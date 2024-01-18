صعقة كهربائية أودت بحياة أفراد أثناء العاصفة... وإليكم قصة نجاة الرضيع! (فيديو)

لقي شخصان بالغان ومراهق حتفهم صباح يوم الأربعاء بعد تعرضهم للصعق بالكهرباء بسبب سقوط خط كهرباء خلال العواصف الشتوية في ولاية أوريغون الأميركية.

وذكر بيان رسمي عن الحادثة أن الضحايا، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، لقوا حتفهم بعد أن سقطت الكابلات على سيارتهم وصدمتهم في بورتلاند، كما أضرم التيار النار في أحد الضحايا.

وتوفي الضحايا عندما لامست أقدامهم الرصيف، حيث كانت الكهرباء تمر من تحتهم، من خلال السيارة، ومن خلالهم، إلى الأرض.

وبحسب ما ورد، تم سحب طفل صغير يبلغ من العمر عامين، والذي كان أيضًا في السيارة لكنه نجا، من ذراع أحد الضحايا المتوفين.

وبدوره، أوضح ريك غريفز، ممثل فريق الإطفاء والإنقاذ في بورتلاند يوم الأربعاء: "لو بقوا في السيارة، ربما لم نكن نجري هذه المحادثة".