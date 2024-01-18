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علماء يحذرون من انخفاض النمو السكاني... أكثر من 25000 مدينة أميركية مهددة بالشغور بحلول عام 2100!

منوعات
2024-01-18 | 11:07
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علماء يحذرون من انخفاض النمو السكاني... أكثر من 25000 مدينة أميركية مهددة بالشغور بحلول عام 2100!
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علماء يحذرون من انخفاض النمو السكاني... أكثر من 25000 مدينة أميركية مهددة بالشغور بحلول عام 2100!

علماء يحذرون من انخفاض النمو السكاني... أكثر من 25000 مدينة أميركية مهددة بالشغور بحلول عام 2100!

أشارت دراسة قام بها باحثو جامعة شيكاغو، إلى أن ما يقرب من 25 ألف مدينة في الولايات المتحدة يمكن أن تصبح مدن أشباح بحلول عام 2100، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجد الباحثون أنه يمكن أن تفقد حوالي نصف المدن الأميركية ما يصل إلى ربع سكانها المقيمين بحلول نهاية القرن.

وإذا استمرت معدلات الخصوبة في الانخفاض وتفاقمت الهجرة الجماعية من المدن، فإن ما يصل إلى ثلثي المدن الأميركية يمكن أن تشهد انخفاضًا ملحوظا في عدد سكانها.

وحذر الفريق من أن آثار هذا الانخفاض الهائل في عدد السكان ستجلب تحديات غير مسبوقة، ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية مثل النقل والمياه النظيفة والكهرباء والوصول إلى الإنترنت مع تقلص المدن وشيخوخة السكان.

وأشارت البيانات إلى أن ابتعاد السكان عن المدن تفاقم خلال جائحة كوفيد-19 عندما سمحت الشركات للموظفين بالعمل من المنزل.

ونظر الفريق في تغير عدد سكان المدن من عام 2000 إلى عام 2010، ومن عام 2010 إلى عام 2020، ومن عام 2000 إلى عام 2010، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا متوسط التغير السكاني السنوي لكل مدينة من عام 2000 إلى عام 2020.

وصنّف العلماء المدن التي تشهد انخفاضًا سنويًا بنسبة خمسة في المئة أو أكثر على أنها إخلاء شديد للسكان، ومن 1 في المائة على أنها إخلاء معتدل للسكان، ومن 0 إلى 1 في المائة على أنها إخلاء سكاني بطيء.

وكانت مدن الغرب الأوسط مثل ديترويت، ميشيغان؛ كليفلاند، أوهايو؛ وميزوري ضمن فئة "التناقص المعتدل إلى البطيء"، كما فعلت المدن الجنوبية بما في ذلك كولومبوس، جورجيا؛ برمنغهام، ألاباما؛ و ممفيس، تينيسي.

وبالنسبة للتنبؤات المستقبلية، لم يذكر الباحثون مدنًا محددة، لكنهم قدروا النسبة المئوية للمدن لكل ولاية ومنطقة، وأظهر أحد نماذجهم أنه من المتوقع أن تشهد نصف المدن البالغ عددها 24295 مدينة انخفاضًا في عدد السكان بنحو 12 إلى 23 في المائة بحلول نهاية القرن.

وتوقع تقدير أكثر تطرفا أن يصل عدد المدن المتدهورة إلى 64 في المائة، بسبب تأثيرات المستقبل غير المتوقعة، والتي قد تجبر الأشخاص على التخلي عن مدنهم مثل تغير أسواق العمل، مستوى سطح البحر، المناخ، الهجرة، القوانين الجديدة، والعوامل الأخرى.

وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن ولايتي تكساس ويوتا تشهدان نموا حاليا، فإن العديد من المدن في كل من هاتين الولايتين ستشهد خسارة كبيرة في عدد السكان بحلول نهاية القرن.

ونظر الباحثون أيضًا في كيفية ارتباط الدخل بالاتجاهات السكانية، ووجدوا أن المدن في مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط ذات الدخل المتوسط المنخفض للأسرة كانت أكثر عرضة لإخلاء السكان بمرور الوقت.

وعلى العكس، من المرجح أن تشهد المدن ذات الدخل المرتفع في جميع المناطق نموًا سكانيًا.

وخلص الباحثون إلى أن الوقت وحده هو الذي سيحدد مدى تأثر المناطق الكبيرة والمدن المحددة بالانخفاض السكاني مع مرور الوقت.

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