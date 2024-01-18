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خانته ثم حملت وأقنعته أن الطفل ابنه... ما اكتشفه بعد 11 سنة دمره وهذه القصة الكاملة!

منوعات
2024-01-18 | 10:39
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خانته ثم حملت وأقنعته أن الطفل ابنه... ما اكتشفه بعد 11 سنة دمره وهذه القصة الكاملة!
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خانته ثم حملت وأقنعته أن الطفل ابنه... ما اكتشفه بعد 11 سنة دمره وهذه القصة الكاملة!

خانته ثم حملت وأقنعته أن الطفل ابنه... ما اكتشفه بعد 11 سنة دمره وهذه القصة الكاملة!

أصيب رجل بالدمار بعد أن اكتشف أن الطفل الذي اعتنى به لأكثر من 11 عامًا ليس ابنه البيولوجي. وكشف أن صديقته السابقة خدعته من خلال تزوير نتائج اختبار الأبوة باستخدام الحمض النووي للأب الحقيقي.

والرجل الذي اعتقد أنه الأب، قدم الحب والرعاية للطفل والدعم المالي للأم. وهو الآن يسعى لتحقيق العدالة ضد صديقته السابقة لكنه يعترف بأنه "فقد الثقة تماما في النظام القانوني" بسبب المحنة التي تعرض لها، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني.

وقال الشاب البالغ من العمر 30 عامًا، وهو يشارك قصته على موقع Reddit: "عندما كان عمري 18 عامًا أصبحت صديقتي حاملًا. وأخبرتني أنها خانتني في نفس الوقت تقريبًا. طمأنتها وأكدت لها أننا سننجب الطفل... ثم طلبت منها إجراء اختبار الأبوة وبدأت القصة من هناك. لقد اخترعت اختبار أبوة كاذبًا باستخدام الحمض النووي للأب الحقيقي ووضعت معلوماتي على الاختبار."

وتابع الشاب المخدوع: "لقد ربيت ذلك الطفل لمدة 11 عامًا قبل أن أكتشف خيانتها. وخلال هذا الوقت طلبت منها الاعتراف لأنني ضبطتها متلبسة وكذبت مباشرة في وجهي". وبعد أحد عشر عامًا، قرر إعادة اختبار الأبوة لأن طفله بدأ يشبه الرجل الذي خانته صديقته السابقة معه.

وقال في طلب المساعدة: "هذا هو الوقت الذي اكتشفت فيه أن الصبي ليس ابني. ومن الواضح أن هذا الأمر سرق سنوات عديدة من حياتي وخلق مشكلة كبيرة للصبي أيضًا... لدي دليل على كلا الاختبارين، لكن المدعين العامين في ولايتي لن يقبلوا قضيتي."

وأضاف: "لقد اتصلت بكل وكالة أستطيع أن أفكر فيها وشرحت وضعي، وكلهم قالوا شيئًا على غرار "لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا فعل أي شيء... لقد تحدثت إلى محامٍ وأنا أعلم يقينًا بنسبة 100 بالمائة أنها ارتكبت جناية ضدي. ألا يوجد حقًا ما يمكنني فعله؟ لماذا لا يتولى أحد هذه القضية؟"

وختم: "إنها مذنبة بنسبة 100% ولدي كل الأدلة اللازمة. لقد فقدت الثقة تماما في النظام القانوني بسبب هذا. وأنا الآن أيضا في مأزق بوصفي والد الطفل."

وردا على قصته، اقترح أحد المستخدمين: "مقاضاتها في محكمة مدنية". وأضاف آخر: "هناك خيارات قانونية متاحة لك ولكن أعتقد أنك ستجد صعوبة في معاقبة الأم من دون معاقبة الطفل".

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