن: لن نتردد في استهداف كافة مصادرِ التهديد في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ
أخبار دولية
16:13
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أميركية في خليج عدن: لن نتردد في استهداف كافة مصادرِ التهديد في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ
0
أخبار لبنان
16:09
بوحبيب: اسرائيل بلد "طمّيع" ولا تريد التفاوض... والحلّ الشامل يكمن بتطبيق القرار 1701
أخبار لبنان
16:09
بوحبيب: اسرائيل بلد "طمّيع" ولا تريد التفاوض... والحلّ الشامل يكمن بتطبيق القرار 1701
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قرصنة المطار جرس إنذار للبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قرصنة المطار جرس إنذار للبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أثار عوفر كاسيف عاصفة سياسية في إسرائيل... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أثار عوفر كاسيف عاصفة سياسية في إسرائيل... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الجبهة الجنوبية لا تزال على حماوتها... فكيف هي الصورة في الميدان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الجبهة الجنوبية لا تزال على حماوتها... فكيف هي الصورة في الميدان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:30
باكستان تشنّ غارات داخل إيران
خبر عاجل
23:30
باكستان تشنّ غارات داخل إيران
2
منوعات
13:40
ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)
منوعات
13:40
ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)
3
اخبار البرامج
14:22
باعها والدها ثم أجبرها على "زواج المتعة" مقابل 100 دولار لرجل ستيني... وهذه قصة "سمرا" المأساوية!
اخبار البرامج
14:22
باعها والدها ثم أجبرها على "زواج المتعة" مقابل 100 دولار لرجل ستيني... وهذه قصة "سمرا" المأساوية!
4
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
5
فنّ
05:17
الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها
فنّ
05:17
الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها
6
اخبار البرامج
15:21
بعد هروبها من المنزل نتيجة العنف الأسري... تزوجت من رجل "لطيف" ثم ضبطته في السرير مع صديقتها: وهذه قصة دعاء!
اخبار البرامج
15:21
بعد هروبها من المنزل نتيجة العنف الأسري... تزوجت من رجل "لطيف" ثم ضبطته في السرير مع صديقتها: وهذه قصة دعاء!
7
أمن وقضاء
01:57
سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها
أمن وقضاء
01:57
سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها
8
منوعات
11:21
كيت ميدلتون تخضع لعملية جراحية... وبيان من القصر الملكي عن حالتها الصحية (صورة)
منوعات
11:21
كيت ميدلتون تخضع لعملية جراحية... وبيان من القصر الملكي عن حالتها الصحية (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More