الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اعتقد أنها جرة فخارية قديمة ورخيصة... السر المخفي خلفها حوّلها الى ثروة!

منوعات
2024-01-18 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اعتقد أنها جرة فخارية قديمة ورخيصة... السر المخفي خلفها حوّلها الى ثروة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اعتقد أنها جرة فخارية قديمة ورخيصة... السر المخفي خلفها حوّلها الى ثروة!

اعتقد أنها جرة فخارية قديمة ورخيصة... السر المخفي خلفها حوّلها الى ثروة!

بعدج أن تم إهمال جرة فخارية في البداية باعتبارها "مجرد قطعة أخرى من الفخار الأزرق والأبيض، تبيّن أنها كنز صيني عمره 300 عام.

وفي التفاصيل، تم اكتشاف الوعاء الخزفي الذي يبلغ حجمه 9 بوصات، والذي لا يحتوي على غطاء، من بين قطع أخرى معروضة في مزرعة في أوكسفوردشاير، إنكلترا، وفقًا لتقارير SWNS.

وأوضح بول فوكس، أحد أعضاء شركة هانسون هولواي للمزادات في بانبري، في بيان له: "لقد لاحظت وجود جرة زنجبيل بين مجموعة من الأطباق والأوعية المصنوعة في كوبلاند وستافوردشاير".

وأضاف: "لقد تأثرت بظلالها الزرقاء المذهلة، لقد كانت قطعة مثيرة للاهتمام، لذلك طلبت الإذن بأخذها لإجراء المزيد من الأبحاث."

وقام المالك، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بوضع الجرة على طاولة بها أوعية وأطباق أرخص، معتقدًا أنها لا قيمة لها.

وأكد الخبراء الآن أن هذه القطعة صُنعت في عهد الإمبراطور كانغشي، الذي حكم الصين من عام 1661 إلى عام 1722.

ومن المتوقع أن تباع القطعة التي تعود إلى القرن السابع عشر بما يتراوح بين 1200 و1900 دولار عندما يتم طرحها في مزاد في هانسون هولواي الشهر المقبل.

والوعاء مطلي باللون الأزرق الكوبالت ومزين بالنباتات المزهرة، ويتميز بزخارف مورقة.

وقال آدم شون، مستشار هانسون الآسيوي، الذي ظهر كمتخصص في برنامج "Antiques Roadshow" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "إن التصميم ذو اللون الأزرق الداكن يوحي بفترة كانغشي".

وأضاف: "لقد كان من دواعي سروري فحصها... يجب أن يكون أداءً جيدًا للغاية في المزاد... إن هواة الجمع من الشرق الأقصى حريصون على إعادة مثل هذه القطع إلى وطنهم"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ووصف فوكس الجرة بأنها "اكتشاف رائع في مزرعة".

وأشار إلى أن الخزف الأزرق والأبيض ازدهر في الصين في عهد كانغشي.

وقال فوكس: "لقد كانت شعبيتها كبيرة لدرجة أن الملك ويليام الثالث ملك إنكلترا قام بإيواء مجموعة كبيرة في قصر هامبتون كورت".

وأضاف: "في الثقافة الصينية، للون الأزرق أهمية عميقة، بحيث يرتبط بالنمو والتقدم ويمثل عنصر الخشب."

وسيتم بيع جرة الزنجبيل الصينية كجزء من مزاد بانبري للفنون الجميلة والتحف في هانسون هولواي في 3 شباط.

ويشجع فوكس الآخرين على إلقاء نظرة ثانية على تحفهم ومتاعتهم.

آخر الأخبار

منوعات

فخارية

قديمة

ورخيصة...

المخفي

خلفها

حوّلها

ثروة!

LBCI التالي
حادث سير غامض يودي بحياة شاب عشريني... مأساة تعيشها العائلة المفجوعة
امرأة تعيش علاقة حب سعيدة ولكن... ما علاقة حبيبها السابق بالموضوع؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-06

اعتقدوا أنها بثرة ثم حلت الصدمة... ما استخرجوه من رأس ابنهم مخيف! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-13

كانت تصرخ بشدة واعتقدوا أنها في خطر... شابة تقع في موقف محرج وهذا ما كانت تقوم به في الواقع!

LBCI
منوعات
2023-12-10

اعتقدت أنها مصابة بالانفلوانزا حتى أصيبت بجرح كبير في مؤخرتها: هذا ما حصل معها!

LBCI
منوعات
2023-11-09

اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:38

ادعت أن مجموعة رجال ضربوها واغتصبوها... الحقيقة التي ظهرت في النهاية صدمت الجميع: لن تصدقوا هوية الفاعل! (صور)

LBCI
منوعات
13:25

ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)

LBCI
منوعات
13:06

ارتبطت برجل يكبرها بـ46 سنة... التعليقات التي تطالهما مزعجة ولكن الشابة العشرينية تؤكد: لهذا السبب أحببته!

LBCI
منوعات
11:22

ترك خلفه طفلة ورضيعين... عائلة تُفجع بموت ابنها الفُجائي: والسبب الإنفلونزا؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-11

سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!

LBCI
منوعات
13:38

ادعت أن مجموعة رجال ضربوها واغتصبوها... الحقيقة التي ظهرت في النهاية صدمت الجميع: لن تصدقوا هوية الفاعل! (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-15

لوب... شخصية مرعبة وُلدت "مِن غير قصد" بواسطة الذكاء الاصطناعي (صورة)

LBCI
اخبار البرامج
2024-01-17

"مرحبا دولة..!" جديد الـ"LBCI" ابتداءً من غدٍ الخميس مع محمد دايخ وحسين قاووق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ماذا في تفاصيل منافسات كأس أمم آسيا المستمرة في قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة

LBCI
أخبار دولية
13:56

الجهات المعارضة لسياسة حكومة نتنياهو تسعى للإطاحة بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ثلاثون عاما ومهرجان البستان الدولي مستمر بحفلات للموسيقى الكلاسيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

لبنان حاضر في السعودية… حفلة تكريمية للشرنوبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

موزاييك القديس شربل في البازيليك في روما وغدًا قرع للأجراس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

السعودية والتطبيع مع إسرائيل.. بأي ثمن بعد ٧ أكتوبر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بين السرية والعلنية... هل من علاقة بين اربيل وتل ابيب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
23:30

باكستان تشنّ غارات داخل إيران

LBCI
أمن وقضاء
02:34

تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
13:06

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: الإضراب ابتداءً من الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها

LBCI
خبر عاجل
12:32

معلومات الـLBCI: إجتماع لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد قليل عبر زوم وسيصدر بيان يُرجّح فيه التوجّه نحو إضراب على أن يقرّر المجلس ما إذا كان من يوم غد او من الإثنين

LBCI
فنّ
05:17

الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها

LBCI
خبر عاجل
11:03

وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم

LBCI
أمن وقضاء
01:57

سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها

LBCI
فنّ
05:30

هل خانها؟.. ياسمين عبد العزيز تكشف الحقيقة بعد الطلاق ومايا دياب تثور غضباً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More