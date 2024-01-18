الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خانته ثم حملت وأقنعته أن الطفل ابنه... ما اكتشفه بعد 11 سنة دمره وهذه القصة الكاملة!
منوعات
2024-01-18 | 10:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
خانته ثم حملت وأقنعته أن الطفل ابنه... ما اكتشفه بعد 11 سنة دمره وهذه القصة الكاملة!
خانته ثم حملت وأقنعته أن الطفل ابنه... ما اكتشفه بعد 11 سنة دمره وهذه القصة الكاملة!
أصيب رجل بالدمار بعد أن اكتشف أن الطفل الذي اعتنى به لأكثر من 11 عامًا ليس ابنه البيولوجي. وكشف أن صديقته السابقة خدعته من خلال تزوير نتائج اختبار الأبوة باستخدام الحمض النووي للأب الحقيقي.
والرجل الذي اعتقد أنه الأب، قدم الحب والرعاية للطفل والدعم المالي للأم. وهو الآن يسعى لتحقيق العدالة ضد صديقته السابقة لكنه يعترف بأنه "فقد الثقة تماما في النظام القانوني" بسبب المحنة التي تعرض لها، وفق ما نقل موقع
ميرور
البريطاني.
وقال الشاب البالغ من العمر 30 عامًا، وهو يشارك قصته على موقع Reddit: "عندما كان عمري 18 عامًا أصبحت صديقتي حاملًا. وأخبرتني أنها خانتني في نفس الوقت تقريبًا. طمأنتها وأكدت لها أننا سننجب الطفل... ثم طلبت منها إجراء اختبار الأبوة وبدأت القصة من هناك. لقد اخترعت اختبار أبوة كاذبًا باستخدام الحمض النووي للأب الحقيقي ووضعت معلوماتي على الاختبار."
وتابع الشاب المخدوع: "لقد ربيت ذلك الطفل لمدة 11 عامًا قبل أن أكتشف خيانتها. وخلال هذا الوقت طلبت منها الاعتراف لأنني ضبطتها متلبسة وكذبت مباشرة في وجهي". وبعد أحد عشر عامًا، قرر إعادة اختبار الأبوة لأن طفله بدأ يشبه الرجل الذي خانته صديقته السابقة معه.
وقال في طلب المساعدة: "هذا هو الوقت الذي اكتشفت فيه أن الصبي ليس ابني. ومن الواضح أن هذا الأمر سرق سنوات عديدة من حياتي وخلق مشكلة كبيرة للصبي أيضًا... لدي دليل على كلا الاختبارين، لكن المدعين العامين في ولايتي لن يقبلوا قضيتي."
وأضاف: "لقد اتصلت بكل وكالة أستطيع أن أفكر فيها وشرحت وضعي، وكلهم قالوا شيئًا على غرار "لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا فعل أي شيء... لقد تحدثت إلى محامٍ وأنا أعلم يقينًا بنسبة 100 بالمائة أنها ارتكبت جناية ضدي. ألا يوجد حقًا ما يمكنني فعله؟ لماذا لا يتولى أحد هذه القضية؟"
وختم: "إنها مذنبة بنسبة 100% ولدي كل الأدلة اللازمة. لقد فقدت الثقة تماما في النظام القانوني بسبب هذا. وأنا الآن أيضا في مأزق بوصفي والد الطفل."
وردا على قصته، اقترح أحد المستخدمين: "مقاضاتها في محكمة مدنية". وأضاف آخر: "هناك خيارات قانونية متاحة لك ولكن أعتقد أنك ستجد صعوبة في معاقبة الأم من دون معاقبة الطفل".
آخر الأخبار
منوعات
وأقنعته
الطفل
ابنه...
اكتشفه
القصة
الكاملة!
التالي
وريثة في هذا البلد تعلن تبرعها بمبلغ يفوق 27 مليون دولار... وتلقي اللوم على الدولة!
بعد 7 أعوام... أرسل لها هدية بمناسبة فسخ العلاقة وما جاء فيها فاجأ الجميع! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-10
استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!
منوعات
2024-01-10
استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!
0
منوعات
2023-12-27
قرص أعضاءهما التناسلية وضربهما "بقوة أكبر مما ينبغي"... مجرم اعتدى على شقيقين في الثانية من العمر وهذه القصة الكاملة!
منوعات
2023-12-27
قرص أعضاءهما التناسلية وضربهما "بقوة أكبر مما ينبغي"... مجرم اعتدى على شقيقين في الثانية من العمر وهذه القصة الكاملة!
0
منوعات
2023-12-13
حالة نادرة لحمل خارج الرحم...لم تكتشف حملها إلا في الأسبوع الـ 23 وهذه القصة الكاملة!
منوعات
2023-12-13
حالة نادرة لحمل خارج الرحم...لم تكتشف حملها إلا في الأسبوع الـ 23 وهذه القصة الكاملة!
0
منوعات
2023-12-08
عائلة واحدة تتبرع بأربع كلى لإنقاذ حياته... تحدوا كل الصعاب وهذه القصة الكاملة!
