الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صعقة كهربائية أودت بحياة أفراد أثناء العاصفة... وإليكم قصة نجاة الرضيع! (فيديو)
منوعات
2024-01-18 | 05:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
صعقة كهربائية أودت بحياة أفراد أثناء العاصفة... وإليكم قصة نجاة الرضيع! (فيديو)
لقي شخصان بالغان ومراهق حتفهم صباح يوم الأربعاء بعد تعرضهم للصعق بالكهرباء بسبب سقوط خط كهرباء خلال العواصف الشتوية في ولاية أوريغون الأميركية.
وذكر بيان رسمي عن الحادثة أن الضحايا، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، لقوا حتفهم بعد أن سقطت الكابلات على سيارتهم وصدمتهم في بورتلاند، كما أضرم التيار النار في أحد الضحايا.
وتوفي الضحايا عندما لامست أقدامهم الرصيف، حيث كانت الكهرباء تمر من تحتهم، من خلال السيارة، ومن خلالهم، إلى الأرض.
وبحسب ما ورد، تم سحب طفل صغير يبلغ من العمر عامين، والذي كان أيضًا في السيارة لكنه نجا، من ذراع أحد الضحايا المتوفين.
وبدوره، أوضح ريك غريفز، ممثل فريق الإطفاء والإنقاذ في بورتلاند يوم الأربعاء: "لو بقوا في السيارة، ربما لم نكن نجري هذه المحادثة".
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
وفاة
بالغان
مراهق
صعقة كهربائية
عاصفة
ولاية أوريغون
الولايات المتحدة الأميركية
نجاة
طفل
فرق الإنقاذ
الإطفاء.
التالي
فيديو يثير موجة من التساؤلات والتكهنات... جسم غامض يلوح فوق سماء بيكين! (فيديو)
كذبة دمّرت إمكانية حضورها حفل زفاف صديقتها... علاقة انتهت لأسباب غريبة وغير مفهومة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-10
استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!
منوعات
2024-01-10
استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!
0
أمن وقضاء
2023-12-23
كارثة بسبب العاصفة...وفاة ٤ أطفال نتيجة انهيار سقف غرفة في حميص-مزيارة
أمن وقضاء
2023-12-23
كارثة بسبب العاصفة...وفاة ٤ أطفال نتيجة انهيار سقف غرفة في حميص-مزيارة
0
منوعات
2023-12-20
كانت ملاكاً على الأرض"... وفاة طفلة قبل عيد الميلاد بمرض نادر
منوعات
2023-12-20
كانت ملاكاً على الأرض"... وفاة طفلة قبل عيد الميلاد بمرض نادر
0
منوعات
2023-12-11
مراهقة أنجبت طفلتها سراً...وهكذا كشفت عن ولادتها لاحقاً!
منوعات
2023-12-11
مراهقة أنجبت طفلتها سراً...وهكذا كشفت عن ولادتها لاحقاً!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:54
جدل بين عروس ووصيفتها... والسبب: حمالة الصدر!
منوعات
09:54
جدل بين عروس ووصيفتها... والسبب: حمالة الصدر!
0
منوعات
08:40
القبض على جدة بتهمة المؤامرة... دبرت مع فرد من العائلة جريمة قتل صهرها! (فيديو)
منوعات
08:40
القبض على جدة بتهمة المؤامرة... دبرت مع فرد من العائلة جريمة قتل صهرها! (فيديو)
0
منوعات
08:06
حادث سير غامض يودي بحياة شاب عشريني... مأساة تعيشها العائلة المفجوعة
منوعات
08:06
حادث سير غامض يودي بحياة شاب عشريني... مأساة تعيشها العائلة المفجوعة
0
منوعات
07:44
اعتقد أنها جرة فخارية قديمة ورخيصة... السر المخفي خلفها حوّلها الى ثروة!
