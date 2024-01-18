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اعتقد أنها جرة فخارية قديمة ورخيصة... السر المخفي خلفها حوّلها الى ثروة!
منوعات
2024-01-18 | 07:44
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اعتقد أنها جرة فخارية قديمة ورخيصة... السر المخفي خلفها حوّلها الى ثروة!
اعتقد أنها جرة فخارية قديمة ورخيصة... السر المخفي خلفها حوّلها الى ثروة!
بعدج أن تم إهمال جرة فخارية في البداية باعتبارها "مجرد قطعة أخرى من الفخار الأزرق والأبيض، تبيّن أنها كنز صيني عمره 300 عام.
وفي التفاصيل، تم اكتشاف الوعاء الخزفي الذي يبلغ حجمه 9 بوصات، والذي لا يحتوي على غطاء، من بين قطع أخرى معروضة في مزرعة في أوكسفوردشاير، إنكلترا، وفقًا لتقارير SWNS.
وأوضح بول فوكس، أحد أعضاء شركة هانسون هولواي للمزادات في بانبري، في بيان له: "لقد لاحظت وجود جرة زنجبيل بين مجموعة من الأطباق والأوعية المصنوعة في كوبلاند وستافوردشاير".
وأضاف: "لقد تأثرت بظلالها الزرقاء المذهلة، لقد كانت قطعة مثيرة للاهتمام، لذلك طلبت الإذن بأخذها لإجراء المزيد من الأبحاث."
وقام المالك، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بوضع الجرة على طاولة بها أوعية وأطباق أرخص، معتقدًا أنها لا قيمة لها.
وأكد الخبراء الآن أن هذه القطعة صُنعت في عهد الإمبراطور كانغشي، الذي حكم الصين من عام 1661 إلى عام 1722.
ومن المتوقع أن تباع القطعة التي تعود إلى القرن السابع عشر بما يتراوح بين 1200 و1900 دولار عندما يتم طرحها في مزاد في هانسون هولواي الشهر المقبل.
والوعاء مطلي باللون الأزرق الكوبالت ومزين بالنباتات المزهرة، ويتميز بزخارف مورقة.
وقال آدم شون، مستشار هانسون الآسيوي، الذي ظهر كمتخصص في برنامج "Antiques Roadshow" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "إن التصميم ذو اللون الأزرق الداكن يوحي بفترة كانغشي".
وأضاف: "لقد كان من دواعي سروري فحصها... يجب أن يكون أداءً جيدًا للغاية في المزاد... إن هواة الجمع من الشرق الأقصى حريصون على إعادة مثل هذه القطع إلى وطنهم"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
ووصف فوكس الجرة بأنها "اكتشاف رائع في مزرعة".
وأشار إلى أن الخزف الأزرق والأبيض ازدهر في الصين في عهد كانغشي.
وقال فوكس: "لقد كانت شعبيتها كبيرة لدرجة أن الملك ويليام الثالث ملك إنكلترا قام بإيواء مجموعة كبيرة في قصر هامبتون كورت".
وأضاف: "في الثقافة الصينية، للون الأزرق أهمية عميقة، بحيث يرتبط بالنمو والتقدم ويمثل عنصر الخشب."
وسيتم بيع جرة الزنجبيل الصينية كجزء من مزاد بانبري للفنون الجميلة والتحف في هانسون هولواي في 3 شباط.
ويشجع فوكس الآخرين على إلقاء نظرة ثانية على تحفهم ومتاعتهم.
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