منوعات
2023-12-08
عائلة واحدة تتبرع بأربع كلى لإنقاذ حياته... تحدوا كل الصعاب وهذه القصة الكاملة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:38
ادعت أن مجموعة رجال ضربوها واغتصبوها... الحقيقة التي ظهرت في النهاية صدمت الجميع: لن تصدقوا هوية الفاعل! (صور)
منوعات
13:38
ادعت أن مجموعة رجال ضربوها واغتصبوها... الحقيقة التي ظهرت في النهاية صدمت الجميع: لن تصدقوا هوية الفاعل! (صور)
0
منوعات
13:25
ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)
منوعات
13:25
ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)
0
منوعات
13:06
ارتبطت برجل يكبرها بـ46 سنة... التعليقات التي تطالهما مزعجة ولكن الشابة العشرينية تؤكد: لهذا السبب أحببته!
منوعات
13:06
ارتبطت برجل يكبرها بـ46 سنة... التعليقات التي تطالهما مزعجة ولكن الشابة العشرينية تؤكد: لهذا السبب أحببته!
0
منوعات
11:22
ترك خلفه طفلة ورضيعين... عائلة تُفجع بموت ابنها الفُجائي: والسبب الإنفلونزا؟!
منوعات
11:22
ترك خلفه طفلة ورضيعين... عائلة تُفجع بموت ابنها الفُجائي: والسبب الإنفلونزا؟!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-12-23
المقاومة الإسلامية تنعى علي حسين حرب "جعفر" من بلدة يارون في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2023-12-23
المقاومة الإسلامية تنعى علي حسين حرب "جعفر" من بلدة يارون في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
04:42
رئيس إسرائيل: تطبيع العلاقات مع السعودية مفتاح للخروج من الحرب لآفاق جديدة
آخر الأخبار
04:42
رئيس إسرائيل: تطبيع العلاقات مع السعودية مفتاح للخروج من الحرب لآفاق جديدة
0
اقتصاد
2023-10-12
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لاعتماد سياسة متكاملة وديبلوماسيَّة مُبَادرة أساسُها عودة النَّازحين المنظَّمة
اقتصاد
2023-10-12
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لاعتماد سياسة متكاملة وديبلوماسيَّة مُبَادرة أساسُها عودة النَّازحين المنظَّمة
0
فنّ
2024-01-17
من طلب الطلاق فوراً ومن تمسّك بالآخر؟.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي!
فنّ
2024-01-17
من طلب الطلاق فوراً ومن تمسّك بالآخر؟.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ماذا في تفاصيل منافسات كأس أمم آسيا المستمرة في قطر؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ماذا في تفاصيل منافسات كأس أمم آسيا المستمرة في قطر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة
0
أخبار دولية
13:56
الجهات المعارضة لسياسة حكومة نتنياهو تسعى للإطاحة بها
أخبار دولية
13:56
الجهات المعارضة لسياسة حكومة نتنياهو تسعى للإطاحة بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ثلاثون عاما ومهرجان البستان الدولي مستمر بحفلات للموسيقى الكلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ثلاثون عاما ومهرجان البستان الدولي مستمر بحفلات للموسيقى الكلاسيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان حاضر في السعودية… حفلة تكريمية للشرنوبي
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان حاضر في السعودية… حفلة تكريمية للشرنوبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
موزاييك القديس شربل في البازيليك في روما وغدًا قرع للأجراس
تقارير نشرة الاخبار
13:30
موزاييك القديس شربل في البازيليك في روما وغدًا قرع للأجراس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
السعودية والتطبيع مع إسرائيل.. بأي ثمن بعد ٧ أكتوبر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
السعودية والتطبيع مع إسرائيل.. بأي ثمن بعد ٧ أكتوبر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بين السرية والعلنية... هل من علاقة بين اربيل وتل ابيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بين السرية والعلنية... هل من علاقة بين اربيل وتل ابيب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:30
باكستان تشنّ غارات داخل إيران
خبر عاجل
23:30
باكستان تشنّ غارات داخل إيران
2
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
3
أخبار لبنان
13:06
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: الإضراب ابتداءً من الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها
أخبار لبنان
13:06
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: الإضراب ابتداءً من الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها
4
خبر عاجل
12:32
معلومات الـLBCI: إجتماع لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد قليل عبر زوم وسيصدر بيان يُرجّح فيه التوجّه نحو إضراب على أن يقرّر المجلس ما إذا كان من يوم غد او من الإثنين
خبر عاجل
12:32
معلومات الـLBCI: إجتماع لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد قليل عبر زوم وسيصدر بيان يُرجّح فيه التوجّه نحو إضراب على أن يقرّر المجلس ما إذا كان من يوم غد او من الإثنين
5
فنّ
05:17
الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها
فنّ
05:17
الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها
6
خبر عاجل
11:03
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم
خبر عاجل
11:03
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم
7
أمن وقضاء
01:57
سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها
أمن وقضاء
01:57
سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها
8
فنّ
05:30
هل خانها؟.. ياسمين عبد العزيز تكشف الحقيقة بعد الطلاق ومايا دياب تثور غضباً
فنّ
05:30
هل خانها؟.. ياسمين عبد العزيز تكشف الحقيقة بعد الطلاق ومايا دياب تثور غضباً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More