منوعات
07:44
اعتقد أنها جرة فخارية قديمة ورخيصة... السر المخفي خلفها حوّلها الى ثروة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
13:40
ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)
منوعات
13:40
ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)
0
فنّ
2023-12-13
فستان نجوى كرم الذهبي يخطف الأنفاس... إليكم سعره
فنّ
2023-12-13
فستان نجوى كرم الذهبي يخطف الأنفاس... إليكم سعره
0
آخر الأخبار
2024-01-15
الجمعيات العمومية للمعلمين لم تصوّت على الاضراب غدا انما صوّتت على تفويض نقيب المعلمين باعلان الاضراب في حال كانت الاجواء سلبية في الاجتماع مع الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر يوم غد الساعة ٢ في مكتب وزير التربية
آخر الأخبار
2024-01-15
الجمعيات العمومية للمعلمين لم تصوّت على الاضراب غدا انما صوّتت على تفويض نقيب المعلمين باعلان الاضراب في حال كانت الاجواء سلبية في الاجتماع مع الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر يوم غد الساعة ٢ في مكتب وزير التربية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-05
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-05
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
من بكركي... إطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"
تقارير نشرة الاخبار
07:04
من بكركي... إطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"
0
أخبار دولية
07:00
وزير الخارجية السعودية بحث مع نظيره الإيراني في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين
أخبار دولية
07:00
وزير الخارجية السعودية بحث مع نظيره الإيراني في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:51
ماذا في آخر التطورات في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
06:51
ماذا في آخر التطورات في الجنوب؟
0
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
0
أخبار دولية
16:13
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أميركية في خليج عدن: لن نتردد في استهداف كافة مصادرِ التهديد في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ
أخبار دولية
16:13
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أميركية في خليج عدن: لن نتردد في استهداف كافة مصادرِ التهديد في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ
0
أخبار لبنان
16:09
بوحبيب: اسرائيل بلد "طمّيع" ولا تريد التفاوض... والحلّ الشامل يكمن بتطبيق القرار 1701
أخبار لبنان
16:09
بوحبيب: اسرائيل بلد "طمّيع" ولا تريد التفاوض... والحلّ الشامل يكمن بتطبيق القرار 1701
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قرصنة المطار جرس إنذار للبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قرصنة المطار جرس إنذار للبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أثار عوفر كاسيف عاصفة سياسية في إسرائيل... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أثار عوفر كاسيف عاصفة سياسية في إسرائيل... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الجبهة الجنوبية لا تزال على حماوتها... فكيف هي الصورة في الميدان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الجبهة الجنوبية لا تزال على حماوتها... فكيف هي الصورة في الميدان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:30
باكستان تشنّ غارات داخل إيران
خبر عاجل
23:30
باكستان تشنّ غارات داخل إيران
2
منوعات
13:40
ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)
منوعات
13:40
ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)
3
اخبار البرامج
14:22
باعها والدها ثم أجبرها على "زواج المتعة" مقابل 100 دولار لرجل ستيني... وهذه قصة "سمرا" المأساوية!
اخبار البرامج
14:22
باعها والدها ثم أجبرها على "زواج المتعة" مقابل 100 دولار لرجل ستيني... وهذه قصة "سمرا" المأساوية!
4
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
5
فنّ
05:17
الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها
فنّ
05:17
الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها
6
اخبار البرامج
15:21
بعد هروبها من المنزل نتيجة العنف الأسري... تزوجت من رجل "لطيف" ثم ضبطته في السرير مع صديقتها: وهذه قصة دعاء!
اخبار البرامج
15:21
بعد هروبها من المنزل نتيجة العنف الأسري... تزوجت من رجل "لطيف" ثم ضبطته في السرير مع صديقتها: وهذه قصة دعاء!
7
أمن وقضاء
01:57
سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها
أمن وقضاء
01:57
سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها
8
منوعات
11:21
كيت ميدلتون تخضع لعملية جراحية... وبيان من القصر الملكي عن حالتها الصحية (صورة)
منوعات
11:21
كيت ميدلتون تخضع لعملية جراحية... وبيان من القصر الملكي عن حالتها الصحية (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More