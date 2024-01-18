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جدل بين عروس ووصيفتها... والسبب: حمالة الصدر!

منوعات
2024-01-18 | 09:54
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جدل بين عروس ووصيفتها... والسبب: حمالة الصدر!
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جدل بين عروس ووصيفتها... والسبب: حمالة الصدر!

جدل بين عروس ووصيفتها... والسبب: حمالة الصدر!

سؤال غريب لا تتوقعه يمكن أن يظهر بهدوء في الدردشة الجماعية لوصيفات العروس ويثير موجة من الآراء.

"هل يجب أن أرتدي حمالة صدر لحضور حفل الزفاف؟"

هذا هو بالضبط ما فعلته وصيفة العروس البالغة من العمر 23 عامًا مؤخرًا، عندما سألت صوفي (اسم مستعار) صديقتها كيت (اسم مستعار)، إذا كان بإمكانها الامتناع عن ارتداء حمالة صدر في يوم صديقتها المنشود.

وتقول إن لديها "ثديين صغيرين"، لذلك "لا يمكنك معرفة" ما إذا كانت ترتدي حمالة صدر أم لا.

وشرحت صوفي الموقف لمنتدى نصائح عبر الإنترنت، مستشهدة بـ "الانزعاج" باعتباره السبب الرئيسي لعدم رغبتها في ارتداء حمالات الصدر، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ومع ذلك، أوضحت صديقتها أنها لا تريد أن يحدث أي تحرش في حفل زفافها.

وبدا الفستان الذي اختارته العروس للوصيفة، بأكمام طويلة ومصنوع من مادة سميكة، بالنسبة لصوفي وكأنه لا يمثل مشكلة محتملة.

لكن كيت لم تقبل بذلك وأخبرتها أن "تتخطى الأمر وترتدي حمالة صدر".

واختتمت صوفي منشورها بالقول: "لقد وجدت أنه طلب غريب لأنك لا تستطيعين معرفة ما إذا كنت أرتدي حمالة صدر في المقام الأول أم لا، وأنا متأكدة من أنه لا يوجد أحد هناك يحدق في صدري."

وعلق عليها متصفحو المنتدى وأخبروها في النهاية أنها كانت مخطئة.

وأشار أحد المستخدمين: "إذا كانت ترفض الأمر، فربما يكون المشهد ملحوظًا أكثر مما تعتقدين". 

,علق مستخدم آخر: " وجود ثدي صغير لا يعني أن المشهد الذي سيظهر لن يكون خادشا للنظر".

ويبدو أن الإجماع هو أنه على الرغم من أن المرء قد لا يلاحظ المشهد الفاضح، إلا الأمر سيكون ظاهرا بشدة لضيوف حفل الزفاف.
 

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ووصيفتها...

والسبب:

حمالة

الصدر!

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