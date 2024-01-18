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"اسم يليق بالكلب أكثر"... معلمة سخرت من تلميذها البالغ أربع سنوات وهذا ما قررته الأم!

منوعات
2024-01-18 | 11:09
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&quot;اسم يليق بالكلب أكثر&quot;... معلمة سخرت من تلميذها البالغ أربع سنوات وهذا ما قررته الأم!
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"اسم يليق بالكلب أكثر"... معلمة سخرت من تلميذها البالغ أربع سنوات وهذا ما قررته الأم!

"اسم يليق بالكلب أكثر"... معلمة سخرت من تلميذها البالغ أربع سنوات وهذا ما قررته الأم!

انفجرت أم بريطانية بالبكاء عندما أخبرتها أختها ماذا قالت معلمة ابنها في المدرسة عن اسم الأخير، حيث قالت إن هذا الاسم يليق لكلب أكثر من الولد، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، أخبرت أم كيف طلبت من أختها أن تأخذ أطفالها من المدرسة أثناء حضورها موعدًا عند طبيب الأسنان. ولكن عندما عادوا جميعًا إلى المنزل، أخذتها أختها جانبًا لتخبرها عن محادثة بين معلمة ابنها ومدرّسة أخرى.

وأخبرتها أختها كيف سمعتهما تتحدثان عن أسماء الأطفال في الفصل الدراسي وسمعت معلمة ابن أختها وهي تقول للمعلمة الأخرى إن اسم أحد طلابها لائق أكثر للكلب، واسمه "بنجي"، والمفاجأة هي أن الأخير هو ابن أختها.

وشرحت المعلمة ساخرة أنها لم تلتقط صورة لأن الاسم كان ضمن قائمة الصف ولم ترغب في مشاركة المعلومات التعريفية، ولكن سخرت بشكل واضح عن وجود شخص حقيقي يعيش حياته بهكذا اسم.

وانفجرت حينها الأم بالبكاء عندما سمعت بما قالته معلمة ابنها، واتخذت قرارًا في الدخول والتحدث إلى المسؤول في المدرسة عن هذا الموضوع. 

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