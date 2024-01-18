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قبل نصف ساعة من الزفاف... ضبط العروس في علاقة حميمة مع أحد الأقارب بالجرم المشهود!

منوعات
2024-01-18 | 10:37
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قبل نصف ساعة من الزفاف... ضبط العروس في علاقة حميمة مع أحد الأقارب بالجرم المشهود!
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قبل نصف ساعة من الزفاف... ضبط العروس في علاقة حميمة مع أحد الأقارب بالجرم المشهود!

تعرضت "عروس غاضبة" لانتقادات شديدة بعد أن طالبت وصيفات الشرف بدفع تكاليف حفل زفافها الذي تم إلغاؤه بعد أن اكتشف العريس أنها على علاقة غرامية مع عمه قبل 30 دقيقة فقط من بدء حفل الزفاف.
 
واستخدمت إحدى معارف العروس واسمها دانا وعمرها 29 عاما، منصة Reddit للتحدث عما حصل مع خطيبها السابق.
 
وقارنت مستخدمة Reddit صديقتها دانا بـ "الشيطان" قبل أن تكشف أن العروس خدعت خطيبها جوش البالغ من العمر 32 عامًا مع أحد أقاربه قبل أقل من ساعة من عقد قرانهما.
 
وضمن موقع "Wedding Shaming"، شكت الشابة المجهولة في حفل الزفاف عن تصرفات دانا، موضحةً أنها تعرف العروس منذ أيام الجامعة.
 
وقامت دانا ببعض الأفعال المشينة قبل الزفاف ومنها منع خطيبها من دعوة صديقاته أو إرغام صديقاتها على إلغاء العطلة مع الأهل لتمضية حفلة العزوبية معها. وكشفت أن أسوأ تصرفاتها بدأت يوم الزفاف.
 
وتعرضت دانا لانهيار عصبي في بداية اليوم لأن فتاة الزهور ألغت حضورها بعد إصابتها بالجدري المائي. وبالتالي، كانت تعاني من "نوبات غضب مستمرة" طوال اليوم.
 
وأضافت الشابة: "قدمت أي عذر لعدم التواجد حول العروس. وكان حفل الزفاف سيبدأ بعد ثلاثين دقيقة، فقضيت تلك الدقائق جالسةً في الكنيسة. كان من المفترض أن يمر حوالي خمس دقائق قبل بدء حفل الزفاف عندما جاءت وصيفة الشرف لتخبرني أن حفل الزفاف قد تم إلغاؤه."
 
وتابعت: "عندما سألتها عما حدث، قالت وصيفة الشرف وهي شقيقة العريس الكبرى، أن شقيقها ضبط دانا وهي تمارس الجنس مع عمه".
 
وكشفت وصيفة الشرف أن والد دانا أخبر ابنته أنها ستضطر إلى دفع تكاليف الزفاف بنفسها بسبب ما فعلته.
 

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